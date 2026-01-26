Masina de spalat pardoseli B 150 R Adv + D 90
Masina de frecat/aspirat compacta B 150 R Adv + D90 cu post de conducere, tractiune integrala si 2 perii disc cu o latime de lucru de 90 cm. Zona de actiune ridicata: 5000-10000 m2. Actionata cu acumulator.
Aparatul compact B 150 R Adv + D90 este extrem de manevrabil. Masina de frecat/aspirat cu post de conducere cu acumulator se poate manevra chiar si in cele mai incomode locuri fara dificultate. Datorita incarcatorului incorporat, acumulatorul este extrem de usor de reincarcat. Cele doua perii disc au o latime de lucru de 90 cm. Acest aparat impresioneaza prin curbe si inclinatii, datorita excelentei tractiuni integrale. Alt punct in plus: utilizarea usoara datorita elementelor de control prin coduri de culoare, intrerupatorului EASY Operation, sistemului KIK si ecranului color mare. Economia de apa si energie precum si nivelul redus de zgomot sunt asigurate de modul eco-eficienta. Sistemul de clatire a rezervorului permite curatarea usoara si igienica a rezervorului de apa murdara. Se pot indeplini alte sarcini in conditii de siguranta in timp ce se reumple rezervorul de apa curata, datorita functiei de auto-umplere. (Exemplu de configuratie; diverse configuratii disponibile.)
Caracteristici si beneficii
Lamelă robustă din aluminiu turnat sub presiune
- Cu lamele de aspirare Linatex® rezistente la rupere, de lungă durată pentru rezultate excelente de aspirare.
- Înlocuirea rapidă și simplă a lamelei de aspirare.
- Se retrage la contactul cu peretele, evitând astfel deteriorarea.
Cap de perie cu tehnica de disc.
- Periile disc și plăcile de antrenare a pad-urilor sunt ușor de schimbat.
- Periile disc sunt disponibile în diferite niveluri de duritate: moale, mediu și tare.
- Modele de curățare cu disc, în special pentru utilizarea pe suprafețe netede.
Transmisie integrala
- Poate fi folosit si in parcari auto abrupte, multietajate.
- Capacitate de urcare de până la 18% în modul de curățare.
- O buna stabilitate, chiar si pe podele netede.
Sistem inovator KIK
- Securitate crescută împotriva operării incorecte
- Reducerea costurilor de servisare
- Reglare ușoară la rezervoarele de curățare individuale, fără prea mult efort din partea utilizatorului.
Funcție comodă Auto-Fill
- Cu umplere automata a rezervorului de apa curata
- Furtun de apa curata cuplat si umplere oprita automat, atunci cand rezervorul e plin.
4 tipuri de baterii din care puteti alege.
- Tipuri de baterii: ce nu necesita intretinere cu 36 V/180 Ah, ce necesita intretinere redusa cu 36 V/180 Ah, ce nu necesita intretinere cu 36 V/240 Ah, ce necesita intretinere redusa cu 36 V/240 Ah.
Modul de eficiență ecologică de economisire a energiei
- Consum redus de energie.
- Durată de funcționare cu 40% mai mare la fiecare reîncărcare a bateriei.
- Chiar mai silentioasa si, prin urmare, ideala pentru zonele sensibile la zgomot (curatare in timpul zilei, spitale, hoteluri, etc.).
Afisaj mare color
- Afisare clară a programului curent.
- Sunt posibile schimbari rapide si simple ale setarilor.
Sistem de clatire a rezervorului (optional)
- Curățare ușoară a rezervorului cu apă murdară
- Economii de apă de până la 70% comparativ cu activitățile de curățare folosind furtunul tradițional de apă.
- O igienă mai bună.
Dispozitiv configurabil
- Detaliile echipamentelor sunt liber selectabile
- Adaptare perfecta a masinii la cerintele de curatare
- Solutie eficienta, practica.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Baterie
|Tracțiune
|Motor de tracțiune
|Lățime de lucru perii (mm)
|900
|Lățime de lucru, aspirare (mm)
|1180
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|150 / 150
|Baterie (V)
|36
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|max. 5
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Capacitate de urcare (%)
|15
|Viteza periilor (rpm)
|180
|Presiunea de contact a periilor (g/cm²)
|34
|Consumul de apă (l/min)
|max. 7
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|61
|Puterea motorului (W)
|up to 3300
|Greutate totală admisă (kg)
|957
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1790 x 910 x 1410
Scope of supply
- Perie disc: 2 Bucată
- Mături laterale
Echipament
- Mecanism de tracțiune
- Sistem automat de oprire a apei
- DOSE
- Sistem cu două rezervoare
Domenii de intrebuintare
- De asemenea, ideală pentru operațiunile logistice, de exemplu pentru curățarea depozitelor
- Parcari auto multietajate