Aspirator umed-uscat profesional NT 75/2 Tact² Me Tc Adv *EU
Performanțe excelente ale modelelelor cu șasiu basculant în special pentru aplicatiile industriale, unde se solicită îndepărtarea lichidelor, murdăriei și a reziduurilor.
Kärcher prezintă NT 75/2 Tact² Me Tc Adv – noul său aspirator umed și uscat din gama profesionala . Această extindere a gamei cu sisteme Tact atinge cea mai mare productivitate cu sistemul său automat de curatare a filtrelor. Cu cele două motoare, Tact ² cu o putere de aspirare ridicată și cu o durata de utilizare îmbunătățită a filtrului, puteți uita practic de schimbarea filtrului. Aspiratorul Kärcher NT 75/2 Tact² Me Tc Adv cu sistemele complete Tact ² sunt excelente la îndepărtarea cantităților mari de praf fin, dar poate aborda, de asemenea, murdărie, resturi și apă. Diversele opțiuni din această gamă de aspiratoare înseamnă că poate oferi soluția ideală, indiferent de aplicație și oriunde este nevoie în mod constant de putere ridicată de aspirare – fie pe șantiere, în sectorul alimentar, în agricultura, în industria automobilelor sau în industrie în general.
Caracteristici si beneficii
Volum mare, iesire rapida cu suport rabatabil
Specificații tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 - 240
|Frecvență (Hz)
|50 - 60
|Debit aer (l/s)
|2 x 74
|Vacuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Capacitate container (l)
|75
|Material container
|Oțel inoxidabil
|Puterea motorului (W)
|max. 2760
|Diametru nominal standard ( )
|ID 40
|Lungimea cablului (m)
|30
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|73
|Culoarea
|argintiu
|Greutate fără accesorii (kg)
|28,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|46
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|670 x 560 x 930
Scope of supply
- Lungime furtun de aspirare: 4 m
- Tip furtun de aspirare: conductiv electric.
- Cot: conductiv electric.
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 550 mm
- Material tuburi de aspirare: Oțel inoxidabil
- Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
- Material sac de filtrare: Hârtie
- Lățime duză podea pentru murdărie umedă/uscată: 360 mm
- Duza pentru spații înguste
- Duză largă: 640 mm
- Furtun de evacuare (rezistent la ulei)
- Șasiu basculant
- Mâner de împingere
Echipament
- Închidere automată la capacitate maximă de umplere
- Sistem anti-static
- Curațare filtru: Sistem Tact2 (sistem de curatare automata a filtrului)
- Bară de protecție
- Clasa de protecție: II
- Rotile cu frână
Video
Domenii de intrebuintare
- Agricultura
- Constructii
- Industrie
- Automotive