Dampstøvsugeren SV 7 fra Kärcher kombinerer fordelene med dampvaskere og styrkene til tørrstøvsugere. Den støvsuger for eksempel smuler fra gulvet, vasker med en fuktig klut og tørker deretter gulvet – alt i én enkel operasjon. Med disse imponerende alt-i-ett-maskinene og det riktige tilbehøret, kan alle holde hjemmet rent på en enkel, komfortabel og rask måte, helt uten bruk av kjemikalier.