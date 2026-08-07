Scuteste efortul de a matura colturile manual: masina noastra de maturat-aspirat diesel KM 125/130 R D+ KSSB cu post de conducere face ca munca manuala pentru aceasta sarcina sa nu mai fie necesara. Datorita periei inovative laterale de la Karcher, poti matura in colturi comod si rapid dintr-un singur pas. Masina ofera si alte dotari cum ar fi golirea hidraulica a containerului, curatarea automata a filtrului Tact pentru curatare fara praf si sistemul Intelligent Key, ce permite atribuirea anumitor drepturi diferitilor utilizatori. Peria principala ce este pozitionata intre rotile din spate, nu doar ca poate ocoli obstacolele, dar poate fi si reglata automat pe inaltime in functie de utilizare datorita dotarii "Teach System". Mai mult este foarte usor accesibil datorita pozitionarii sale.Pot fi selectate trei niveluri de presiune, in functie de nivelul de murdarie si de tipul suprafetei. Si nu in ultimul rand, display-ul multifunctional arata presiunea de contact selectata si nivelul de uzura al periei.