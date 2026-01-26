Aparatul compact B 150 R Adv + D90 este extrem de manevrabil. Masina de frecat/aspirat cu post de conducere cu acumulator se poate manevra chiar si in cele mai incomode locuri fara dificultate. Datorita incarcatorului incorporat, acumulatorul este extrem de usor de reincarcat. Cele doua perii disc au o latime de lucru de 90 cm. Acest aparat impresioneaza prin curbe si inclinatii, datorita excelentei tractiuni integrale. Alt punct in plus: utilizarea usoara datorita elementelor de control prin coduri de culoare, intrerupatorului EASY Operation, sistemului KIK si ecranului color mare. Economia de apa si energie precum si nivelul redus de zgomot sunt asigurate de modul eco-eficienta. Sistemul de clatire a rezervorului permite curatarea usoara si igienica a rezervorului de apa murdara. Se pot indeplini alte sarcini in conditii de siguranta in timp ce se reumple rezervorul de apa curata, datorita functiei de auto-umplere. (Exemplu de configuratie; diverse configuratii disponibile.)