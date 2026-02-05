LMO 3-18 Battery Set

Kraftfull og lettmanøvrert – LMO 3-18 Battery Set 18 V batteridrevet gressklipper med børsteløs motor og en klippebredde på 34 cm. Batteri og hurtiglader er inkludert i settet.

Den 18-volts batteridrevne gressklipperen er lett, manøvrerbar og utstyrt med en kraftig børsteløs motor. Den klipper raskt og presist plener på opptil 350 m². Klippebredden er 34 cm, og klippehøyden kan justeres i fem trinn fra 25 til 60 mm. Det intelligente iPower-motorsystemet tilpasser automatisk hastigheten etter gressforholdene under klipping. Langs kanter og bed rettes gresset opp av innebygde gresskammer, slik at ingen strå blir stående igjen. 2-i-1-klippesystemet gir deg valget mellom bioklipp – hvor gresset finhakkes og fungerer som naturlig gjødsel – eller oppsamling i en 35-liters gressoppsamler, slik at du kan klippe lenger uten avbrudd. Styret kan justeres i høyden for en ergonomisk og komfortabel arbeidsstilling. Den sammenleggbare rammen sparer plass ved lagring. Integrerte bærehåndtak gjør det enkelt å løfte klipperen opp trapper og over hindringer. Batteri og hurtiglader er inkludert i settet.

Egenskaper og fordeler
LMO 3-18 Battery Set: Kraftig børsteløs motor
Kraftig børsteløs motor
Høy ytelse og lengre levetid
LMO 3-18 Battery Set: iPower
iPower
Ekstra ytelse og optimalisert batteritid Takket være intelligent motorstyring justeres hastigheten automatisk etter gressforholdene under klipping
LMO 3-18 Battery Set: 2-i-1 klippesystem
2-i-1 klippesystem
Det avklipte gresset samles effektivt i oppsamlingsbeholderen Mulchingsfunksjon: Ved å bruke mulchepluggen, spres det kuttede gresset over plenen som naturlig gjødsel. Skarpt stålblad for rene kutt uten taggete gresstrå.
Effektiv fylling av oppsamlingsbeholderen
  • Takket være optimalisert luftstrøm fylles oppsamlingsbeholderen opptil 95%. Dette gir mindre stopp under arbeidet.
Fyllingsindikator
  • Luken på oppsamlingsbeholderen lukkes når den er helt full og må tømmes.
Enkel justering av klippehøyde
  • Med én enkel bevegelse kan klippehøyden justeres til ett av fem nivåer, fra 25 til 60 mm.
Klipper opp til kanten av plenen
  • Gresskammer fanger automatisk opp gress som vokser helt inntil kanten.
Plassbesparende design
  • Den tekstile oppsamlingsbeholderen kan foldes svært kompakt sammen og tar minimalt med plass når den oppbevares på gressklipperen.
  • Sammenleggbart håndtak for plassbesparende oppbevaring
Integrert bærehåndtak
  • Integrert bærehåndtak for enkel transportering
Ergonomisk design
  • Håndtaket kan justeres slik at du kan stå i oppreist posisjon uansett høyde
  • Skumhåndtaket gir godt grep og komfort
  • Den heldekkende kontrollbøylen på styret gjør bruken enkel.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Batteridrevet enhet
Batteriplattform 18 V batteriplattform
Klippebredde (cm) 34
Klippehøyde (mm) 25 - 60
Justering av klippehøyde 5x
Volum gressoppsamler (l) 35
Drift Børsteløs motor
Hastighet (rpm) 3500
Batteritype Utskiftbart litium-ion batteri
Spenning (V) 18
Kapasitet (Ah) 5
Performanceingcharge *g (m²) maks. 350 (5,0 Ah)
Kjøretid per batterilading (min) maks. 28 (5,0 Ah)
Ladetid for batteri med hurtiglader 80 % / 100 % (min) 94 / 143
Ladestrøm (A) 2,5
Strømforsyning for batterilader (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Farge Gul
Vekt uten tilbehør (kg) 12,5
Mål (L x B x H) (mm) 1186 x 355 x 1026

Scope of supply

  • Variant: Batteri og lader inkludert
  • Batteri: 18 V / 5.0 Ah Battery Power battery (1 pc.)
  • Batterilader: 18 V Battery Power-hurtiglader (1. stk.)
  • Kompostsett
  • Gressoppsamler

Utstyr

  • Blad
  • Guideingadjustableg
  • Integrert bærehåndtak
  • Fyllingsindikator
