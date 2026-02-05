LMO 3-18 Battery Set
Kraftfull og lettmanøvrert – LMO 3-18 Battery Set 18 V batteridrevet gressklipper med børsteløs motor og en klippebredde på 34 cm. Batteri og hurtiglader er inkludert i settet.
Den 18-volts batteridrevne gressklipperen er lett, manøvrerbar og utstyrt med en kraftig børsteløs motor. Den klipper raskt og presist plener på opptil 350 m². Klippebredden er 34 cm, og klippehøyden kan justeres i fem trinn fra 25 til 60 mm. Det intelligente iPower-motorsystemet tilpasser automatisk hastigheten etter gressforholdene under klipping. Langs kanter og bed rettes gresset opp av innebygde gresskammer, slik at ingen strå blir stående igjen. 2-i-1-klippesystemet gir deg valget mellom bioklipp – hvor gresset finhakkes og fungerer som naturlig gjødsel – eller oppsamling i en 35-liters gressoppsamler, slik at du kan klippe lenger uten avbrudd. Styret kan justeres i høyden for en ergonomisk og komfortabel arbeidsstilling. Den sammenleggbare rammen sparer plass ved lagring. Integrerte bærehåndtak gjør det enkelt å løfte klipperen opp trapper og over hindringer. Batteri og hurtiglader er inkludert i settet.
Egenskaper og fordeler
Kraftig børsteløs motorHøy ytelse og lengre levetid
iPowerEkstra ytelse og optimalisert batteritid Takket være intelligent motorstyring justeres hastigheten automatisk etter gressforholdene under klipping
2-i-1 klippesystemDet avklipte gresset samles effektivt i oppsamlingsbeholderen Mulchingsfunksjon: Ved å bruke mulchepluggen, spres det kuttede gresset over plenen som naturlig gjødsel. Skarpt stålblad for rene kutt uten taggete gresstrå.
Effektiv fylling av oppsamlingsbeholderen
- Takket være optimalisert luftstrøm fylles oppsamlingsbeholderen opptil 95%. Dette gir mindre stopp under arbeidet.
Fyllingsindikator
- Luken på oppsamlingsbeholderen lukkes når den er helt full og må tømmes.
Enkel justering av klippehøyde
- Med én enkel bevegelse kan klippehøyden justeres til ett av fem nivåer, fra 25 til 60 mm.
Klipper opp til kanten av plenen
- Gresskammer fanger automatisk opp gress som vokser helt inntil kanten.
Plassbesparende design
- Den tekstile oppsamlingsbeholderen kan foldes svært kompakt sammen og tar minimalt med plass når den oppbevares på gressklipperen.
- Sammenleggbart håndtak for plassbesparende oppbevaring
Integrert bærehåndtak
- Integrert bærehåndtak for enkel transportering
Ergonomisk design
- Håndtaket kan justeres slik at du kan stå i oppreist posisjon uansett høyde
- Skumhåndtaket gir godt grep og komfort
- Den heldekkende kontrollbøylen på styret gjør bruken enkel.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteridrevet enhet
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Klippebredde (cm)
|34
|Klippehøyde (mm)
|25 - 60
|Justering av klippehøyde
|5x
|Volum gressoppsamler (l)
|35
|Drift
|Børsteløs motor
|Hastighet (rpm)
|3500
|Batteritype
|Utskiftbart litium-ion batteri
|Spenning (V)
|18
|Kapasitet (Ah)
|5
|Performanceingcharge *g (m²)
|maks. 350 (5,0 Ah)
|Kjøretid per batterilading (min)
|maks. 28 (5,0 Ah)
|Ladetid for batteri med hurtiglader 80 % / 100 % (min)
|94 / 143
|Ladestrøm (A)
|2,5
|Strømforsyning for batterilader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|12,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|1186 x 355 x 1026
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader inkludert
- Batteri: 18 V / 5.0 Ah Battery Power battery (1 pc.)
- Batterilader: 18 V Battery Power-hurtiglader (1. stk.)
- Kompostsett
- Gressoppsamler
Utstyr
- Blad
- Guideingadjustableg
- Integrert bærehåndtak
- Fyllingsindikator
Bruksområder
- Plen
