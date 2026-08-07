iSolar 800 Advanced

Щёточная насадка iSolar 800 приводится во вращение потоком воды, имеет рабочую ширину 800 мм, и предназначена для подключения к аппаратм производительностью 700-1000 л / час. Имеет две дисковые щётки, вращающиеся в противоположных направлениях, с подвижным шарнирным соединением. Применяется для очистки фотоэлектрических систем.

Дайте дорогу солнцу! Щёточная насадка iSolar 800 приводится во вращение потоком воды, имеет рабочую ширину 800 мм, и предназначена для подключения к аппаратм производительностью 700-1000 л / час. iSolar 800 оснащен двумя щетками встречного вращения, что позволяет работать на наклонных поверхностях без потери маневренности, и отлично подходит для очистки фотоэлектрических систем. Этому также способствует подвижное шарнирное крепление насадки. Такая технология не деформирует щетину и обеспечивает равномерное очищение. Щёточная насадка предназначена для очистки больших поверхностей, например, крупногабаритных систем, расположенных на крышах.

Спецификации

Технические характеристики

Производительность (л/ч) 700 / 1000
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Соединительная резьба M 18
Диаметр (мм) 800
Вес (с упаковкой) (кг) 5,5
Области применения
  • Системное решение для очистки солнечных батарей
Принадлежности
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова