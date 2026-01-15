Busktrimmer GHS 18-20 Battery
På rekke og rad: Den batteridrevne 2-i-1-gress- og busktrimmer GSH 18-20 Battery klipper plenkanter med presisjon og trimmer busker slik at de får elegante former. For presisjonsklipping.
Hageelskere fryder seg over rette linjer og klare former, som viser at hagen stelles med omtanke. Men når man beveger seg langs steiner, gangveier eller uteplasser, kan en gressklipper aldri gi helt rene og rette kanter. Det er her den kraftige batteridrevne gress- og busktrimmer GSH 18-20 Battery kommer til sin rett. Det 12 cm brede bladet trimmer plenkanter med den største presisjon. Samtidig gjør den lave vekten og det kraftige batteriet den perfekt til arbeid over lengre tid uten stopp og til effektiv klipping. Og den kan gjøre mer enn det: Den kan også brukes til å stelle og forme busker, selvsagt under forutsetning at riktig blad er montert. Det 20 cm lange buskbladet, med dobbeltsidige, diamantslipte skjærekanter, festes raskt med innskruingssystemet uten behov for verktøy. Etter at du har fått skikk på ujevne plenkanter og utstikkende grener, kan du henge opp det allsidige 2-i-1-redskapet i boden eller garasjen ved hjelp av det integrerte opphengshullet i bladbeskyttelsen. Plassbesparende oppbevaring av redskapet til neste gang det trengs.
Egenskaper og fordeler
2-i-1 funksjon
Bytt ut bladet uten verktøyTakket være det intelligent designede skruesystemet.
Diamantslipt dobbeltegget bladLager presist resultat
Skjærebladbeskytter og hengeløkke
- For plassbesparelse
Ergonomisk design på håndtak
- For et behagelig grep selv under lengre jobber.
Sikkerhetsbryter
- Forhindrer utilsiktet oppstart
18 V Kärcher Battery Power plattform
- Sanntidsteknologi med LCD-batteridisplay: Gjenværende driftstid, gjenværende ladetid og batterikapasitet. Langvarig og kraftig takket være litium-ion-celler. Det utskiftbare batteriet kan brukes i alle andre 18 V Kärcher Battery Power-plattformenheter.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteridrevet enhet
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Buskskjærelengde (cm)
|20
|Batteritype
|Utskiftbart litium-ion batteri
|Spenning (V)
|18
|Kjøretid per batterilading (min)
|maks. 100 (2,5 Ah) / maks. 200 (5,0 Ah)
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|1,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|2,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|582 x 100 x 174
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader ikke inkludert
- Knivbladbeskyttelse
Utstyr
- Løkke for oppheng
Bruksområder
- For beskjæring og forming av busker
