Aspirator umed-uscat profesional NT 38/1 Me Classic Edition
În ciuda dimensiunilor sale compacte, aspiratorul robust NT 38/1 Me Classic curăță fără efort cantități mari de tot felul de murdărie - cu recipient de 38 de litri.
Aspiratorul umed și uscat NT 38/1 Me Classic preia fără efort cantități mari de lichide, praf sau murdărie grosieră - cu o turbină puternică de 1500 de wați. Acest aspirator compact are un recipient robust de 38 de litri. Gama NT Classic dispune de asemenea de tehnologie de filtrare fiabilă. O caracteristică specială este conceptul de service ușor pentru costuri reduse de operare și întreținere.
Caracteristici si beneficii
Compact, robust și mobilStabilitate excelentă, manevrare facilă și transport comod, mulțumită formei sale subțiri și a celor 4 roți pivotante. Bara de protecție oferă protecție de jur împrejur, atât pentru aspirator, cât și pentru echipamente.
Putere excelentă de aspirareAparatele NT CLassic cu o turbină puternică de 1,500 W îndepărtează în mod eficient o gamă variată de murdărie. Pentru rezultate excelente de curățare.
Întreținere și confortSenzațional de rapid: conceptul de întreținere facilă permite înlocuire turbinei în doar 44 de secunde. Durata scurtă de înlocuire a turbinei economisește nu economiselte doar o cantitate enormă de timp, ci și costurile.
Aspirare fără saci de filtrare
- Aspiratoarele NT Classic cu un singur motor sunt prevăzute cu filtre tip cartuș, cu eficiență dovedită Kärcher.
- Filtrul tip cartuș permite o aspirare constantă fără un sac filtrant.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Debit aer (l/s)
|59
|Vacuum (mbar/kPa)
|227 / 22,7
|Capacitate container (l)
|38
|Material container
|Oțel inoxidabil
|Puterea motorului (W)
|max. 1500
|Diametru nominal standard ( )
|ID 35
|Lungimea cablului (m)
|6,5
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|78
|Culoarea
|argintiu
|Greutate fără accesorii (kg)
|8,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|11,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|375 x 360 x 735
Scope of supply
- Lungime furtun de aspirare: 2.5 m
- Tip furtun de aspirare: cu cot
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 505 mm
- Material tuburi de aspirare: Oțel
- Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
- Material sac de filtrare: Pâslă
- Lățime duză podea pentru murdărie umedă/uscată: 360 mm
- Duza pentru spații înguste
- Filtru tip cartuș: PES
- Recipient din inox
Domenii de intrebuintare
- Pentru aspirarea lichidelor, a murdăriei grosiere și a prafului de pe toate suprafețele dure, precum și pentru curățarea interiorului mașinii.