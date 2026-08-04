Modelul nostru de bază KM 85/50 R Bp Pack impresionează cu echipamentele excelente pentru o mașină de măturat cu post de conducere din această categorie de preț. Bateria și încărcătorul sunt livrate în mod standard, la fel și peria laterală rotativă cu turație reglabilă, un filtru mare de praf pentru lucrul fără praf și un indicator de uzură pentru cilindrul principal de măturare, care poate fi citit din exterior. Designul extrem de compact al acestei mașini asigură un nivel ridicat de manevrabilitate, ceea ce permite, de asemenea, utilizarea sa în special în zone înguste și aglomerate. În plus, mașina are performanțe impresionante de suprafață în zonele de la interior și cele de la exterior și este extrem de ușor de operat. Operațiile de întreținere, cum ar fi schimbarea periei principale de măturare, pot fi efectuate fără unelte. Peria mobilă nu trebuie niciodată reglată suplimentar, și totuși îndepărtează murdăria de pe podelele neuniforme fără a lăsa reziduuri. De asemenea, părțile interioare ale mașinii pot fi accesate cu ușurință, fără unelte, printr-un capac cu deschidere largă. Operatorul poate curăța în mod convenabil filtrul de praf stând pe scaun. Mulțumită sistemului nostru integrat Home Base, ustensilele suplimentare de curățare pot fi transportate la fel de comod.