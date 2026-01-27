Dampvasker SV 7
Damping, støvsuging og tørking i ett trinn – SV 7 dampstøvsuger kombinerer multifunksjonalitet og brukervennlighet, og gir effektiv og praktisk rengjøring i én enkel operasjon.
Dampstøvsugeren SV 7 fra Kärcher kombinerer fordelene med dampvaskere og styrkene til tørrstøvsugere. Den støvsuger for eksempel smuler fra gulvet, vasker med en fuktig klut og tørker deretter gulvet – alt i én enkel operasjon. Med disse imponerende alt-i-ett-maskinene og det riktige tilbehøret, kan alle holde hjemmet rent på en enkel, komfortabel og rask måte, helt uten bruk av kjemikalier.
Egenskaper og fordeler
3-i-1 maskinDamping, støvsuging og tørking i en enkel prosedyre.
Flertrinns-filtersystemVannfilteret fanger opp grovt smuss, mens HEPA-filteret kan fange opp selv de minste partiklene.
Praktisk gulvmunnstykkeRask og enkel overgang for tre forskjellige programmer på alle harde gulv og tepper.
Enkel å bruke
- Sugeeffekten kan kontrolleres på håndtaket, og dampstrømmen kan reguleres på maskinen.
4-trinns innstilling for sugekraft
- Sugekraften kan justeres ut ifra underlag og type smuss som skal rengjøres.
5-trinns innstilling for dampnivå
- Dampmengden kan justeres etter overflate og type skitt.
Kontinuerlig damp
- Tanken kan raskt etterfylles under bruk for kontinuerlig rengjøring.
Plass for oppbevaring av kabel
- Optimal lagring av kabel, for plassbesparing under oppbevaring.
Sikkerhetslås (barnesikring)
- Låser dampfunksjonen for å beskytte mot upassende bruk.
Mange bruksområder
- Enhet med tilbehør som er ideelt for bruk i hjemmet, uten bruk av kjemikalier.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Maks. motoreffekt (W)
|2200
|Vannkapasitet (l)
|0,45
|Maks. damptrykk (bar)
|maks. 4
|Vannfilter (l)
|1,2
|Støvsuger (mBar/hPa)
|210 / 21
|Lengde på ledning (m)
|6
|Oppvarmingstid (min)
|5
|Beholderkapasitet (l)
|0,5
|Dampytelse (g/min)
|80
|Effekt (W)
|1100
|Permanent fylling
|Ekstra oppsugingskapasitet (l)
|0,6
|Farge
|Hvit
|Vekt uten tilbehør (kg)
|9,4
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|15,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|515 x 336 x 340
Scope of supply
- HEPA-filtertype: HEPA filter (EN 1822:1998)
- Gulvsett med dampsugingsfunksjon: 3 ulike innstillinger for harde og teppebelagte gulv og 2 stk 0,5 m lange dampsugerør.
- Håndmunnstykke med dampsugingsfunksjon: Kan kombineres med vindusmunnstykke (stor og liten), feste for børste eller frottéklut.
- Dampstøvsuger detaljdyse: Kan kombineres med forlengerdel og rundbørste (4 ulike farger)
- Tekstilmunnstykke (Lite og stort)
- Fugemunnstykke, møbelbørste
- Skumdemper "FoamStop"
- Doseringsflaske, rengjøringsbørste, tilbehørspose
- Frottétrekk: 1 Stk
- Rundbørstesett
- Dampsugeslange: 2 Stk, 0.5 m
- Dampslange med håndtak
Utstyr
- Sikkerhetslås (barnesikring)
- Sikkerhetsventil
- Totankssystem
- Dampslange med pistol: 1.75 m
Bruksområder
- Harde gulv
- Armaturer
- Servanter
- Veggfliser
- Vinduer og glassflater
- Exhaust hoods
- Hobs
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.