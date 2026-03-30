Gressklipper LMO 36-40 Battery Set
Den batteridrevne gressklipperen LMO 36-40 Battery Set med stor klippebredde og romslig oppsamlerboks for rask klipping med få avbrudd. Batteri og hurtiglader inkludert.
Den sterke og kraftige batteridrevne gressklipperen LMO 36-40 Battery Set gjør all plenklipping til en enkel sak. Takket være den store klippebredden kombinert med den romslige oppsamlerboksen kan du arbeide raskere og med færre avbrudd. 2-i-1-systemet innebærer at kan det klipte gresset enten kan samles i gressoppsamlerboksen eller spres utover plenen som naturlig gjødsel med biopluggen. Det skarpe stålbladet gir pene klipperesultater uten taggete gresstrå. Klippehøyden kan enkelt stilles på fem ulike nivåer på klippehuset. Håndtaket kan enkelt låses og vinkelen justeres slik at du kan arbeide oppreist. Andre høydepunkter innbefatter den sammenleggbare konstruksjonen for plassbesparende oppbevaring, det komfortable skumhåndtaket og brytere på begge sider for bekvem betjening, nivåindikatoren på oppsamlerboksen, sikkerhetsnøkkelen som barnesikring for å hindre utilsiktet start av maskinen og gresskammene som fanger opp gresset helt inntil kanten og bidrar til presis klipping. Ett batteri og hurtiglader inngår i leveringsomfanget.
Egenskaper og fordeler
Klipper opp til kanten av plenenGresskammer fanger automatisk opp gress som vokser helt inntil kanten.
2-i-1 klippesystemDet avklipte gresset samles effektivt i oppsamlingsbeholderen Bioklippfunksjon: Ved bruk av bioklipp-sett fordeles det klipte gresset over plenen som naturlig gjødsel Skarpt stålblad for rene kutt uten taggete gresstrå.
Enkel justering av klippehøyde.Klippehøyden kan justeres sentralt til en av fire forskjellige stillinger.
Fyllingsindikator
Sammenleggbart håndtak.
- Sammenleggbart håndtak for plassbesparende oppbevaring.
Ergonomisk design
- Hurtigutløsningsfester for enkel låsing. Justerbar vinkel sikrer en oppreist arbeidsstilling.
- Skumhåndtaket gir godt grep og komfort
- Brytere på hver side gjør maskinen enkel å bruke
Sikkerhetsnøkkel
- Beskyttelse av barn: Det er gjort tiltak for å hindre at gressklipperen starter utilsiktet.
Integrert bærehåndtak
- Integrert bærehåndtak for enkel transportering
36 V Battery Power batteriplattform
- LCD skjerm på batteri som viser sanntidsinformasjon om gjenværende driftstid, gjenværende ladetid og batterikapasitet.
- Svært holdbar og kraftig med litium-ion celler.
- Det utskiftbare batteriet kan brukes i alle andre 36 V Battery Power-plattformenheter fra Kärcher.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteridrevet enhet
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Klippebredde (cm)
|40
|Klippehøyde (mm)
|20 - 70
|Justering av klippehøyde
|5x
|Volum gressoppsamler (l)
|50
|Hastighet (rpm)
|3550
|Batteritype
|Utskiftbart litium-ion batteri
|Spenning (V)
|36
|Kapasitet (Ah)
|5
|Ytelse per batterilading¹⁾ (m²)
|maks. 550 (5,0 Ah)
|Kjøretid per batterilading (min)
|maks. 30 (5,0 Ah)
|Ladetid for batteri med hurtiglader 80 % / 100 % (min)
|98 / 138
|Ladestrøm (A)
|2,5
|Strømforsyning for batterilader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|18,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|1284 x 459 x 1043
¹⁾ Klippehøyde: nivå 5
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader inkludert
- Batteri: 36 V / 5.0 Ah Battery Power batteri (1 stk.)
- Batterilader: 36 V Battery Power hurtiglader (1 stk.)
- Kompostsett
- Gressoppsamler
Utstyr
- Blad
- Integrert bærehåndtak
- Fyllingsindikator
Bruksområder
- Plen
