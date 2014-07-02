Carcasa din tabla din otel

Sistem certificat de securitate personala pentru lucrul la inaltime. Cuprins: Opritor cadere de calatorie prin absorbirea socurilor si sfoara sportiva de 15 m, harnasament, franghie de ancorare si carcasa din otel.

Sistem certificat de securitate personala, care respecta standardele, pentru lucrul in siguranta pe acoperis. Protectia impotriva caderii contine un opritor de cadere de calatorie prin absorbirea socurilor si sfoara sportiva de 15 m, harnasament, franghie de ancorare pentru fixarea opritorului de cadere, precum si o carcasa din otel practica pentru depozitare si transport.

Specificații tehnice

Date tehnice

Filet de racordare M22 x 1,5
Greutate cu ambalaj (kg) 8,4

Video

Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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