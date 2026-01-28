Avand o putere de 800 W, acest aparat compact creeaza un vacuum puternic de 24,4 kPa (244 mbar). Se poate actiona usor si comod - fara aplecari suparatoare - prin intrerupatorul mare de picior. Cotul usor de manuit cu sistem Clip si reglare in trepte a capacitatii de aspiratie permite pe intervale lungi o munca fara epuizare. Lungimea furtunului de aspiratie este de 2.5 m. Insusirile mobile ale aspiratorului uscat sunt datorate sasiului cu cele doua role pentru greutati si cele doua pentru directie. O margine circulara de protectie are grija ca recipientul rezistent (capacitate 10 l) sa nu cauzeze nicio stricaciune mobilei. Aparatul T 10/1 este dotat standard cu o punga-membrana pentru filtru ce permite o absorbtie a prafului de cel putin doua ori mai mare decat in cazul uneia din hartie. Un sistem de filtrare in sase etape asigura o performanta de retentie impecabila. Pe langa punga de filtru cu trei straturi, un filtru de protectie a motorului, un filtru de evacuare si un filtru principal permanent garanteaza prospetimea aerului evacuat. Filtrul principal este realizat din nailon care poate fi spalat, astfel incat aparatul poate fi operat fara o punga pentru praf.