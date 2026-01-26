Masina de spalat pardoseli B 150 R
Masina de frecat/aspirat compacta configurabila B 150 R cu post de conducere, rezervor de 150 litri, disponibila in variantele cu cap valt sau cap disc. Perfecta pentru suprafetele medii cuprinse intre 2.500 si 10.000 m2.
Aparatul compact B 150 R este ideal pentru curatarea suprafetelor interioare si va asigura o prezentare generala clara in orice moment. Masina de frecat/aspirat cu post de conducere cu acumulator (acumulator uscat/gel 180-240 Ah) are o latime de lucru de 75 sau 90 cm si este disponibila fie cu cap valt, care include functia de maturat (ideala pentru pardoseala structurata), fie cu cap disc pentru pardoseli netede. Tractiunea integrala optionala garanteaza cea mai buna tractiune si va ajuta sa abordati curbele si pantele in mod independent. Capul perie si lamelele coboara in mod automat. Masina este prevazuta cu un ecran color mare si elemente de control prin coduri de culoare. Astfel, masina este utilizata mai usor. Reglarea automata a presiunii de contact, modurile de curatare reglabile si sistemul cu cheie KIK completeaza pachetul de echipamente. Unitatea de dozare a detergentului Dose, functia de umplere automata si umplerea eficienta a rezervorului de apa curata precum si curatarea rezervorului pentru curatarea usoara a rezervorului de apa murdara sunt disponibile optional.
Caracteristici si beneficii
Dispozitiv configurabil
- Detaliile echipamentelor sunt liber selectabile
- Adaptare perfecta a masinii la cerintele de curatare
- Solutie eficienta, practica.
Sistem inovator KIK
- Securitate crescută împotriva operării incorecte
- Reducerea costurilor de servisare
- Reglare ușoară la rezervoarele de curățare individuale, fără prea mult efort din partea utilizatorului.
Umplere automata (optional)
- Cu umplere automata a rezervorului de apa curata
- Racordati un furtun de apa curata iar umplerea se va opri automat imediat ce rezervorul este plin.
4 tipuri de baterii din care puteti alege.
- Tipuri de baterii: ce nu necesita intretinere cu 36 V/180 Ah, ce necesita intretinere redusa cu 36 V/180 Ah, ce nu necesita intretinere cu 36 V/240 Ah, ce necesita intretinere redusa cu 36 V/240 Ah.
Modul de eficiență ecologică de economisire a energiei
- Consum redus de energie.
- Durată de funcționare cu 40% mai mare la fiecare reîncărcare a bateriei.
- Chiar mai silentioasa si, prin urmare, ideala pentru zonele sensibile la zgomot (curatare in timpul zilei, spitale, hoteluri, etc.).
Afisaj mare color
- Afisare clară a programului curent.
- Sunt posibile schimbari rapide si simple ale setarilor.
Sistem de clatire a rezervorului (optional)
- Curățare ușoară a rezervorului cu apă murdară
- Economii de apă de până la 70% comparativ cu activitățile de curățare folosind furtunul tradițional de apă.
- O igienă mai bună.
Încarcator incorporabil (optional)
- Nu este necesar un incarcator separat.
- Manipulare confortabila si simpla.
- Ajustabil pentru diferite tipuri de baterii
Unitate DOSE de dozare a agentului de curățare (opţională)
- Economii de detergent.
- Dozare precisă și uniformă (reglabilă de la 0 la 3%).
- Detergentul poate fi înlocuit fără a fi necesară golirea rezervorului de apă curată.
Manipulare simpla
- Manipulare simpla datorita elementelor de operare cu cod de culori
- Operare simplă și durată de instruire mai scurtă.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tracțiune
|Motor de tracțiune
|Lățime de lucru perii (mm)
|750 - 900
|Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm)
|1300
|Lățime de lucru, aspirare (mm)
|940 - 1060
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|150 / 150
|Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
|9000
|Randament practic pe suprafață (m²/h)
|6000
|Tipul bateriei
|separat
|Baterie (V)
|36
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|max. 5
|Viteza periilor (rpm)
|180 - 1300
|Presiunea de contact a periilor (g/cm²)
|34 - 560
|Consumul de apă (l/min)
|9
|Greutate totală admisă (kg)
|957
|Greutate fără accesorii (kg)
|560
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1790 x 1080 x 1410
