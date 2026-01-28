Datorită filtrului HEPA 14 standard cu un grad de filtrare și separare de 99,995%, aspiratorul nostru uscat T 11/1 Classic HEPA îndeplinește standardele de siguranță în zone sensibile din punct de vedere igienic, cum ar fi cabinetele medicale sau spitalele. Filtrul reține chiar și particulele mici, cum ar fi viruși, aerosoli și germeni, în intervalul de doar câțiva micrometri și este certificat în conformitate cu standardul de testare DIN EN 1822:2019. Aspiratorul robust, foarte durabil și astfel extrem de economic generează un vid de 235 mbar/23,5 kpa de la o putere de 850 W, garantând astfel rezultate superbe de aspirare cu zgomot de funcționare foarte scăzut de doar 61 dB(A). De asemenea, poate fi folosit fara nicio problema in orice moment al zilei unde trebuie evitat zgomotul. Cu un volum al containerului de 11 litri, o greutate de doar 4,2 kg, un mâner practic de transport, T 11/1 Classic HEPA este rezistent la înclinare este foarte compact, ușor de transportat și face posibilă o activitate de lungă durată.