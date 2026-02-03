Dampmopp SC 3 Upright
Enkel dyprengjøring av harde gulv: den brukervennlige SC 3 Upright premium dampmoppen eliminerer opptil 99.999% av virus¹⁾ og 99,99% av alle vanlige husholdningsbakterier²⁾.
SC 3 Upright dampmopp fra Kärcher sikrer dyp rengjøring på alle harde gulv uten bekymringer og med enkel håndtering: dampen reguleres praktisk via tre forhåndsinnstilte nivåer tilpasset overflaten. Dette toppmodellen i Upright-serien varmes opp på sekunder. Takket være ferskvannstanken, som kan fylles og fjernes når som helst, inkludert avkalkingskassetten, er denne dampmoppen klar til bruk på kort tid. Nåværende driftsstatus vises via fargekoder på LED-båndet. Grundig rengjøring fjerner opptil 99,999 % av alle virus¹⁾ og 99,99 % av alle vanlige husholdningsbakterier²⁾ fra typiske harde overflater i hjemmet. Når det gjelder grundig rengjøring, er SC 3 Upright langt overlegen konvensjonelle metoder, som å bruke en mopp, takket være kombinasjonen av EasyFix gulvmunnstykket og høykvalitets gulvrengjøringskluter. Å bytte klut på gulvmunnstykket uten å komme i kontakt med smuss er praktisk takket være borrelåsfestet. Tråkk bare på den store fanen på gulvrengjøringskluten og trekk enheten oppover. For en skånsom berøring: selv teppede gulv kan enkelt få nytt liv ved bruk av teppeglideren.
Egenskaper og fordeler
Still inn dampmengden etter hvilken overflate som skal rengjøres.Innstilling og symboler for tregulv, fliser og teppe gir mulighet for justering av damptrykk på ulike typer gulv.
Kontinuerlig damp og integrert avkalkingspatronAvtakbar tank som er lett å ta av for å etterfylle underveis i rengjøringen, uten at du trenger å avbryte arbeidet. Den intelligente avkalkingspatronen fjerner automatisk kalk fra vannet og forlenger dermed levetiden til enheten.
Kort oppvarmingstidMed en oppvarmingstid på kun 30 sekunder er maskinen klar til å brukes umiddelbart.
LED Display signaliserer oppvarming og når maskinen er klar til bruk
- Svært enkel og praktisk i bruk med kontinuerlig tilbakemelding om driftsstatus til bruker.
- Rødt pulserende lys indikerer at maskinen varmes opp, mens et konstant grønt lys indikerer at den er klar til bruk.
EasyFix gulvmunnstykke med fleksibelt ledd og borrelåsfeste for gulvklut
- Effektiv lamellteknologi gir optimale rengjøringsresultat på alle harde gulv i hjemmet.
- Praktisk festing av gulvkluten med borrelåssystem gjør at kluten kan skiftes uten at du kommer i kontakt med smuss.
- Fleksibelt gulvmunnstykke sørger for effektiv rengjøring og full gulvkontakt selv i vanskelige vinkler. Kan tilpasses alle høyder for ergonomisk rengjøring.
Smart innstilling for vannhardhet
- Vannets hardhet kan justeres.
- Optimal kalkbeskyttelse gir maskinen lang levetid.
Teppeglider for oppfriskning av tepper
- Gi teppelagte gulv nytt liv med en teppeglider på dampmoppen! Enkelt og praktisk!
Av- og påbryter på maskin
- Enkel å skru av og på.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Testsertifikat¹⁾
|Fjerner opptil 99.999% av virus¹⁾ og 99.9% av bakterier²⁾
|Arealytelse per tankfylling (m²)
|ca 60
|Effekt (W)
|1600
|Lengde på ledning (m)
|5
|Oppvarmingstid (min)
|0,5
|Beholderkapasitet (l)
|0,5
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Farge
|Hvit
|Vekt uten tilbehør (kg)
|3,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|4,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|314 x 207 x 1185
¹⁾ Tester har vist at 30 sekunder punktrengjøring med Kärcher damprenser på maksimalt dampnivå og direkte kontakt med overflaten kan fjerne 99,999 % av kappekledde virus som koronavirus eller influensa på vanlige, glatte, harde husholdningsflater (unntatt hepatitt-B-virus) (test-bakterie: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Ved grundig rengjøring med Kärcher damprenser på vanlige, glatte, harde husholdningsflater drepes 99,99 % av alle vanlige husholdningsbakterier forutsatt vaskehastighet på 30 cm/s, maksimalt dampnivå og direkte kontakt med overflaten (test-kim: Enterococcus hirae). / ³⁾ Minimumsfaktoren som produktets levetid forlenges med, basert på interne tester med en vannhardhet på 20 °dH og karbonathardhet på 15 °dH.
Scope of supply
- EasyFix universell gulvvaskeduk: 1 Stk
- Teppeskyver
- Gulvmunnstykke: EasyFix
Utstyr
- Sikkerhetsventil
- Regulering av dampmengde: På håndtaket (tre-trinns)
- Tank: Avtagbar og kan fylles på når som helst.
- Integrert av/på bryter
Bruksområder
- Harde gulv
- Oppfriskning av teppebelagte gulv
