Grensaks TLO 2-18
Kutt grener med et knappetrykk: Den batteridrevne grensaksa, med sitt høykvalitets bypass-blad, kutter grener med en diameter på opptil 2,5 cm, enkelt og skånsomt.
Enkel trepleie med batterikraft – grener og kvister med en diameter på opptil 2,5 cm er ingen utfordring for Kärchers batteridrevne grensaks. Takket være det kraftige bypass-bladet blir kuttene presise og krever minimalt med anstrengelse. Skånsom beskjæring fremmer også sunn plantevekst. Dette gjør beskjæring og trimming av trær og busker enklere og tryggere. Komfortabelt arbeid over hodet: Med den valgfrie teleskopforlengelsen (ikke inkludert), blir arbeid i høyder på opptil 3,5 meter både enkelt og behagelig.
Egenskaper og fordeler
SaksknivKutter presist uten behov for makt.
SikkerhetslåsingHindrer utilsiktet oppstart
18 V Kärcher Battery Power plattformEnheten kan drives av alle 18 V Kärcher-batterier.
Gummihåndtak
- For maksimal komfort, også når du jobber i lengre perioder.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteridrevet enhet
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Drift
|Børstemotor
|Klippekapasitet ferskt tre (cm)
|2,5
|Batteritype
|Utskiftbart litium-ion batteri
|Spenning (V)
|18
|Performanceingcharge *g (kutt)
|maks. 1400 (2,5 Ah) / maks. 2800 (5,0 Ah)
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|1,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|320 x 89 x 135
Ø grener: 15 mm
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader ikke inkludert
Utstyr
- Klippebladtype: Bypass
Videoer
Bruksområder
- Grener
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.