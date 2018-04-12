Grovstøvsuger WD 2 Plus V-12/4/18/C
Grovstøvsugeren WD 2 Plus V-12/4/18 / C har en 12 l plastbeholder, 4 m ledning og 1,8 m sugeslange. Utstyrt med blåsefunksjon og patronfilter.
WD 2 Plus V-12/4/18 / C imponerer med sitt kompakte design, og er superkraftig og energieffektiv – med strømforbruk på kun 1000 W. Maskinen oppnår topp rengjøringsresultater for tørt, vått, fint og grovt smuss. Grovstøvsugeren har en robust og støtsikker 12 liters plastbeholder, 4 meters ledning, 1,8 meter lang sugeslange med praktisk håndtak, gulvmunnstykke med klipsfester og fleecepose. Patronfilteret gjør at tørt og vått smuss kan støvsuges uten filterbytte. Støvsugeren har også en praktisk blåsefunksjon, som kan brukes på steder hvor det er vanskelig å støvsuge. Oppbevaringsområdet oppå maskinen brukes til sikker oppbevaring av verktøy og smådeler. Rør og gulvdyser kan også raskt og enkelt lagres på siden av maskinen.
Egenskaper og fordeler
PatronfilterFor oppsuging av vått og tørt uten bytte av filter. Enkel montering og fjerning av filter ved dreiing uten ekstra låsing.
Praktisk oppbevaring for tilbehørPlassbesparende, sikkert og lett tilgjengelig tilbehørsoppbevaring. Kompakt ved oppbevaring.
Praktisk blåsefunksjonPraktisk blåsefunksjon når støvsuging ikke er mulig. Enkel fjerning av skitt og rusk, f.eks. fra grusbelagte områder.
Filterpose Fleece
- Tre-lags svært rivesikkert fleecemateriale.
- For langvarig sugekraft og stor kapasitet for støvoppsamling.
Plass til oppbevaring
- For sikker oppbevaring av verktøy og mindre deler som f.eks. skruer og spiker.
Praktisk festeanordning
- Rask og praktisk avlasting av sugeslange og gulvmunnstykke
Festeanordning for gulvmunnstykket
Maskinen, sugeslangen og gulvmunnstykket er optimalt koordinert
- For perfekte rengjøringsresultat ved tørt, vått fin og grov skitt.
- For praktisk og fleksibel støvsuging.
«Pull & Push» låsesystem
- For enkel åpning og lukking av beholder.
Ergonomisk utformet bærehåndtak
- Muliggjør praktisk transport av enhet.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Nominell inngangseffekt (W)
|1000
|Sugeeffekt (W)
|220
|Støvsuger (mBar)
|maks. 220
|Luftmengde (l/s)
|maks. 43
|Beholderkapasitet (l)
|12
|Beholdermateriale
|Plast
|Fargeelement
|Øverst på enheten Gul Beholder Gul Støtfanger Gul
|Strømledning (m)
|4
|Tilbehørsstørrelse (mm)
|35
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Lydnivå (dB)
|74
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|4,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|6,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|349 x 328 x 378
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 1.8 m
- Sugeslange type: med rett håndtak
- Sugeslange materiale: Plast
- Antall sugesrør: 2 Stk
- Sugesrør lengde: 0.5 m
- Sugesrør bredde: 35 mm
- Sugesrør materiale: Plast
- Våt- og tørrmunnstykke: klips
- Fugemunnstykke
- Patronfilter: Cellulose
- Filterpose Fleece: 1 Stk, 3-lags
Utstyr
- Dreiebryter (På/Av)
- Blåsefunksjon
- Festeanordning for gulvmunnstykket
- Ekstra lagring av tilbehør på maskinen
- Oppbevaring for mindre deler
- Håndtak som kan legges ned
- Oppbevaringsposisjon
- Oppbevaringsplass for tilbehør
- Solid støtfanger
- Hjul uten brems: 4 Stk
Videoer
Bruksområder
- Terrasse
- Bilinteriør
- Garasje
- Kjeller
- Væsker
- Inngangsparti
- Hobbyrom
Tilbehør
