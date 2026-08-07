Fie pentru aplicaţii comerciale sau municipale: o sursă de alimentare nu este de multe ori garantată pe teren. Această problemă este rezolvată rapid cu generatorul de curent PGG 8/3, alimentat cu benzină. Datorită roților rezistente la perforare și a unui mâner pliabil, este ușor de transportat și de manevrat la fața locului. Rezervorul de 25 de litri asigură o autonomie de până la 7 ore (la putere maximă autonomia este de până la 5,5 ore), motorul fiabil in 4 timpi pe benzină (EU STAGE V) asigură o putere constantă de 7 kW. Cu 2 prize cu împământare (curent monofazat) și o priză de 400 V (curent trifazat), acesta oferă opțiuni ample de conectare pentru echipamentele dumneavoastră. Regulatorul automat de tensiune (AVR) face posibilă și funcționarea dispozitivelor electronice sensibile. Alte detalii utile ale generatoarelor ar fi protecția la suprasarcină și senzorul lipsă ulei, precum și un cadru robust din oțel care protejează utilizatorii și mașina împotriva oricăror riscuri sau daune.