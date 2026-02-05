LMO 4-18 Dual Battery Set
To 18 V-batterier for en kraftig 36 V-motor, kombinert med en klippebredde på 37 cm – ideell for plener opptil 450 m². Batterier og hurtiglader er inkludert.
Kraftig og svært manøvrerbar: Med to 18-volts batterier og en børsteløs 36-volts motor er LMO 4-18 Dual Battery Set den ideelle løsningen for plener på opptil 450 kvadratmeter. Den lave vekten gjør gressklipperen ekstra lett å manøvrere, også på ujevnt terreng og rundt hindringer. Klippebredden er 37 cm, og klippehøyden kan justeres sentralt i fem nivåer mellom 25 og 65 mm. Takket være intelligent motorstyring med iPower-funksjonen tilpasses hastigheten automatisk til gressforholdene under klippingen. Gresskammer fanger opp gress som vokser tett inntil kanter. Med 2-i-1 klippesystem kan gressavklippet fordeles jevnt på plenen via en bioplugg, som fungerer som gjødsel, eller samles i den store 40-liters oppsamleren – for lengre klipping uten avbrudd. Styret kan justeres i høyden for en komfortabel arbeidsstilling. Når rammen er slått sammen, tar den mindre plass ved oppbevaring. Et stort, solid bærehåndtak gjør det enkelt å bære gressklipperen opp trapper og over hindringer. Batterier og hurtiglader er inkludert.
Egenskaper og fordeler
18 V + 18 V = 36 V kraftKraftig 36 V motor drevet av to 18 V Li-Ion-batterier
Kraftig børsteløs motorHøy ytelse og lengre levetid
iPowerEkstra ytelse og optimalisert batteritid Takket være intelligent motorstyring justeres hastigheten automatisk etter gressforholdene under klipping
2-i-1 klippesystem
- Det avklipte gresset samles effektivt i oppsamlingsbeholderen
- Bioklippfunksjon: Ved bruk av bioklipp-sett fordeles det klipte gresset over plenen som naturlig gjødsel
- Skarpt stålblad for rene kutt uten taggete gresstrå.
Effektiv fylling av oppsamlingsbeholderen
- Takket være optimalisert luftstrøm fylles oppsamlingsbeholderen opptil 95%. Dette gir mindre stopp under arbeidet.
- Luken på oppsamlingsbeholderen lukkes når den er helt full og må tømmes.
Enkel justering av klippehøyde
- Med kun én enkel bevegelse kan klippehøyden justeres til ett av fem nivåer, fra 25 mm til 65 mm.
Klipper opp til kanten av plenen
- Gresskammer fanger automatisk opp gress som vokser helt inntil kanten.
Plassbesparende design
- Den tekstile oppsamlingsbeholderen kan foldes svært kompakt sammen og tar minimalt med plass når den oppbevares på gressklipperen.
- Sammenleggbart håndtak for plassbesparende oppbevaring
Integrert bærehåndtak
- Integrert bærehåndtak for enkel transportering
Ergonomisk design
- Håndtaket kan justeres slik at du kan stå i oppreist posisjon uansett høyde
- Skumhåndtaket gir godt grep og komfort
- Den heldekkende kontrollbøylen på styret gjør bruken enkel.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Motorkraft (V)
|36
|Batteridrevet enhet
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Klippebredde (cm)
|37
|Klippehøyde (mm)
|25 - 65
|Justering av klippehøyde
|5x
|Volum gressoppsamler (l)
|40
|Drift
|Børsteløs motor
|Hastighet (rpm)
|3500
|Batteritype
|Utskiftbart litium-ion batteri
|Spenning (V)
|18
|Kapasitet (Ah)
|5
|Antall påkrevde batterier (Stk)
|2
|Performanceingcharge *g (m²)
|maks. 450 (5,0 Ah)
|Kjøretid per batterilading (min)
|maks. 40 (5,0 Ah)
|Ladetid for batteri med hurtiglader 80 % / 100 % (min)
|94 / 143
|Ladestrøm (A)
|2,5
|Strømforsyning for batterilader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|14,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|1222 x 437 x 1002
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader medfølger
- Batteri: 18 V / 5.0 Ah Battery Power battery (2 pc.)
- Batterilader: 18 V Battery Power fast charger (2 pc.)
- Kompostsett
- Gressoppsamler
Utstyr
- Blad
- Guideingadjustableg
- Integrert bærehåndtak
- Fyllingsindikator
