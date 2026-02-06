Fie că este vorba de praf, murdărie grosieră sau lichide, puternicul NT 90/2 Me Classic dispune de un container foarte mare de 90 de litri pentru aspirarea unor cantități mari de murdărie de toate tipurile și se caracterizează prin manevrarea sa ușoară. Aspiratorul umed și uscat robust, cu două motoare, de înaltă calitate, este echipat cu un mâner standard de împingere şi un şasiu extrem de robust, cu rotile metalice. Aparatul este echipată, de asemenea, cu un filtru cartuș extrem de eficient și un furtun practic de golire.