Страховочное приспособление iSolar
Сертифицированная система индивидуальной защиты для безопасного выполнения работ на крыше, включающая перемещающийся ловитель с амортизатором и тросом длиной 15 м, страховочный пояс, крепежный карабин и ящик из листовой стали.
Сертифицированная система индивидуальной защиты для безопасного выполнения работ на крыше включает перемещающийся ловитель с амортизатором и тросом длиной 15 м, страховочный пояс, крепежный карабин, а также практичный металлический ящик для хранения и транспортировки.
Спецификации
Технические характеристики
|Соединительная резьба
|M22 x 1,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|8,35
Видео
Совместимая техника
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4 S
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M CageEB anniversary edition
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 7/14-4 M
- HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition
- HD 7/16-4 M
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Plus