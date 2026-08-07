Perie disc iSolar 400 Advanced

Peria disc iSolar 400 pentru un debit de apă de 700-1000 l/h, cu o lățime de 400 mm, curăță sistemele fotovoltaice mici și medii.

Peria disc iSolar 400 este proiectată pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune cu un debit de apă de 700 până la 1.000 l/h. Peria are o lățime de lucru de 400 mm și este potrivită în special pentru curățarea sistemelor fotovoltaice de dimensiuni mici și medii.

Specificații tehnice

Date tehnice

Debit transportat (l/h) 700 / 1000
Temperatura de admisie (°C) max. 40
Filet de racordare M 18
Diametru (mm) 400
Greutate cu ambalaj (kg) 2,6
Domenii de intrebuintare
  • Curățarea sistemelor de panouri solare
Accesorii
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Created with AI (artificial intelligence)

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