Aspirator umed-uscat profesional NT 90/2 Me Classic
Cu containerul său generos de 90 de litri, aspiratorul umed și uscat cu două motoare NT 90/2 Me Classic poate aspira cantități mari de murdărie umedă și grosieră. Cu putere de aspirare, posibilități de manevrare și calitate remarcabile!
Fie că este vorba de praf, murdărie grosieră sau lichide, puternicul NT 90/2 Me Classic dispune de un container foarte mare de 90 de litri pentru aspirarea unor cantități mari de murdărie de toate tipurile și se caracterizează prin manevrarea sa ușoară. Aspiratorul umed și uscat robust, cu două motoare, de înaltă calitate, este echipat cu un mâner standard de împingere şi un şasiu extrem de robust, cu rotile metalice. Aparatul este echipată, de asemenea, cu un filtru cartuș extrem de eficient și un furtun practic de golire.
Caracteristici si beneficii
Robust și ușor de transportatExtrem de mobile pe toate suprafețele datorită șasiului robust, a roților de mari dimensiuni și a roților pivotante metalice. Mânerul de împingere standard asigură un transport comod.
Putere excelentă de aspirare2 turbine puternice asigură o putere de aspirare remarcabilă. Puterea mare de aspirare garantează rezultate excelente de curățare și o eficiență de ne-egalat.
Furtun de evacuarePrin furtunul pentru evacuare usor accesibil, lichidele aspirate pot fi evacuate fara probleme
Aspirare fără saci de filtrare
- Aspiratoarele NT Classic cu două motoare sunt prevăzute cu filtrul tip cartuș cu eficiență dovedită Kärcher.
- Filtrul tip cartuș permite o aspirare constantă fără un sac filtrant.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Debit aer (l/s)
|2 x 53
|Vacuum (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Capacitate container (l)
|90
|Material container
|Oțel inoxidabil
|Puterea motorului (W)
|max. 2300
|Diametru nominal standard ( )
|ID 40
|Lungimea cablului (m)
|7,5
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|76
|Culoarea
|argintiu
|Greutate fără accesorii (kg)
|19
|Greutate cu ambalaj (kg)
|26
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|580 x 510 x 995
Scope of supply
- Lungime furtun de aspirare: 2.5 m
- Cot: Plastic
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 550 mm
- Material tuburi de aspirare: Oțel, cromat
- Lățime duză podea pentru murdărie umedă/uscată: 360 mm
- Duza pentru spații înguste
- Filtru tip cartuș: Hârtie
- Furtun de evacuare
- Recipient din inox
Domenii de intrebuintare
- Pentru aspirarea lichidelor, a murdăriei grosiere și a prafului de pe toate suprafețele dure, precum și pentru curățarea interiorului mașinii.