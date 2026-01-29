Grensaks TLO 2-18

Kutt grener med et knappetrykk: Den batteridrevne grensaksa, med sitt høykvalitets bypass-blad, kutter grener med en diameter på opptil 2,5 cm, enkelt og skånsomt.

Enkel trepleie med batterikraft – grener og kvister med en diameter på opptil 2,5 cm er ingen utfordring for Kärchers batteridrevne grensaks. Takket være det kraftige bypass-bladet blir kuttene presise og krever minimalt med anstrengelse. Skånsom beskjæring fremmer også sunn plantevekst. Dette gjør beskjæring og trimming av trær og busker enklere og tryggere. Komfortabelt arbeid over hodet: Med den valgfrie teleskopforlengelsen (ikke inkludert), blir arbeid i høyder på opptil 3,5 meter både enkelt og behagelig.

Egenskaper og fordeler
Grensaks TLO 2-18: Sakskniv
Sakskniv
Kutter presist uten behov for makt.
Grensaks TLO 2-18: Sikkerhetslåsing
Sikkerhetslåsing
Hindrer utilsiktet oppstart
Grensaks TLO 2-18: 18 V Kärcher Battery Power plattform
18 V Kärcher Battery Power plattform
Enheten kan drives av alle 18 V Kärcher-batterier.
Gummihåndtak
  • For maksimal komfort, også når du jobber i lengre perioder.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Batteridrevet enhet
Batteriplattform 18 V batteriplattform
Drift Børstemotor
Klippekapasitet ferskt tre (cm) 2,5
Batteritype Utskiftbart litium-ion batteri
Spenning (V) 18
Performanceingcharge *g (kutt) maks. 1400 (2,5 Ah) / maks. 2800 (5,0 Ah)
Farge Gul
Vekt uten tilbehør (kg) 1,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,5
Mål (L x B x H) (mm) 320 x 89 x 135

Ø grener: 15 mm

Scope of supply

  • Variant: Batteri og lader ikke inkludert

Utstyr

  • Klippebladtype: Bypass
Grensaks TLO 2-18
Grensaks TLO 2-18

Videoer

Bruksområder
  • Grener
Tilbehør
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.