Masina de maturat-aspirat KM 130/300 R D
Masina de maturat industriala angrenata diesel cu directie pe spate in trei roti. Pentru utilizari dure in industriile cu materiale de constructii si de prelucrare a metalelor, topitorii si alte sectoare unde se produc cantitati mari de reziduuri.
Masina de maturat industriala KM 130/300 R D este reprezentativa pentru un consum scazut in angrenarea diesel si impresioneaza prin performanta de lucru nemaipomenita. Masina robusta este potrivita pentru utilizari extreme in industriile cu materiale de constructii, metalurgice sau de turnatorie precum si in toate celelalte domeniile cu murdariri intensive. Datorita principiului de maturare cu lopata sunt admise atat murdaririle fine, cat si mizeria dura. Grinda cilindrica se adapteaza denivelarilor de pe podele si reduce astfel uzura aparatului la un minim. in cazul transportului recipientulpentru mizerie se inchide automat. Doua filtre plane tip evantai cu pozitie orizontala sunt responsabile ca si in conditii de praf intens aerul sa ramana curat. Curatarea filtrelor se face prin apasarea unui buton prin foarte eficientul declansator dual. Filtrul este foarte accesibil si poate fi schimbat usor si fara unelte. si motorul este usor accesibil. Functiile de baza sunt usor de manuit prin conceptul de operatiuni EASY printr-un buton rotativ. Un filtru ciclon curata aerul chiar inainte ca acesta sa ajunga in filtrul motorului crescand astfel timpul de asteptare.
Caracteristici si beneficii
Constructie robusta.Cadru complet din otel. Motoare industriale robuste, racite cu apa. Mecanism de tractiune complet hidraulic.
Filtru performant pentru timp de utilizare indelungat.Filtru plan tip evantai cu 5,5 mp suprafata de filtrare Curatare eficienta a filtrului prin racleta dubla Pentru maturare fara praf
Extrem de simplu de utilizatConcept de operare simpla. Acces facil in cabina. Simplu de intretinut
Diferite tipuri de angrenare.
- Angrenare electrica.
- Motoare diesel conform standardului industrial.
- Angrenare cu gaz lichid pentru utilizare in interior si exterior.
Sistrem flexibil de actionare prin pedala de picior
- Rezultate optime de maturare
- Uzura redusa a periilor
- Adaptare optima la diferite suprafete
Sistem hidraulic de evacuare cantitati mari de reziduuri
- Golire simpla si sigura a materialului maturat
- Ridicare recipient pana la 1,42 m
Principiul fărașului
- Prelevare buna de reziduuri cu particule fine si grosiere
- Generare redusa de praf.
Oferta bogata de accesorii si ansambluri suplimentare
- Adaptare comoda la nevoile individuale de curatare
- Echipament cu dotari impresionante (de ex. cabina confortabila, instalatie de climatizare, incalzire)
- La cerere cu doua maturi laterale
Actionare hidraulica completa si actionare a rolei principale de maturare si a maturii laterale
- Fara necesar de intretinere
- Fara uzura
- Extrem de rezistent
Prefiltru ciclon
- Perioada crescuta de viata a filtrului de motor
- Intervale prelungite de intretinere
Specificații tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Motorină
|Tracțiune
|Motor în patru timpi
|Producator motoare
|Yanmar
|Putere de antrenare (kW)
|15,8
|Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
|13000
|Lățime de lucru (mm)
|1000
|Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm)
|1300
|Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm)
|1550
|Recipient murdărie (l)
|300
|Capacitate de urcare (%)
|18
|Viteza de lucru (km/h)
|10
|Suprafata filtrare (m²)
|5,5
|Greutatea cu accesorii (kg)
|951
|Greutate, gata de funcționare (kg)
|951
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|2040 x 1330 x 1430
Echipament
- Curaţarea manuala a filtrelor
- Valt principal de maturare reglabil
- Servo directie
- Reglare putere de aspirare
- Principiul fărașului
- Actionare inainte
- Actionare inapoi
- Aspirare
- Golire hidraulica pe partea de sus
- Utilizare in exterior
- Indicator baterie
- Contoar ore de functionare
- Funcţie de maturare, cu oprire
- Maturi laterale cu declanşare automata
Video
Domenii de intrebuintare
- Centre de procesare a materialelor de constructie
- Turanatorii
- Centre de prelucrari metalice
- Spatii de depozitare
- Santiere de constructii
- Lucrari metalice
- Centre de prelucrare a materialelor