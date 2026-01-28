Toate tipurile de praf periculos, uneori respirabil, fin se găsesc zilnic pe șantierele de construcții și în ateliere. Datorită noului sistem complet automatizat de curăţare a filtrelor, aspiratorul compact umed și uscat NT 30/1 Tact Te M îndepărtează praful fin în cantități care nu au fost atinse până acum, garantând simultan o eficienţă a filtrării de 99,9%. Sistemul de curățare a filtrului și puterea de aspirare sunt monitorizate și reglate în orice moment cu ajutorul sistemelor electronice controlate de senzori. Mulțumită prizei de alimentare integrate cu funcție de pornire automată și sistemului complet antistatic (inclusiv accesorii conductive), aparatul este ideal pentru aspirarea directă în zona sculelor electrice care generează praf. Folosind accesoriile nou dezvoltate, care sunt, în general, depozitate în siguranță pe aparat, praful care este deja depus pe podea sau pe mașini poate fi aspirat fără efort și complet în containerul robust de 30 de litri, cu roți metalice pivotante și bară de protecție.