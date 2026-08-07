Masina care gandeste si economiseste foarte mult timp: masina noastra de maturat-aspirat pe benzina KM 125/130 R G+KSSB cu post de conducere are in dotare multe inovatii. Una dintre dotarile exceptionale este peria laterala, ce permite maturarea colturilor intr-o singura etapa, facand ca munca manuala sa nu mai fie necesara. Inaltimea rolei principale de maturare ce este pozitionata intre rotile spate, se ajusteaza automat in functie de utilizare si de rupere datorita "Teach System", asigurand cele mai bune rezultate de curatare pe parcursul operarii. Pentru a imbunatati si mai mult acest fapt, puteti regla presiunea de contact a periei rola cu ajutorul a trei niveleuri diferite in functie de tipul de suprafata si gradul de murdarie. Display-ul multifunctional permite verificarea presiunii de contact si gardul de uzura. Curatarea filtrului Tact complet automata permite teoretic, curatarea fara praf, in timp ce golirea electrohidraulica a containerului superior si sistemul Intelligent Key cresc confortul si siguranta in timpul curatarii.