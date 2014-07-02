Carcasa din tabla din otel
Sistem certificat de securitate personala pentru lucrul la inaltime. Cuprins: Opritor cadere de calatorie prin absorbirea socurilor si sfoara sportiva de 15 m, harnasament, franghie de ancorare si carcasa din otel.
Sistem certificat de securitate personala, care respecta standardele, pentru lucrul in siguranta pe acoperis. Protectia impotriva caderii contine un opritor de cadere de calatorie prin absorbirea socurilor si sfoara sportiva de 15 m, harnasament, franghie de ancorare pentru fixarea opritorului de cadere, precum si o carcasa din otel practica pentru depozitare si transport.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Filet de racordare
|M22 x 1,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|8,4
Video
Masini compatibile
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S PLUS
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4S
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M CageEB anniversary edition
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 7/14-4 M
- HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition
- HD 7/16-4 M
- HD 7/20 G Entry Class *EU
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Plus
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/18-4 S
- HDS 13/20-4 S
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/17 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 M
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/20-4 M
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- Perie disc iSolar 400 Advanced
- Perie disc iSolar 800 Advanced