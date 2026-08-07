Perie disc iSolar 400 Advanced
Peria disc iSolar 400 pentru un debit de apă de 700-1000 l/h, cu o lățime de 400 mm, curăță sistemele fotovoltaice mici și medii.
Peria disc iSolar 400 este proiectată pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune cu un debit de apă de 700 până la 1.000 l/h. Peria are o lățime de lucru de 400 mm și este potrivită în special pentru curățarea sistemelor fotovoltaice de dimensiuni mici și medii.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Debit transportat (l/h)
|700 / 1000
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Filet de racordare
|M 18
|Diametru (mm)
|400
|Greutate cu ambalaj (kg)
|2,6
Masini compatibile
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S PLUS
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4S
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 7/14-4 M
- HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition
- HD 7/16-4 M
- HD 7/20 G Entry Class *EU
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
Domenii de intrebuintare
- Curățarea sistemelor de panouri solare