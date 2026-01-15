Hageelskere fryder seg over rette linjer og klare former, som viser at hagen stelles med omtanke. Men når man beveger seg langs steiner, gangveier eller uteplasser, kan en gressklipper aldri gi helt rene og rette kanter. Det er her den kraftige batteridrevne gress- og busktrimmer GSH 18-20 Battery kommer til sin rett. Det 12 cm brede bladet trimmer plenkanter med den største presisjon. Samtidig gjør den lave vekten og det kraftige batteriet den perfekt til arbeid over lengre tid uten stopp og til effektiv klipping. Og den kan gjøre mer enn det: Den kan også brukes til å stelle og forme busker, selvsagt under forutsetning at riktig blad er montert. Det 20 cm lange buskbladet, med dobbeltsidige, diamantslipte skjærekanter, festes raskt med innskruingssystemet uten behov for verktøy. Etter at du har fått skikk på ujevne plenkanter og utstikkende grener, kan du henge opp det allsidige 2-i-1-redskapet i boden eller garasjen ved hjelp av det integrerte opphengshullet i bladbeskyttelsen. Plassbesparende oppbevaring av redskapet til neste gang det trengs.