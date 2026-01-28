Aspiratorul nostru NT 30/1 Ap L este un aspirator umed și uscat compact, de înaltă calitate, din clasa de mijloc, cu sistem semi-automat de curățare a filtrului. Aspiratorul este potrivit pentru o varietate de aplicații, cum ar fi curățarea interioară a vehiculelor, îndepărtarea murdăriei grosiere și a lichidelor sau, de asemenea, aspirarea mașinilor și sistemelor. Impresionează cu o putere de aspirație extrem de bună și o curățare foarte eficientă a filtrului, care, atunci când sunt combinate, permit îndepărtarea unor cantități medii de praf fin, chiar și fără un sac de filtrare. Dispozitivul este foarte ușor de utilizat cu ajutorul unui comutator rotativ central și impresionează, de asemenea, prin designul său ușor și prin depozitarea inteligentă a accesoriilor complet noi - până la un capac plat, care are opțiuni suplimentare de fixare și face posibilă poziționarea sau fixarea cutiei de scule.