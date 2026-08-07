Puternică, economică şi prietenoasă cu mediul înconjurător: Suflanta noastră de frunze LB 930/36 Bp alimentată cu acumulatori impresionează din toate punctele de vedere. Curăță frunzele, resturile și alte deșeuri, cu viteza luminii, în special în zonele greu accesibile. Și este atât de silențioasă încât o puteți folosi cu ușurință în zone sensibile la zgomot, cum ar fi zone rezidențiale, sau în apropierea școlilor, spitalelor sau chiar pe timpul nopții. Mai mult, de asemenea, nu emite substanțe nocive sau alte emisii care ar putea afecta mediul, este foarte confortabilă în utilizare și are costuri de exploatare și întreținere impresionante de scăzute.