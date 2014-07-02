Aparat de curatat mochete BRC 30/15 C

Curățare rapidă, eficientă, în profunzime a covoarelor printr-un singur proces. Economic pe suprafețe cuprinse între 200 și 800 m².

BRC 30/15 C asigură o curățare simplă, eficientă, în profunzime a covoarelor printr-un singur proces. Garantează rezultate de curățare în profunzime, folosind metoda de extragere prin pulverizare cu ajutorul unei perii rotative și a puterii mari de aspirare. BRC 30/15 C curăța în profunzime printr-un singur proces și ajută covoarele să se usuce foarte repede.

Caracteristici si beneficii
Performanță puternică de curățare
  • Periile sustin curatarea in detaliu
  • Perie tip valt pozitionata cu balans, asigurand o capacitate uniforma de curatare.
  • Fibrele sunt indreptate si capata un aspect uniform
Dimensiuni compacte.
  • Ideal pentru suprafete intre 200 m² si 800 m².
  • Depozitare usoara
  • Usor de transportat.

Specificații tehnice

Date tehnice

Capacitate pe suprafaţa (curaţare de baza / curaţare intermediara "iCpaso") (m²/h) 150
Debit aer (l/s) 46
Vacuum (mbar/kPa) 300 / 30
Curatare intermediara prin pulverizare (bar) 3,5
Cantitate de pulverizare pentru curaţare de baza (l/min) 1
Lățime de lucru, aspirare (mm) 315
Rezervor apă curată / reciclată (l) 15 / 17
Putere turbina (W) 1130
Putere motor perii (W) 76
Greutate fără accesorii (kg) 36
Greutate cu ambalaj (kg) 35,5
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 920 x 360 x 750

Scope of supply

  • Nr. de valturi: 1 Bucată

Echipament

  • Directie de lucru: Inapoi

Video

Accesorii
Detergenti
CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

