Perie disc iSolar 800 Advanced

Peria disc iSolar 800, cu lățime de 800 mm, pentru debitul de apă de 700-1000 l/h. Cu două perii disc contra-rotativ și articulație flexibilă pentru curățarea sistemelor fotovoltaice.

Peria disc iSolar 800 cu apă cu lățimea de lucru de 800 mm este potrivită pentru aparatele de spălat cu înaltă presiune, cu un debit de apă de 700 până la 1.000 l/h. Peria disc iSolar 800 are două perii cu disc contra-rotativ și este ideală pentru curățarea sistemelor fotovoltaice. Periile contra-rotative echilibrează forțele transversale, asigurând o manevrare optimă. Articulația unghiului flexibil pe conexiunea capului periei ușurează munca. Periile sunt plate, asigurând rezultate uniforme de curățare. Peria este ideală pentru curățarea sistemelor de dimensiuni mari de pe acoperișuri.

Specificații tehnice

Date tehnice

Debit transportat (l/h) 700 / 1000
Temperatura de admisie (°C) max. 40
Filet de racordare M 18
Diametru (mm) 800
Greutate cu ambalaj (kg) 5,5
Domenii de intrebuintare
  • Curățarea sistemelor de panouri solare
Accesorii
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Created with AI (artificial intelligence)

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