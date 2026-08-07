Aspirator profesional uscat T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition

Durabil, robust și durabil: aspiratorul T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition în negru este fabricat din material reciclat 60%¹⁾ și oferă încă o putere de aspirare impresionant de mare.

Aniversarea a 90 de ani Kärcher: aspiratorul T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition în negru impresionează prin durabilitate, putere de aspirare excelentă, durabilitate, robustețe și raport calitate-preț excelent. Reduce semnificativ consumul de materii prime valoroase și energie în etapa de producție prin utilizarea de 60 % material reciclat¹⁾. Cu o putere de 850 wați, aspiratorul generează un vid de 235 milibari (23,5 kPa), ceea ce garantează rezultate excelente de aspirare. În plus, zgomotul scăzut de funcționare de doar 61 dB(A) asigură că poate fi utilizat în locuri sensibile la zgomot în orice moment. Aspiratorul uscat compact este rezistent la înclinare și are un mâner practic de transport și o îndoire ergonomică. Cu un volum al recipientului de 11 litri și o greutate de doar 4 kilograme, este ușor de transportat și facilitează intervale lungi de lucru fără a provoca oboseală. Diverse accesorii diferite, cum ar fi tubul de aspirație și duza de podea, pot fi depozitate pe aspiratorul în sine pentru un plus de confort. În pachetul de livrare sunt incluse și zece saci filtranți din lână.

Caracteristici si beneficii
Aspirator profesional uscat T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition: Design durabil și inovator, care conține 60% materiale reciclate
Design durabil și inovator, care conține 60% materiale reciclate
Produs folosind mai puține materii prime și mai puțină energie. Utilizarea materialelor reciclate reduce emisiile de CO2. Mașină inovatoare, de lungă durată, robustă și, prin urmare, foarte economică.
Aspirator profesional uscat T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition: Greutate scăzută
Greutate scăzută
Transport fara efort chiar si pre trepte Greutate mai mică cu volum de container identic în comparație cu modelele concurente. Proiectat pentru perioade lungi de utilizare fără oboseală.
Aspirator profesional uscat T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition: Zgomot foarte mic de funcționare de numai 61 dB (A)
Zgomot foarte mic de funcționare de numai 61 dB (A)
Ideală pentru a lucra în zone sensibile la zgomot și pe timp de noapte. Zgomotul redus de funcționare protejează utilizatorul.
Depozitarea integrată a accesoriilor
  • Transport sigur și convenabil al aparatului, inclusiv accesorii.
  • Depozitarea rapidă și sigură a cablului de alimentare.
  • Poziția de parcare ușoară și practică a duzei de podea pe aspirator.
Cârlig pentru cablu
  • Cablul de alimentare este întotdeauna depozitat în siguranță pentru transport.

Specificații tehnice

Date tehnice

Numărul fazelor de curent (Ph) 1
Tensiune (V) 220 - 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Vacuum (mbar/kPa) 235 / 23,5
Debit aer (l/s) 40
Performanță evaluată (W) 850
Capacitate container (l) 11
Diametru nominal standard ( ) ID 35
Lungimea cablului (m) 7,5
Nivelul presiunii acustice (dB(A)) 61
Culoarea Negru
Greutate fără accesorii (kg) 3,8
Greutate cu ambalaj (kg) 6,6
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 385 x 285 x 385

¹⁾ Toate piesele din plastic, cu excepția accesoriilor.

Scope of supply

  • Lungime furtun de aspirare: 2 m
  • Cot: Plastic
  • Cantitate tuburi de aspirare: 3 Bucată
  • Lungime tuburi de aspirare: 350 mm
  • Material tuburi de aspirare: Plastic
  • Duză podea comutabilă
  • Cantitate saci de filtrare: 10 Bucată
  • Material sac de filtrare: Pâslă
  • Filtru de protecție a motorului
  • Coș de filtrare permanent: Pâslă

Echipament

  • Material container: Plastic cu material reciclat
  • Cârlig pentru cablu
  • Depozitarea integrată a accesoriilor
Aspirator profesional uscat T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition
Domenii de intrebuintare
  • Pentru curățarea temeinică a tuturor podelelor – de la podele dure la covoare
  • Foarte recomandat pentru aplicații de curățare a clădirilor și a sectorului hotelier
Accesorii
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Created with AI (artificial intelligence)

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str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
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