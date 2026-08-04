Mașina de mătura-aspirat cu post de conducere KM 90/60 R Bp Pack este alimentată cu baterii, are perie laterală rotativă, impresionează prin manevrarea sa agilă și manevrabilitatea ridicată în timpul aplicațiilor de curățare, fără emisii în zone interioare și exterioare, cum ar fi parcări, centre logistice și hale de producție. Bateriile de 180 Ah au lungă durată de utilizare si pot fi încărcate confortabil la bord, garantează aplicații lungi. KM 90/60 R Bp Pack este usor de utilizat, datorită sistemului EASY Operation, dispune de o zonă practică de depozitare și un kit de atașare Home Base pentru a face transportul ustensilelor de curățare fără probleme. Sistemul unic, automat și foarte eficient de curățare a filtrului rotund face posibilă lucrul fără praf, fără pierderi de aspirație.