Aniversarea a 90 de ani Kärcher: aspiratorul T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition în negru impresionează prin durabilitate, putere de aspirare excelentă, durabilitate, robustețe și raport calitate-preț excelent. Reduce semnificativ consumul de materii prime valoroase și energie în etapa de producție prin utilizarea de 60 % material reciclat¹⁾. Cu o putere de 850 wați, aspiratorul generează un vid de 235 milibari (23,5 kPa), ceea ce garantează rezultate excelente de aspirare. În plus, zgomotul scăzut de funcționare de doar 61 dB(A) asigură că poate fi utilizat în locuri sensibile la zgomot în orice moment. Aspiratorul uscat compact este rezistent la înclinare și are un mâner practic de transport și o îndoire ergonomică. Cu un volum al recipientului de 11 litri și o greutate de doar 4 kilograme, este ușor de transportat și facilitează intervale lungi de lucru fără a provoca oboseală. Diverse accesorii diferite, cum ar fi tubul de aspirație și duza de podea, pot fi depozitate pe aspiratorul în sine pentru un plus de confort. În pachetul de livrare sunt incluse și zece saci filtranți din lână.