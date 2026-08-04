Masina de maturat-aspirat KM 90/60 R Bp Pack

Mașina de mătura-aspirat KM 90/60 R Bp Pack este robustă și compactă, cu sistem automat de curățare a filtrului rotund, baterii puternice de 180 Ah și încărcător de baterie integrat.

Mașina de mătura-aspirat cu post de conducere KM 90/60 R Bp Pack este alimentată cu baterii, are perie laterală rotativă, impresionează prin manevrarea sa agilă și manevrabilitatea ridicată în timpul aplicațiilor de curățare, fără emisii în zone interioare și exterioare, cum ar fi parcări, centre logistice și hale de producție. Bateriile de 180 Ah au lungă durată de utilizare si pot fi încărcate confortabil la bord, garantează aplicații lungi. KM 90/60 R Bp Pack este usor de utilizat, datorită sistemului EASY Operation, dispune de o zonă practică de depozitare și un kit de atașare Home Base pentru a face transportul ustensilelor de curățare fără probleme. Sistemul unic, automat și foarte eficient de curățare a filtrului rotund face posibilă lucrul fără praf, fără pierderi de aspirație.

Caracteristici si beneficii
Masina de maturat-aspirat KM 90/60 R Bp Pack: Suprafata mare a filtrului cu curatare automata.
Suprafata mare a filtrului cu curatare automata.
Dupa oprirea masinii filtrul este curatat automat - pentru maturare fara praf si intervale lungi de lucru. Curatarea filtrelor poate fi activata si manual. Schimb al filtrelor fara scule.
Masina de maturat-aspirat KM 90/60 R Bp Pack: Concept de operare simpla
Concept de operare simpla
Logic si clar. Toate elementele de comanda sunt aranjate clar si sunt usor de accesat.
Masina de maturat-aspirat KM 90/60 R Bp Pack: Homebase pentru mai multa flexibilitate
Homebase pentru mai multa flexibilitate
Diferite conexiuni practice pentru alte accesorii Usor de transportat, de exemplu, un dispozitiv de curatare particule mici, maturi sau alte recipiente suplimentare.
Constructie robusta si compacta cu suprafata pick-up.
  • Pentru durata lunga de viata si fiabilitate.
  • Siguranta si manevrabilitate
  • Componente suplimentare ca de exemplu canistra de rezerva sau aparate de curatare manuale pot fi fixate si antrenate.

Specificații tehnice

Date tehnice

Tracțiune Motor CC
Putere de antrenare (kW) 1,2
Angrenaj Electric
Capacitate maximă de suprafață (m²/h) 5400
Performanță maximă de suprafață 2 perii laterale (m²/h) 6900
Lățime de lucru (mm) 615
Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm) 900
Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm) 1150
Capacitatea bateriei (Ah) 180
Tensiunea bateriei (V) 24
Durata de funcționare a bateriei (h) max. 2,5
Recipient murdărie (l) 60
Capacitate de urcare (%) 12
Viteza de lucru (km/h) 6
Suprafata filtrare (m²) 4
Greutatea cu accesorii (kg) 335
Greutate, gata de funcționare (kg) 330
Greutate cu ambalaj (kg) 336
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 1695 x 1060 x 1260

Scope of supply

  • Filtru rotund din poliester
  • Baterie și încărcător inclus pe aparat

Echipament

  • Curaţarea manuala a filtrelor
  • Curățarea automată a filtrului
  • Perie cilindrica principala oscilanta
  • Reglare putere de aspirare
  • Clapeta pentru particule grosiere de murdarie
  • Principiul măturării de deasupra capului
  • Actionare inainte
  • Actionare inapoi
  • Aspirare
  • Utilizare in exterior
  • Utilizare la interior
  • Indicator baterie
  • Contoar ore de functionare
  • Funcţie de maturare, cu oprire
  • Maturi laterale acţionate pneumatic
  • Posibilitate de prindere Home Base
Masina de maturat-aspirat KM 90/60 R Bp Pack
Masina de maturat-aspirat KM 90/60 R Bp Pack

Video

Domenii de intrebuintare
  • Centre de logistica
  • Parcari auto multietajate
  • Depozite si alte spatii de interior
  • Complexuri hoteliere
  • Hale de productie
  • Parcari mici si zone de parcare
Accesorii
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