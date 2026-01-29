Askesuger AD 4
Askesuger med 17 l metallbeholder og filterrens. Gir maksimal sikkerhet ved støvsuging av aske.
Det integrerte filterrensesystemet renser filteret med et tastetrykk, slik at sugekraften økes umiddelbart igjen. Rask og praktisk tømming av avfallsbeholderen uten kontakt med smuss. AD 4 kommer enkelt til å hjørner og langs kanter, og i området rundt peisen. Medfølger gulvmunnstykke og sugerør, og kan også brukes som en fullverdig tørrstøvsuger.
Egenskaper og fordeler
1-komponents filtersystem
Spesialtilbehør for bruk som en vanlig støvsuger
- Kan også brukes til å støvsuge harde gulv.
- Allsidig og fleksibel for mange bruksområder.
Vinklet håndmunnstykke
- For grundig rengjøring av alle hjørner og trange områder i peisen.
«Pull & Push» låsesystem
- Beholderen kan raskt og enkelt åpnes, lukkes og tømmes.
Valser
- Fleksibel bruk.
- Stor bevegelsesfrihet.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Nominell inngangseffekt (W)
|600
|Sugeeffekt (W)
|150
|Støvsuger (mBar)
|maks. 215
|Luftmengde (l/s)
|maks. 42
|Beholderkapasitet (l)
|17
|Beholdermateriale
|Metall
|Strømledning (m)
|4
|Tilbehørsstørrelse (mm)
|35
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Støynivå (dB)
|<= 80
|Farge
|svart
|Vekt uten tilbehør (kg)
|5,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|8,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|365 x 330 x 565
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 1.7 m
- Sugeslange materiale: metallbelagt
- Antall sugesrør: 2 Stk
- Sugesrør lengde: 0.5 m
- Sugesrør bredde: 35 mm
- Sugesrør materiale: Rustfritt stål
- Flatfilter: 1 Stk, Polyster
- Avtrekksfilter
- Grovsmussfilter
- Grovfilter, materiale: Metall
Utstyr
- Filterrensfunksjon
- Komfortabelt håndtak på beholderen
- Hvileposisjon
- Oppbevaringsposisjon
- Oppbevaringsplass for tilbehør
- Solid støtfanger
- Ledningskrok
- Hjul
- Oppbevaring for mindre deler
Videoer
Bruksområder
- Aske
- Peiser, ovner m.m.
- Griller
- Grovt smuss
- Tørt smuss
- Verksted
- Garasje
- Kjeller
- Hobbyrom
Tilbehør
