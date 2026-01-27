Dampvasker SV 7

Damping, støvsuging og tørking i ett trinn – SV 7 dampstøvsuger kombinerer multifunksjonalitet og brukervennlighet, og gir effektiv og praktisk rengjøring i én enkel operasjon.

Dampstøvsugeren SV 7 fra Kärcher kombinerer fordelene med dampvaskere og styrkene til tørrstøvsugere. Den støvsuger for eksempel smuler fra gulvet, vasker med en fuktig klut og tørker deretter gulvet – alt i én enkel operasjon. Med disse imponerende alt-i-ett-maskinene og det riktige tilbehøret, kan alle holde hjemmet rent på en enkel, komfortabel og rask måte, helt uten bruk av kjemikalier.

Egenskaper og fordeler
Dampvasker SV 7: 3-i-1 maskin
3-i-1 maskin
Damping, støvsuging og tørking i en enkel prosedyre.
Dampvasker SV 7: Flertrinns-filtersystem
Flertrinns-filtersystem
Vannfilteret fanger opp grovt smuss, mens HEPA-filteret kan fange opp selv de minste partiklene.
Dampvasker SV 7: Praktisk gulvmunnstykke
Praktisk gulvmunnstykke
Rask og enkel overgang for tre forskjellige programmer på alle harde gulv og tepper.
Enkel å bruke
  • Sugeeffekten kan kontrolleres på håndtaket, og dampstrømmen kan reguleres på maskinen.
4-trinns innstilling for sugekraft
  • Sugekraften kan justeres ut ifra underlag og type smuss som skal rengjøres.
5-trinns innstilling for dampnivå
  • Dampmengden kan justeres etter overflate og type skitt.
Kontinuerlig damp
  • Tanken kan raskt etterfylles under bruk for kontinuerlig rengjøring.
Plass for oppbevaring av kabel
  • Optimal lagring av kabel, for plassbesparing under oppbevaring.
Sikkerhetslås (barnesikring)
  • Låser dampfunksjonen for å beskytte mot upassende bruk.
Mange bruksområder
  • Enhet med tilbehør som er ideelt for bruk i hjemmet, uten bruk av kjemikalier.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Maks. motoreffekt (W) 2200
Vannkapasitet (l) 0,45
Maks. damptrykk (bar) maks. 4
Vannfilter (l) 1,2
Støvsuger (mBar/hPa) 210 / 21
Lengde på ledning (m) 6
Oppvarmingstid (min) 5
Beholderkapasitet (l) 0,5
Dampytelse (g/min) 80
Effekt (W) 1100
Permanent fylling
Ekstra oppsugingskapasitet (l) 0,6
Farge Hvit
Vekt uten tilbehør (kg) 9,4
Vekt inkludert emballasje (kg) 15,2
Mål (L x B x H) (mm) 515 x 336 x 340

Scope of supply

  • HEPA-filtertype: HEPA filter (EN 1822:1998)
  • Gulvsett med dampsugingsfunksjon: 3 ulike innstillinger for harde og teppebelagte gulv og 2 stk 0,5 m lange dampsugerør.
  • Håndmunnstykke med dampsugingsfunksjon: Kan kombineres med vindusmunnstykke (stor og liten), feste for børste eller frottéklut.
  • Dampstøvsuger detaljdyse: Kan kombineres med forlengerdel og rundbørste (4 ulike farger)
  • Tekstilmunnstykke (Lite og stort)
  • Fugemunnstykke, møbelbørste
  • Skumdemper "FoamStop"
  • Doseringsflaske, rengjøringsbørste, tilbehørspose
  • Frottétrekk: 1 Stk
  • Rundbørstesett
  • Dampsugeslange: 2 Stk, 0.5 m
  • Dampslange med håndtak

Utstyr

  • Sikkerhetslås (barnesikring)
  • Sikkerhetsventil
  • Totankssystem
  • Dampslange med pistol: 1.75 m
Dampvasker SV 7
Bruksområder
  • Harde gulv
  • Armaturer
  • Servanter
  • Veggfliser
  • Vinduer og glassflater
  • Exhaust hoods
  • Hobs
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.