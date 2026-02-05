LMO 4-18 Dual Battery Set

To 18 V-batterier for en kraftig 36 V-motor, kombinert med en klippebredde på 37 cm – ideell for plener opptil 450 m². Batterier og hurtiglader er inkludert.

Kraftig og svært manøvrerbar: Med to 18-volts batterier og en børsteløs 36-volts motor er LMO 4-18 Dual Battery Set den ideelle løsningen for plener på opptil 450 kvadratmeter. Den lave vekten gjør gressklipperen ekstra lett å manøvrere, også på ujevnt terreng og rundt hindringer. Klippebredden er 37 cm, og klippehøyden kan justeres sentralt i fem nivåer mellom 25 og 65 mm. Takket være intelligent motorstyring med iPower-funksjonen tilpasses hastigheten automatisk til gressforholdene under klippingen. Gresskammer fanger opp gress som vokser tett inntil kanter. Med 2-i-1 klippesystem kan gressavklippet fordeles jevnt på plenen via en bioplugg, som fungerer som gjødsel, eller samles i den store 40-liters oppsamleren – for lengre klipping uten avbrudd. Styret kan justeres i høyden for en komfortabel arbeidsstilling. Når rammen er slått sammen, tar den mindre plass ved oppbevaring. Et stort, solid bærehåndtak gjør det enkelt å bære gressklipperen opp trapper og over hindringer. Batterier og hurtiglader er inkludert.

Egenskaper og fordeler
18 V + 18 V = 36 V kraft
Kraftig 36 V motor drevet av to 18 V Li-Ion-batterier
Kraftig børsteløs motor
Høy ytelse og lengre levetid
iPower
Ekstra ytelse og optimalisert batteritid Takket være intelligent motorstyring justeres hastigheten automatisk etter gressforholdene under klipping
2-i-1 klippesystem
  • Det avklipte gresset samles effektivt i oppsamlingsbeholderen
  • Bioklippfunksjon: Ved bruk av bioklipp-sett fordeles det klipte gresset over plenen som naturlig gjødsel
  • Skarpt stålblad for rene kutt uten taggete gresstrå.
Effektiv fylling av oppsamlingsbeholderen
  • Takket være optimalisert luftstrøm fylles oppsamlingsbeholderen opptil 95%. Dette gir mindre stopp under arbeidet.
  • Luken på oppsamlingsbeholderen lukkes når den er helt full og må tømmes.
Enkel justering av klippehøyde
  • Med kun én enkel bevegelse kan klippehøyden justeres til ett av fem nivåer, fra 25 mm til 65 mm.
Klipper opp til kanten av plenen
  • Gresskammer fanger automatisk opp gress som vokser helt inntil kanten.
Plassbesparende design
  • Den tekstile oppsamlingsbeholderen kan foldes svært kompakt sammen og tar minimalt med plass når den oppbevares på gressklipperen.
  • Sammenleggbart håndtak for plassbesparende oppbevaring
Integrert bærehåndtak
  • Integrert bærehåndtak for enkel transportering
Ergonomisk design
  • Håndtaket kan justeres slik at du kan stå i oppreist posisjon uansett høyde
  • Skumhåndtaket gir godt grep og komfort
  • Den heldekkende kontrollbøylen på styret gjør bruken enkel.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Motorkraft (V) 36
Batteridrevet enhet
Batteriplattform 18 V batteriplattform
Klippebredde (cm) 37
Klippehøyde (mm) 25 - 65
Justering av klippehøyde 5x
Volum gressoppsamler (l) 40
Drift Børsteløs motor
Hastighet (rpm) 3500
Batteritype Utskiftbart litium-ion batteri
Spenning (V) 18
Kapasitet (Ah) 5
Antall påkrevde batterier (Stk) 2
Performanceingcharge *g (m²) maks. 450 (5,0 Ah)
Kjøretid per batterilading (min) maks. 40 (5,0 Ah)
Ladetid for batteri med hurtiglader 80 % / 100 % (min) 94 / 143
Ladestrøm (A) 2,5
Strømforsyning for batterilader (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Farge Gul
Vekt uten tilbehør (kg) 14,2
Mål (L x B x H) (mm) 1222 x 437 x 1002

Scope of supply

  • Variant: Batteri og lader medfølger
  • Batteri: 18 V / 5.0 Ah Battery Power battery (2 pc.)
  • Batterilader: 18 V Battery Power fast charger (2 pc.)
  • Kompostsett
  • Gressoppsamler

Utstyr

  • Blad
  • Guideingadjustableg
  • Integrert bærehåndtak
  • Fyllingsindikator
Videoer

Bruksområder
  • Plen
