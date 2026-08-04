Masina de maturat-aspirat KM 85/50 R Bp Pack
Echipată cu acumulator şi încărcător, maşina de măturat agilă KM 85/50 R Bp Pack cu post de conducere impresionează prin performanţa sa chiar si pe podele denivelate. Acest model compact de bază este ușor de operat.
Modelul nostru de bază KM 85/50 R Bp Pack impresionează cu echipamentele excelente pentru o mașină de măturat cu post de conducere din această categorie de preț. Bateria și încărcătorul sunt livrate în mod standard, la fel și peria laterală rotativă cu turație reglabilă, un filtru mare de praf pentru lucrul fără praf și un indicator de uzură pentru cilindrul principal de măturare, care poate fi citit din exterior. Designul extrem de compact al acestei mașini asigură un nivel ridicat de manevrabilitate, ceea ce permite, de asemenea, utilizarea sa în special în zone înguste și aglomerate. În plus, mașina are performanțe impresionante de suprafață în zonele de la interior și cele de la exterior și este extrem de ușor de operat. Operațiile de întreținere, cum ar fi schimbarea periei principale de măturare, pot fi efectuate fără unelte. Peria mobilă nu trebuie niciodată reglată suplimentar, și totuși îndepărtează murdăria de pe podelele neuniforme fără a lăsa reziduuri. De asemenea, părțile interioare ale mașinii pot fi accesate cu ușurință, fără unelte, printr-un capac cu deschidere largă. Operatorul poate curăța în mod convenabil filtrul de praf stând pe scaun. Mulțumită sistemului nostru integrat Home Base, ustensilele suplimentare de curățare pot fi transportate la fel de comod.
Caracteristici si beneficii
Concept inteligent pentru container2 rezervoare pentru colectarea simplă și eliminarea în siguranță a deșeurilor. Containerul pentru deșeuri nu are muchii ascuțite și permite golirea fără a lăsa nici un reziduu în urmă. Roțile pivotante montate pe containerul de reziduuri simplifică manevrarea acestuia în procesul de golire.
Sistem de filtrare performantFiltru cutat plat din poliester. Curăţare eficientă, cu racletă dublă. Acționare ergonomică din poziția de operare. Acces la filtru prin capacul cu deschidere largă, fără a fi nevoie de nici o unealtă.
Ergonomie inteligentă pentru un nivel ridicat de confort la locul de muncăFixare inteligentă și ergonomică a elementelor de operare. Reglarea scaunului șoferului fără a fi nevoie de nici o unealtă. Volan reglabil pe înălțime.
Sistem Home Base și zone de depozitare integrate
- Conexiune versatilă și practică pentru transportul simplu al altor ustensile de curățare.
- Pentru transportul simplu de colector de gunoi, perie, cârpe sau un container suplimentar, de exemplu.
- Zonă de depozitare de mari dimensiuni în spatele mașinii.
Indicator de uzură pentru peria rotativă principală
- Poate fi vizualizată ușor și comod din exterior.
- Determinarea precisă a momentului înlocuirii.
Perie laterală de răsucire
- Protejează peria laterală împotriva deteriorării.
- Design fiabil şi robust.
- Reduce costurile de întreţinere şi reparații.
Formă compactă pentru o maximă manevrabilitate
- Manevrabilitate excelentă a mașinii.
- De asemenea, ideală pentru zonele aglomerate și înguste.
- Posibilitatea de a conduce prin uși cu deschidere normală (90 cm).
Reglarea vitezei pentru peria laterală
- Pentru adaptarea vitezei periei laterale la tipul și volumul respectiv de murdărie.
- Reduce orice eliberare a prafului.
Perie rotativă principală de măturare suspendată
- Nu este necesară reglarea în urma uzurii.
- Preluare excelentă a murdăriei, chiar și în cazul denivelărilor.
Concept de operare extrem de simplu
- Peria cu role și periile laterale pot fi pornite și oprite convenabil cu ajutorul unei pedale.
- Mișcările înainte și înapoi pot fi selectate și reglate comod cu ajutorul unui comutator selector.
- Reglarea volumului de aspirare pentru măturarea suprafețelor umede.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tracțiune
|Motor CC
|Putere de antrenare (V/W)
|24 / 1000
|Angrenaj
|Electric
|Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
|5100
|Performanță maximă de suprafață 2 perii laterale (m²/h)
|6510
|Lățime de lucru (mm)
|615
|Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm)
|850
|Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm)
|1085
|Capacitatea bateriei (Ah)
|115
|Tensiunea bateriei (V)
|24
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|max. 2,5
|Recipient murdărie (l)
|50
|Capacitate de urcare (%)
|12
|Viteza de lucru (km/h)
|6
|Suprafata filtrare (m²)
|2,3
|Capacitate de incarcare (kg)
|max. 90
|Greutatea cu accesorii (kg)
|218
|Greutate, gata de funcționare (kg)
|230
|Greutate cu ambalaj (kg)
|220
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1350 x 940 x 1170
Scope of supply
- Roti pneumatice
Echipament
- Curaţarea manuala a filtrelor
- Curaţarea mecanica a filtrului
- Perie cilindrica principala oscilanta
- Reglare putere de aspirare
- Clapeta pentru particule grosiere de murdarie
- Principiul măturării de deasupra capului
- Actionare inainte
- Actionare inapoi
- Aspirare
- Utilizare in exterior
- Utilizare la interior
- Viteza reglabila matura laterala
- Indicator baterie
- Contoar ore de functionare
- Recipient mobil pentru reziduuri
- Funcţie de maturare, cu oprire
- Maturi laterale cu declanşare automata
- Reglarea automata la uzura a periei valt principale
- Ecran multifunctional
- Posibilitate de prindere Home Base
Video
Domenii de intrebuintare
- Ideal pentru curățarea halelor de producție, depozitelor și clădirilor mici de logistică
- Pentru curățarea rapidă de întreținere în parcări
- De asemenea, pentru proprietăți mai mici, cum ar fi ateliere (mici), curțile școlilor, benzinării sau dealerii de mașini