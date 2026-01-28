Aspirator umed-uscat profesional NT 38/1 Me Classic
Caracteristici si beneficii
Compact, robust și mobilStabilitate excelentă, manevrare facilă și transport comod, mulțumită formei sale subțiri și a celor 4 roți pivotante. Bara de protecție oferă protecție de jur împrejur, atât pentru aspirator, cât și pentru echipamente.
Putere excelentă de aspirareAparatele NT CLassic cu o turbină puternică de 1,500 W îndepărtează în mod eficient o gamă variată de murdărie. Pentru rezultate excelente de curățare.
Întreținere și confortSenzațional de rapid: conceptul de întreținere facilă permite înlocuire turbinei în doar 44 de secunde. Durata scurtă de înlocuire a turbinei economisește nu economiselte doar o cantitate enormă de timp, ci și costurile.
Aspirare fără saci de filtrare
- Aspiratoarele NT Classic cu un singur motor sunt prevăzute cu filtre tip cartuș, cu eficiență dovedită Kärcher.
- Filtrul tip cartuș permite o aspirare constantă fără un sac filtrant.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Debit aer (l/s)
|59
|Vacuum (mbar/kPa)
|227 / 22,7
|Capacitate container (l)
|38
|Material container
|Oțel inoxidabil
|Puterea motorului (W)
|max. 1500
|Diametru nominal standard ( )
|ID 35
|Lungimea cablului (m)
|6,5
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|78
|Culoarea
|argintiu
|Greutate fără accesorii (kg)
|8,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|375 x 360 x 735
Scope of supply
- Lungime furtun de aspirare: 2.5 m
- Tip furtun de aspirare: cu cot
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 505 mm
- Material tuburi de aspirare: Oțel
- Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
- Material sac de filtrare: Pâslă
- Duză pentru pardoseală uscată: 260 mm
- Lățime duză podea pentru murdărie umedă/uscată: 360 mm
- Duza pentru spații înguste
- Recipient din inox
- Coș de filtrare rezistent la apă
Echipament
- Duză podea comutabilă: 260 mm
Domenii de intrebuintare
- Pentru aspirarea lichidelor, a murdăriei grosiere și a prafului de pe toate suprafețele dure, precum și pentru curățarea interiorului mașinii.