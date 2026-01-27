Elektrisk feiekost KB 5
KB 5 trådløs feiekost er alltid klar til bruk og gjør en grundig jobb selv på de minste områdene.
KB 5 er perfekt når du vil ta en rask rengjøring av harde gulv eller tepper. Den går på litium-ion-batteri, er lett i bruk og tar liten plass. Universalbørsten fjerner synlig smuss effektivt, og med det fleksible leddet kommer du enkelt til under møbler, mellom stoler, opp trapper og helt ut til kantene. Du slipper å bøye deg, og feiekosten starter automatisk når du tar den i bruk. Avfallsbeholderen tømmes enkelt fra siden – praktisk og hygienisk.
Egenskaper og fordeler
Kärcher Adaptive rengjøringssystemPålitelig fjerning av smuss og støv fra alle gulvtyper. Innovativ bevegelig feiekant for optimal smussoppsamling. Forbedret design og optimal oppsamling og fjerning av smuss
Smussbeholder er lett å ta ut og inn for tømming.Rask og enkel tømming uten at du trenger å komme i kontakt med smuss og skitt.
Fleksibelt dobbelt leddHåndtaket kan enkelt styres i alle retninger. Enkel å styre. Inkludert mellom møbler og stoler.
Automatisk bryter
- Enkel å skru av og på.
- Rask og intuitiv.
- Du slipper å bøye deg ned.
Universalbørste
- For optimal smussoppsamling på både harde gulv og tepper.
- Gjør det enkelt å fjerne hår.
- Du kan feie tett inntil lister og kanter.
Universalbørsten er enkel å ta ut og bytte
- Rask og enkel å håndtere med en hånd.
- Forenkler rengjøring av universalbørsten.
Litium-ion batteriteknologi
- Med batteritid på opptil 30 minutter på harde gulv.
- Ingen minneeffekt på batteri.
- Alltid klar til bruk.
Plassbesparende oppbevaring
- For enkel, plassbesparende oppbevaring selv på små rom.
- Elektrisk ledningsfri feiekost som kan brukes overalt.
Oppbevaringsposisjon
- Det er enkelt å sette fra seg maskinen hvis du avbrytes under bruk.
Lav vekt.
- Enkel å transportere og manøvrere.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteridrevet enhet
|Arbeidsbredde på universalbørste (mm)
|210
|Beholderkapasitet (ml)
|370
|Batterispenning (V)
|3,6
|Batteritid ved bruk på harde gulv (min)
|30
|Batteritid ved bruk på tepper (min)
|20
|Batteritype
|Litium-ion-batteri
|Spenning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Farge
|Hvit
|Vekt uten tilbehør (kg)
|0,8
|Vekt inkl. batteri (kg)
|1,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|215 x 230 x 1120
Scope of supply
- Lader
Utstyr
- Universalbørste: Avtagbar
Videoer
Bruksområder
- Harde gulv
- Tepper
- Vanskelig tilgjengelige områder (hjørner, sprekker, mellomrom, etc.).
- Trapper
