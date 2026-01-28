Aspirator profesional uscat T 10/1
In cazul acestui aparat este vorba despre un aspirator uscat foarte robust, functional si performant, pentru utilizatori profesionisti cu insusiri ergonomice, avand un design compact si fiind conceput pentru nevoile speciale ale hotelurilor, restaurantelor, firmelor ce ofera servicii de curatare a cladirilor si magazinelor.
Avand o putere de 800 W, acest aparat compact creeaza un vacuum puternic de 24,4 kPa (244 mbar). Se poate actiona usor si comod - fara aplecari suparatoare - prin intrerupatorul mare de picior. Cotul usor de manuit cu sistem Clip si reglare in trepte a capacitatii de aspiratie permite pe intervale lungi o munca fara epuizare. Lungimea furtunului de aspiratie este de 2.5 m. Insusirile mobile ale aspiratorului uscat sunt datorate sasiului cu cele doua role pentru greutati si cele doua pentru directie. O margine circulara de protectie are grija ca recipientul rezistent (capacitate 10 l) sa nu cauzeze nicio stricaciune mobilei. Aparatul T 10/1 este dotat standard cu o punga-membrana pentru filtru ce permite o absorbtie a prafului de cel putin doua ori mai mare decat in cazul uneia din hartie. Un sistem de filtrare in sase etape asigura o performanta de retentie impecabila. Pe langa punga de filtru cu trei straturi, un filtru de protectie a motorului, un filtru de evacuare si un filtru principal permanent garanteaza prospetimea aerului evacuat. Filtrul principal este realizat din nailon care poate fi spalat, astfel incat aparatul poate fi operat fara o punga pentru praf.
Caracteristici si beneficii
Capacitate crescutăAparatul este echipat cu o pungă de filtru din pâslă. Aceasta reţine mult mai mult praf decât o pungă uzuală din hârtie.
Cu şi fără sac de filtruFiltru permanent principal, de mare dimensiune din nylon cu posibilitate de spălare este extrem de stabil şi dens pentru a permite aspirarea şi fără pungă de filtru pentru un anumit interval de timp.
Integrare ușoară a accesoriilorSpațiul de depozitarea accesoriilor este integrat în bara de protecție mare.
Întrerupător de picior pentru confort sporit.
- Nu este necesară îndoirea.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tipul de curent (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Vacuum (mbar/kPa)
|220 / 22
|Debit aer (l/s)
|43
|Performanță evaluată (W)
|700
|Capacitate container (l)
|10
|Diametru nominal standard ( )
|ID 35
|Lungimea cablului (m)
|10
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|57
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|6,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|9
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|355 x 310 x 385
Scope of supply
- Lungime furtun de aspirare: 2 m
- Cot: Antistatic, cu reglarea fluxului de aer
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 505 mm
- Material tuburi de aspirare: Oțel, cromat
- Duză podea comutabilă
- Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
- Material sac de filtrare: Pâslă
- Filtru de protecție a motorului
- Coș de filtrare permanent: Nailon
Echipament
- Material container: Plastic
Video
Domenii de intrebuintare
- Special dezvoltat pentru cerințele sectorului hotelier și gastronomic, comerțul cu amănuntul și curățarea clădirilor
- Pentru curățarea temeinică a tuturor podelelor – de la podele dure la covoare