Masina de maturat-aspirat KM 125/130 R D+KSSB
Masina de maturat-aspirat KM 125/130 R D+KSSB cu post de conducere si propulsie diesel cu perii laterale, curatare filtru Tact si ajustare automata a rolei principale de maturat in functie de uzura si rupere.
Scuteste efortul de a matura colturile manual: masina noastra de maturat-aspirat diesel KM 125/130 R D+ KSSB cu post de conducere face ca munca manuala pentru aceasta sarcina sa nu mai fie necesara. Datorita periei inovative laterale de la Karcher, poti matura in colturi comod si rapid dintr-un singur pas. Masina ofera si alte dotari cum ar fi golirea hidraulica a containerului, curatarea automata a filtrului Tact pentru curatare fara praf si sistemul Intelligent Key, ce permite atribuirea anumitor drepturi diferitilor utilizatori. Peria principala ce este pozitionata intre rotile din spate, nu doar ca poate ocoli obstacolele, dar poate fi si reglata automat pe inaltime in functie de utilizare datorita dotarii "Teach System". Mai mult este foarte usor accesibil datorita pozitionarii sale.Pot fi selectate trei niveluri de presiune, in functie de nivelul de murdarie si de tipul suprafetei. Si nu in ultimul rand, display-ul multifunctional arata presiunea de contact selectata si nivelul de uzura al periei.
Caracteristici si beneficii
Perie laterala
- Gata cu maturarea manuala suparatoare
- Curata in colturi la o singura trecere.
- Elimina necesitatea maturarii preliminare manuale sau a trecerilor multiple si reduce costurile.
Sistem de curatare automata a filtrului Tact, inovator si extrem de eficient
- Curata constant porii pentru un rezultat de curatare optim
- Curatare automata
- Elemente de filtrare cu performanta 4x mai mare
Sistem Teach
- Corectie automata perie principala, in functie de uzura
- Trei niveluri de presiune de contact selectabile printr-o apasare de buton
- Uzura redusa in modul Eco
Kärcher Intelligent Key
- Programabil in 28 de limbi
- Atribuirea drepturilor de utilizator pentru setarile masinii
- Masina poate fi actionata cu Kärcher Intelligent Key
Perie principala pe ax spate
- Rulare facila peste borduri
- Acces comod la peria principala; peria poate fi inlocuita in mai putin de 5 minute
- Peria rola poate fi verificata in cateva secunde
Panou de comanda
- Datele masinii apar pe afisaj (de ex., afisarea uzurii periei principale)
- Codificarea pe culori
- Comutator de operare Easy pentru functiil de pornire, transport si maturare ale masinii
concept Power Plus
- Puterea in exces generata in miscare este transferata catre baterie.
- La rularea in panta, puterea suplimentara este utilizata pentru motor
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tracțiune
|hidraulic
|Putere de antrenare (kW)
|6,5
|Angrenaj
|Motorină
|Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
|10000
|Performanță maximă de suprafață 2 perii laterale (m²/h)
|13600
|Lățime de lucru (mm)
|880
|Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm)
|1250
|Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm)
|1700
|Recipient murdărie (l)
|130
|Capacitate de urcare (%)
|12
|Viteza de lucru (km/h)
|8
|Greutatea cu accesorii (kg)
|704,1
|Greutate, gata de funcționare (kg)
|705
|Greutate cu ambalaj (kg)
|705,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1800 x 1500 x 1450
Scope of supply
- Roti pneumatice
- Perie laterala ce amplifica eficacitatea maturarii
Echipament
- Curățarea automată a filtrului
- Clapeta pentru particule grosiere de murdarie
- Principiul măturării de deasupra capului
- Actionare inainte
- Actionare inapoi
- Aspirare
- Golire hidraulica pe partea de sus
- Utilizare in exterior
- Utilizare la interior
- Indicator baterie
- Contoar ore de functionare
- Funcţie de maturare, cu oprire
- Kärcher Intelligent Key
- Sistem de pornire/oprire
- Sistem Teach
- Reglarea automata la uzura a periei valt principale
- Curatarea filtrului Tact
- Ecran multifunctional
- Limbi de utilizare individuale / drepturile utilizatorului
- Concept divizat de mentenanta
- Posibilitate de prindere Home Base
- Perie valt principala pe osia din spate
- Maturare dinamica
Domenii de intrebuintare
- Parcari auto
- Unitati de productie
- Zone logistice
- Hoteluri
- Retail
- Spatii de depozitare
- Alei