LMO 2-18 Battery Set
LMO 2-18 Battery Set gressklipper har børsteløs motor, 32 cm klippebredde og er perfekt for små plener. Leveres med batteri og hurtiglader, klar til bruk.
Lett og manøvrerbar: Med en klippebredde på 32 cm er LMO 2-18 Battery Set batteridrevet gressklipper ideell for mindre plener på opptil 250 kvadratmeter. Klippehøyden kan justeres i fem trinn, fra 25 til 60 mm. I kombinasjon med den kraftige, børsteløse motoren, klippes gresset alltid med presisjon. Når du klipper langs kanter eller grenser, retter gresskammerne opp gresset, slik at ingen strå blir stående igjen. Gressavklippet samles i den 30-liters oppsamlingsbeholderen. Det høydejusterbare styret sikrer en oppreist og komfortabel arbeidsstilling under klippingen, og det sammenleggbare designet gjør det enkelt å oppbevare klipperen plassbesparende. Bærehåndtaket gjør det enkelt å transportere den lette, batteridrevne gressklipperen dit den trengs, for eksempel opp og ned trapper. Én batteri og en hurtiglader er inkludert i leveransen.
Egenskaper og fordeler
Kraftig børsteløs motorHøy ytelse og lengre levetid
Effektiv fylling av oppsamlingsbeholderenTakket være optimalisert luftstrøm fylles oppsamlingsbeholderen opptil 95%. Dette gir mindre stopp under arbeidet.
FyllingsindikatorLuken på oppsamlingsbeholderen lukkes når den er helt full og må tømmes.
Enkel justering av klippehøyde
- Med én enkel bevegelse kan klippehøyden justeres til ett av fem nivåer, fra 25 til 60 mm.
Klipper opp til kanten av plenen
- Gresskammer fanger automatisk opp gress som vokser helt inntil kanten.
Plassbesparende design
- Den tekstile oppsamlingsbeholderen kan foldes svært kompakt sammen og tar minimalt med plass når den oppbevares på gressklipperen.
- Sammenleggbart håndtak for plassbesparende oppbevaring
Integrert bærehåndtak
- Integrert bærehåndtak for enkel transportering
Ergonomisk design
- Håndtaket kan justeres slik at du kan stå i oppreist posisjon uansett høyde
- Skumhåndtaket gir godt grep og komfort
- Den heldekkende kontrollbøylen på styret gjør bruken enkel.
Sikkerhetsnøkkel
- Beskyttelse av barn: Det er gjort tiltak for å hindre at gressklipperen starter utilsiktet.
18 V Kärcher Battery Power plattform
- Real Time Technology med LCD-batterivisning: viser gjenværende driftstid, ladetid og batterikapasitet.
- Svært holdbar og kraftig med litium-ion celler.
- Det utskiftbare batteriet kan brukes i alle andre Kärcher 18 V Battery Power-plattformenheter.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteridrevet enhet
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Klippebredde (cm)
|32
|Klippehøyde (mm)
|25 - 60
|Volum gressoppsamler (l)
|30
|Drift
|Børsteløs motor
|Hastighet (rpm)
|3500
|Batteritype
|Utskiftbart litium-ion batteri
|Spenning (V)
|18
|Kapasitet (Ah)
|5
|Performanceingcharge *g (m²)
|maks. 250 (5,0 Ah)
|Kjøretid per batterilading (min)
|maks. 28
|Ladetid for batteri med hurtiglader 80 % / 100 % (min)
|94 / 143
|Ladestrøm (A)
|2,5
|Strømforsyning for batterilader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|10,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|1186 x 354 x 1026
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader inkludert
- Batteri: 18 V / 5.0 Ah Battery Power battery (1 pc.)
- Batterilader: 18 V Battery Power-hurtiglader (1. stk.)
- Gressoppsamler
Utstyr
- Blad
- Guideingadjustableg
- Integrert bærehåndtak
- Fyllingsindikator
Videoer
Bruksområder
- Plen
Tilbehør
