Masina de maturat-aspirat KM 90/60 R Bp Pack
Mașina de mătura-aspirat KM 90/60 R Bp Pack este robustă și compactă, cu sistem automat de curățare a filtrului rotund, baterii puternice de 180 Ah și încărcător de baterie integrat.
Mașina de mătura-aspirat cu post de conducere KM 90/60 R Bp Pack este alimentată cu baterii, are perie laterală rotativă, impresionează prin manevrarea sa agilă și manevrabilitatea ridicată în timpul aplicațiilor de curățare, fără emisii în zone interioare și exterioare, cum ar fi parcări, centre logistice și hale de producție. Bateriile de 180 Ah au lungă durată de utilizare si pot fi încărcate confortabil la bord, garantează aplicații lungi. KM 90/60 R Bp Pack este usor de utilizat, datorită sistemului EASY Operation, dispune de o zonă practică de depozitare și un kit de atașare Home Base pentru a face transportul ustensilelor de curățare fără probleme. Sistemul unic, automat și foarte eficient de curățare a filtrului rotund face posibilă lucrul fără praf, fără pierderi de aspirație.
Caracteristici si beneficii
Suprafata mare a filtrului cu curatare automata.Dupa oprirea masinii filtrul este curatat automat - pentru maturare fara praf si intervale lungi de lucru. Curatarea filtrelor poate fi activata si manual. Schimb al filtrelor fara scule.
Concept de operare simplaLogic si clar. Toate elementele de comanda sunt aranjate clar si sunt usor de accesat.
Homebase pentru mai multa flexibilitateDiferite conexiuni practice pentru alte accesorii Usor de transportat, de exemplu, un dispozitiv de curatare particule mici, maturi sau alte recipiente suplimentare.
Constructie robusta si compacta cu suprafata pick-up.
- Pentru durata lunga de viata si fiabilitate.
- Siguranta si manevrabilitate
- Componente suplimentare ca de exemplu canistra de rezerva sau aparate de curatare manuale pot fi fixate si antrenate.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tracțiune
|Motor CC
|Putere de antrenare (kW)
|1,2
|Angrenaj
|Electric
|Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
|5400
|Performanță maximă de suprafață 2 perii laterale (m²/h)
|6900
|Lățime de lucru (mm)
|615
|Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm)
|900
|Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm)
|1150
|Capacitatea bateriei (Ah)
|180
|Tensiunea bateriei (V)
|24
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|max. 2,5
|Recipient murdărie (l)
|60
|Capacitate de urcare (%)
|12
|Viteza de lucru (km/h)
|6
|Suprafata filtrare (m²)
|4
|Greutatea cu accesorii (kg)
|335
|Greutate, gata de funcționare (kg)
|330
|Greutate cu ambalaj (kg)
|336
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1695 x 1060 x 1260
Scope of supply
- Filtru rotund din poliester
- Baterie și încărcător inclus pe aparat
Echipament
- Curaţarea manuala a filtrelor
- Curățarea automată a filtrului
- Perie cilindrica principala oscilanta
- Reglare putere de aspirare
- Clapeta pentru particule grosiere de murdarie
- Principiul măturării de deasupra capului
- Actionare inainte
- Actionare inapoi
- Aspirare
- Utilizare in exterior
- Utilizare la interior
- Indicator baterie
- Contoar ore de functionare
- Funcţie de maturare, cu oprire
- Maturi laterale acţionate pneumatic
- Posibilitate de prindere Home Base
Video
Domenii de intrebuintare
- Centre de logistica
- Parcari auto multietajate
- Depozite si alte spatii de interior
- Complexuri hoteliere
- Hale de productie
- Parcari mici si zone de parcare