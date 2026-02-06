Aspirator umed-uscat profesional NT 40/1 Tact Bs

Aspirator uscat-umed usor de manuit si cu putere mare de aspirare, sistem inovator automat de curatare a filtrului Tact, volumul containerului de 40 l, utilizare in brutarii si cofetarii.

Aspiratorul pentru brutarii sau cuptor NT 40/1 Tact Bs este un aparat foarte usor de utilizat, care este potrivit pentru utilizarea universala in brutarii si cofetarii. Foarte practic este filtrul plan tip evantai (optional) al noului aspirator, care ofera multe avantaje: * Utilizatorul poate aspira atat umed cat si uscat fara intreruperi pentru schimbarea filtrului deoarece filtrul este tot timpul pozitionat peste nivelul de apa si este rezistent la apa.Filtrul plan tip evantai creste volumul utilizabil a recipientului de 40 l, deoarece nu ajunge in interiorul recipientului. * Prin curatarea automata a filtrului Tact poate fi utilizata la maxim capacitatea totala a recipientului. Monitorizarea electronica a nivelului de umplere opreste de la sine turbina in cazul in care este atins nivelul maxim de umplere. Cu doua roti mari in spate si cele doua role pentru ghidaj in fata, aparatul robust este stabil si foarte mobil, si datorita greutatii scazute poate fi purtat fara probleme. Confort este oferit si de intrerupatorul mare pentru pornire / oprire si depozitarea cablului si a accesoriilor direct pe aparat.

Caracteristici si beneficii
Ideal pentru brutării și cofetării
Ideal pentru brutării și cofetării
Kit-uri opționale de accesorii au fost concepute special pentru utilizarea în brutării.
Încuietori blocabile speciale din metal
Încuietori blocabile speciale din metal
Permite certificarea ca aparat rezistent la explozii. Certificat pentru aspirarea prafului de făină potențial periculos.
Filtru de tip evantai PES rezistent la caldura
Filtru de tip evantai PES rezistent la caldura
Permite aspirarea prafului problematic în brutării.
Depozitare practică pentru accesorii speciale
  • Ușurează transportul seturilor voluminoase pentru curățarea cuptorului.

Specificații tehnice

Date tehnice

Numărul fazelor de curent (Ph) 1
Tensiune (V) 220 / 240
Frecvență (Hz) 50 / 60
Debit aer (l/s) 74
Vacuum (mbar/kPa) 273 / 27,3
Capacitate container (l) 40
Puterea motorului (W) max. 1380
Diametru nominal standard ( ) ID 40
Lungimea cablului (m) 7,5
Nivelul presiunii acustice (dB(A)) 68
Culoarea antracit
Greutate fără accesorii (kg) 16,2
Greutate cu ambalaj (kg) 19,5
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 650 x 370 x 1100

Scope of supply

  • Duza pentru spații înguste
  • Mâner de împingere

Echipament

  • Închidere automată la capacitate maximă de umplere
  • Material container: Plastic
  • Bară de protecție
  • Clasa de protecție: II
  • Rotile cu frână
  • Pregătire antistatică
Aspirator umed-uscat profesional NT 40/1 Tact Bs
Domenii de intrebuintare
  • Ideal pentru curățarea cuptoarelor, podelelor, mașinilor și echipamentelor
