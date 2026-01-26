Aparatul compact B 150 R este ideal pentru curatarea suprafetelor interioare si va asigura o prezentare generala clara in orice moment. Masina de frecat/aspirat cu post de conducere cu acumulator (acumulator uscat/gel 180-240 Ah) are o latime de lucru de 75 sau 90 cm si este disponibila fie cu cap valt, care include functia de maturat (ideala pentru pardoseala structurata), fie cu cap disc pentru pardoseli netede. Tractiunea integrala optionala garanteaza cea mai buna tractiune si va ajuta sa abordati curbele si pantele in mod independent. Capul perie si lamelele coboara in mod automat. Masina este prevazuta cu un ecran color mare si elemente de control prin coduri de culoare. Astfel, masina este utilizata mai usor. Reglarea automata a presiunii de contact, modurile de curatare reglabile si sistemul cu cheie KIK completeaza pachetul de echipamente. Unitatea de dozare a detergentului Dose, functia de umplere automata si umplerea eficienta a rezervorului de apa curata precum si curatarea rezervorului pentru curatarea usoara a rezervorului de apa murdara sunt disponibile optional.