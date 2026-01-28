Aspirator profesional uscat T 10/1 Adv

Aspirator uscat special conceput pentru furnizorii de servicii pentru întreținerea clădirilor, cu cablu detașabil, de 12 m lungime, cot antistatic, mecanism de retragere a cablului, coș principal de filtrare extra-puternic pentru aspirare fără sac de filtrare și conector codificat pe culori.

În afară de caracteristicile aparatului T 10/1, T 10/1 Adv oferă, de asemenea, următoarele avantaje: Cablul de alimentare detașabil cu lungimea de 12 m permite o schimbare rapidă a cablului. Sistemul de retragere a cablului, inclus în capul aparatului garantează faptul că cablul este aranjat în siguranță. Filtrul principal armat permanent garantează aspirarea fără sac de filtrare. Cotul antistatic reduce semnificativ descărcările electrostatice. Conectorul galben are un design inconfundabil.

Caracteristici si beneficii
Aspirator profesional uscat T 10/1 Adv: Filtru principal permanent mare si rotund din lana lavabila
Filtru principal permanent mare si rotund din lana lavabila
Extrem de stabil si destul de dens pentru aspirarea fara filtru tip punga
Aspirator profesional uscat T 10/1 Adv: Ușor de servisat
Ușor de servisat
Cablul poate fi schimbat repede si fara a avea cunostinte speciale prin desfacerea a doua suruburi. Se genereaza astfel economii de timp si costuri
Aspirator profesional uscat T 10/1 Adv: Întrerupător de picior pentru confort sporit.
Întrerupător de picior pentru confort sporit.
Nu este necesară îndoirea.
Depozitare integrata a cablului
  • Cablul de alimentare este întotdeauna depozitat în siguranță pentru transport.

Specificații tehnice

Date tehnice

Numărul fazelor de curent (Ph) 1
Tensiune (V) 220 / 240
Frecvență (Hz) 50 / 60
Vacuum (mbar/kPa) 220 / 22
Debit aer (l/s) 43
Performanță evaluată (W) 700
Capacitate container (l) 10
Diametru nominal standard ( ) ID 35
Lungimea cablului (m) 12
Nivelul presiunii acustice (dB(A)) 57
Culoarea antracit
Greutate fără accesorii (kg) 5,4
Greutate cu ambalaj (kg) 9,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 355 x 310 x 410

Scope of supply

  • Lungime furtun de aspirare: 2 m
  • Cot: Antistatic, cu reglarea fluxului de aer
  • Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
  • Lungime tuburi de aspirare: 505 mm
  • Material tuburi de aspirare: Oțel, cromat
  • Duză podea comutabilă
  • Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
  • Material sac de filtrare: Pâslă
  • Filtru de protecție a motorului
  • Coș de filtrare permanent: Pâslă

Echipament

  • Material container: Plastic
  • Suport integrat cablu de rețea
  • Cablu de alimentare cu fișă de contact: Standard
Aspirator profesional uscat T 10/1 Adv

Video

Domenii de intrebuintare
  • Ideal pentru utilizarea în sectorul hotelier, unități de alimentație publică, comerț cu amănuntul și curățenie în clădiri
  • Pentru curățarea temeinică a tuturor podelelor – de la podele dure la covoare
Accesorii
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova