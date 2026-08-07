Perie disc iSolar 800 Advanced
Peria disc iSolar 800, cu lățime de 800 mm, pentru debitul de apă de 700-1000 l/h. Cu două perii disc contra-rotativ și articulație flexibilă pentru curățarea sistemelor fotovoltaice.
Peria disc iSolar 800 cu apă cu lățimea de lucru de 800 mm este potrivită pentru aparatele de spălat cu înaltă presiune, cu un debit de apă de 700 până la 1.000 l/h. Peria disc iSolar 800 are două perii cu disc contra-rotativ și este ideală pentru curățarea sistemelor fotovoltaice. Periile contra-rotative echilibrează forțele transversale, asigurând o manevrare optimă. Articulația unghiului flexibil pe conexiunea capului periei ușurează munca. Periile sunt plate, asigurând rezultate uniforme de curățare. Peria este ideală pentru curățarea sistemelor de dimensiuni mari de pe acoperișuri.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Debit transportat (l/h)
|700 / 1000
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Filet de racordare
|M 18
|Diametru (mm)
|800
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5,5
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
- Curățarea sistemelor de panouri solare