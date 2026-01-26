Detergent pentru podea, cu extrem de putina spuma RM 755 ES, 10l

Curatator pentru luciul podelelor, cu putina spuma si miros de lamaie pentru toate tipurile de suprafete dure. RM 755 ES se usuca fara a lasa urme. Special potrivit pentru podele din piatra lucioasa.

Specificații tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 10
Unitate ambalare (Bucată) 1
Valoare pH 11,4
Greutate (kg) 10
Greutate cu ambalaj (kg) 10,9
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 230 x 188 x 307
Domenii de intrebuintare
  • Curățarea podelelor
CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

