Masina de maturat-aspirat KM 100/100 R Bp Pack
Masina de maturat cu post de conducere, confortabila si moderna, pentru utilizarea profesionala atat in zonele interioare cat si in cele exterioare, pe suprafete de la 6.000 la 7.800 mp/h.
DESCRIERE TEHNICA: Actionare: - motor cu curent continuu cu 24 V / 600 W - Pedala pentru rulare in fata si in spate - Cerc de viraj mic (3350 mm) - Frana automata de parcare cu vacuum - oprire automata a motorului in momentul in care postul de conducere este parasit - sistem eficient pentru filtrare cu functie de curatare automata a filtrului. Sistem de maturare / aspirare: Aparatul lucreaza dupa principiul de aruncarii in spate ce inseamna ca murdaria este transportata de catre peria rola in spate in recipientul pentru mizerie. Rola este suspendata este agatata oscilant si se acomodeaza denivelarilor de pe podele. Atat filtrul cat si matura cilindrica principala pot fi schimbate simplu fara a fi necesare scule suplimentare. Clapeta incorporata pentru murdarie mare permite preluarea murdariei cum ar fi doze de bautura, aschii, pietris sau frunzis umed. Peria laterala si peria rola sunt actionate hidraulic. Optional este disponibila o a doua perie laterala. Recipientul pentru murdarie: Cele doua recipiente pentru murdraie a cate 50 litri pot fi scoase pe lateral. Manuire: Printr-un intrerupator se lasa in jos peria laterala si peria rola principala. Prin intermediul unei pedale este controlata deplasarea in fata si in spate. Bateriile si incarcatorul sunt incluse.
Caracteristici si beneficii
Protectie impotriva lovirii.Pprotejeaza matura si obstacolele din zona care este curatata
Suprafata mare a filtrului cu curatare automata.Dupa oprirea masinii filtrul este curatat automat - pentru maturare fara praf si intervale lungi de lucru. Curatarea filtrelor poate fi activata si manual. Schimb al filtrelor fara scule.
Pohodlná údržbaSchimbare fara scule a filtrului si a rolelor cilindrice pentru o intretinere flexibila.
Concept de operare simpla
- Maturare confortabila prin ordonare logica si inteligibila a tuturor elementelor de comanda in campul vizual si tangibil.
- Simboluri uniforme pentru toate masinile de maturare Kärcher.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tracțiune
|Motor CC
|Putere de antrenare (V/kW)
|24 / 2,1
|Angrenaj
|Electric
|Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
|6000
|Performanță maximă de suprafață 2 perii laterale (m²/h)
|7800
|Lățime de lucru (mm)
|700
|Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm)
|1000
|Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm)
|1300
|Capacitatea bateriei (Ah)
|240
|Tensiunea bateriei (V)
|24
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|max. 2,5
|Recipient murdărie (l)
|100
|Capacitate de urcare (%)
|15
|Viteza de lucru (km/h)
|6
|Suprafata filtrare (m²)
|6
|Greutatea cu accesorii (kg)
|540
|Greutate, gata de funcționare (kg)
|300
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|2006 x 1005 x 1343
Scope of supply
- Filtru rotund din poliester
- Baterie și încărcător inclus pe aparat
- Roti pneumatice
Echipament
- Curaţarea manuala a filtrelor
- Curățarea automată a filtrului
- Perie cilindrica principala oscilanta
- Reglare putere de aspirare
- Clapeta pentru particule grosiere de murdarie
- Principiul măturării de deasupra capului
- Actionare inainte
- Actionare inapoi
- Aspirare
- Utilizare in exterior
- Utilizare la interior
- Indicator baterie
- Contoar ore de functionare
- Funcţie de maturare, cu oprire
Video
Domenii de intrebuintare
- Pentru curățarea rapidă de întreținere în parcări
- Perfect pentru furnizorii de servicii pentru întreținerea clădirilor, în sectorul de vânzări cu amănuntul sau pentru clădirile publice.
- De asemenea, potrivită pentru ateliere, școli, stații de servicii sau reprezentanțe auto
- De asemenea, potrivită pentru curățarea zonelor de producție și a depozitelor