Aspirator profesional uscat T 10/1 Adv
Aspirator uscat special conceput pentru furnizorii de servicii pentru întreținerea clădirilor, cu cablu detașabil, de 12 m lungime, cot antistatic, mecanism de retragere a cablului, coș principal de filtrare extra-puternic pentru aspirare fără sac de filtrare și conector codificat pe culori.
În afară de caracteristicile aparatului T 10/1, T 10/1 Adv oferă, de asemenea, următoarele avantaje: Cablul de alimentare detașabil cu lungimea de 12 m permite o schimbare rapidă a cablului. Sistemul de retragere a cablului, inclus în capul aparatului garantează faptul că cablul este aranjat în siguranță. Filtrul principal armat permanent garantează aspirarea fără sac de filtrare. Cotul antistatic reduce semnificativ descărcările electrostatice. Conectorul galben are un design inconfundabil.
Caracteristici si beneficii
Filtru principal permanent mare si rotund din lana lavabilaExtrem de stabil si destul de dens pentru aspirarea fara filtru tip punga
Ușor de servisatCablul poate fi schimbat repede si fara a avea cunostinte speciale prin desfacerea a doua suruburi. Se genereaza astfel economii de timp si costuri
Întrerupător de picior pentru confort sporit.Nu este necesară îndoirea.
Depozitare integrata a cablului
- Cablul de alimentare este întotdeauna depozitat în siguranță pentru transport.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Vacuum (mbar/kPa)
|220 / 22
|Debit aer (l/s)
|43
|Performanță evaluată (W)
|700
|Capacitate container (l)
|10
|Diametru nominal standard ( )
|ID 35
|Lungimea cablului (m)
|12
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|57
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|5,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|9,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|355 x 310 x 410
Scope of supply
- Lungime furtun de aspirare: 2 m
- Cot: Antistatic, cu reglarea fluxului de aer
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 505 mm
- Material tuburi de aspirare: Oțel, cromat
- Duză podea comutabilă
- Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
- Material sac de filtrare: Pâslă
- Filtru de protecție a motorului
- Coș de filtrare permanent: Pâslă
Echipament
- Material container: Plastic
- Suport integrat cablu de rețea
- Cablu de alimentare cu fișă de contact: Standard
Video
Domenii de intrebuintare
- Ideal pentru utilizarea în sectorul hotelier, unități de alimentație publică, comerț cu amănuntul și curățenie în clădiri
- Pentru curățarea temeinică a tuturor podelelor – de la podele dure la covoare