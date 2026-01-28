Masina de maturat-aspirat KM 150/500 R D

Masina de maturat industriala angrenata cu motor diesel si complet hidraulica cu directie pe spate in trei roti. Pentru utilizari solicitante in industriile cu materiale de constructii, metalurgie, topitorii si alte sectoare cu cantiati mari de reziduuri.

Masina de maturat industriala KM 150/500 R D este reprezentativa pentru un consum scazut in angrenarea diesel si impresioneaza prin performanta de lucru nemaipomenita. Masina robusta este potrivita pentru utilizari extreme in industriile cu materiale de constructii, metalurgice sau de turnatorie precum si in toate celelalte domeniile cu murdariri intensive. Datorita principiului de maturare cu lopata sunt admise atat murdaririle fine cat si mizeria dura. Peria rola se adapteaza denivelarilor de pe podele si reduce astfel uzura aparatului la un minim. Rola principala poate fi schimbata in doar cateva momente si fara scule. in cazul transportului recipientul pentru mizerie se inchide automat. Doua filtre plane pliate orizontale sunt responsabile ca si in conditii de praf intens aerul sa ramana curat. Curatarea filtrelor se face prin apasarea unui buton prin foarte eficientul declansator dual. Filtrul este foarte accesibil si poate fi schimbat usor si fara unelte. si motorul este usor accesibil. Functiile de baza sunt usor de manuit prin conceptul de operatiuni EASY printr-un buton rotativ. Un filtru ciclon curata aerul chiar inainte ca acesta sa ajunga in filtrul motorului crescand astfel considerabil durata de viata.

Caracteristici si beneficii
Filtru plan tip evantai cu 7 mp suprafata de filtrare Curatare eficienta cu racleta duala Pentru maturare fara praf
Toate elementele de comanda sunt aranjate clar si sunt usor de accesat. Toate indicatiile in campul de vedere. Optional: cabine cu incalzire sau climatizare-
Tehnologie simpla cu componente sigure: actionare hidraulica integrala. Electrica in loc de electronica. Acces usor la spatiul motoarelor pentru o intretinere rapida si simpla Schimbare fara unelte a valtului de maturare principal si a filtrului plan cu evantai.
Operare cu motorina
  • Intervale lungi de lucru.
  • Motorizare puternica
Mecanism de rulare optional cu 4 roti
  • imbunatateste tractiunea pe suprafetele uleioase si pe terenul denivelat
  • Creste confortul de rulare si siguranta de rulare
  • Ideal pentru utilizare pe suprafete sensibile datorita presiunii scazute exercitate asupra acestora
Sistem hidraulic de evacuare cantitati mari de reziduuri
  • Golire simpla si sigura a materialului maturat
  • Sistem de evacuare reziduuri inalt la 1,52 m
Principiul fărașului
  • Prelevare buna de reziduuri cu particule fine si grosiere
  • Generare redusa de praf.
Oferta bogata de accesorii si ansambluri suplimentare
  • Adaptare comoda la nevoile individuale de curatare
  • Echipament cu dotari impresionante (de ex. cabina confortabila, instalatie de climatizare, incalzire)
  • La cerere cu doua si trei maturi laterale
Actionare hidraulica completa si actionare a rolei principale de maturare si a maturii laterale
  • Fara necesar de intretinere
  • Fara uzura
  • Extrem de rezistent
Prefiltru ciclon
  • Perioada crescuta de viata a filtrului de motor
  • Intervale prelungite de intretinere

Specificații tehnice

Date tehnice

Angrenaj Motorină
Tracțiune Motor în patru timpi
Producator motoare Yanmar
Putere de antrenare (kW) 18,6
Capacitate maximă de suprafață (m²/h) 18000
Lățime de lucru (mm) 1200
Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm) 1500
Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm) 1800
Recipient murdărie (l) 500
Capacitate de urcare (%) 18
Viteza de lucru (km/h) 12
Suprafata filtrare (m²) 7
Greutatea cu accesorii (kg) 1440
Greutate, gata de funcționare (kg) 1440
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 2442 x 1570 x 1640

Scope of supply

  • Roti pneumatice

Echipament

  • Curaţarea manuala a filtrelor
  • Valt principal de maturare reglabil
  • Servo directie
  • Reglare putere de aspirare
  • Principiul fărașului
  • Actionare inainte
  • Actionare inapoi
  • Aspirare
  • Golire hidraulica pe partea de sus
  • Utilizare in exterior
  • Contoar ore de functionare
  • Funcţie de maturare, cu oprire
  • Maturi laterale cu declanşare automata
Video

Domenii de intrebuintare
  • Pentru industrie (topitorii, fabrici de ciment), logistică și depozite, parcări și parcări supraetajate, industria de construcții, aeroporturi și porturi.
Accesorii
