Aspirator profesional uscat T 11/1 Classic HEPA

Igienic si economic: Aspiratorul nostru uscat T 11/1 Classic HEPA impresioneaza prin putere avansată de aspirare, filtru HEPA 14, greutate redusa si un raport excelent pret-performanta.

Datorită filtrului HEPA 14 standard cu un grad de filtrare și separare de 99,995%, aspiratorul nostru uscat T 11/1 Classic HEPA îndeplinește standardele de siguranță în zone sensibile din punct de vedere igienic, cum ar fi cabinetele medicale sau spitalele. Filtrul reține chiar și particulele mici, cum ar fi viruși, aerosoli și germeni, în intervalul de doar câțiva micrometri și este certificat în conformitate cu standardul de testare DIN EN 1822:2019. Aspiratorul robust, foarte durabil și astfel extrem de economic generează un vid de 235 mbar/23,5 kpa de la o putere de 850 W, garantând astfel rezultate superbe de aspirare cu zgomot de funcționare foarte scăzut de doar 61 dB(A). De asemenea, poate fi folosit fara nicio problema in orice moment al zilei unde trebuie evitat zgomotul. Cu un volum al containerului de 11 litri, o greutate de doar 4,2 kg, un mâner practic de transport, T 11/1 Classic HEPA este rezistent la înclinare este foarte compact, ușor de transportat și face posibilă o activitate de lungă durată.

Caracteristici si beneficii
Aspirator profesional uscat T 11/1 Classic HEPA: Filtru HEPA 14 ultra-eficient
Filtru HEPA 14 ultra-eficient
Aspirator profesional uscat T 11/1 Classic HEPA: Greutate scăzută
Greutate scăzută
Aspirator profesional uscat T 11/1 Classic HEPA: Zgomot foarte mic de funcționare de numai 61 dB (A)
Zgomot foarte mic de funcționare de numai 61 dB (A)
Design durabil și robust al mașinii

Specificații tehnice

Date tehnice

Tipul de curent (Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Vacuum (mbar/kPa) 235 / 23,5
Debit aer (l/s) 40
Performanță evaluată (W) 850
Capacitate container (l) 11
Diametru nominal standard ( ) ID 35
Lungimea cablului (m) 7,5
Nivelul presiunii acustice (dB(A)) 61
Culoarea antracit
Greutate fără accesorii (kg) 4,3
Greutate cu ambalaj (kg) 6,3
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 385 x 285 x 385

Scope of supply

  • Lungime furtun de aspirare: 2 m
  • Cot: Plastic
  • Cantitate tuburi de aspirare: 3 Bucată
  • Lungime tuburi de aspirare: 350 mm
  • Material tuburi de aspirare: Plastic
  • Duză podea comutabilă
  • Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
  • Material sac de filtrare: Pâslă
  • Filtru de protecție a motorului
  • Tip de filtru HEPA: Filtru HEPA 14
  • Coș de filtrare permanent: Pâslă

Echipament

  • Material container: Plastic
  • Cârlig pentru cablu
  • Depozitarea integrată a accesoriilor
Aspirator profesional uscat T 11/1 Classic HEPA

Video

Domenii de intrebuintare
  • Ideal pentru utilizarea în sectorul hotelier, unități de alimentație publică, comerț cu amănuntul și curățenie în clădiri
  • Versatil și poate fi folosit în locuri cu cerințe de igienă ridicate
  • Pentru toate suprafetele dure ca de ex. gresie, piatra naturala, PVC, linoleum
  • Covor
  • Spitale
Accesorii
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova