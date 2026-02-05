LMO 5-18 Dual Battery Set
Dobbel kraft – den robuste LMO 5-18 Dual Battery Set batteridrevne gressklipperen drives av en 36-volts motor og to 18-volts batterier. Batterier og hurtiglader følger med i settet.
Med to 18-volts batterier og en kraftig, børsteløs 36-volts motor er LMO 5-18 Dual Battery Set like godt egnet til store plener på opptil 550 m². Gressklipperen er lett og manøvrerbar, og kan enkelt skyves over ujevnt terreng og rundt hindringer. Den har en klippebredde på 41 cm og justerbar klippehøyde i seks trinn, fra 25 til 70 mm. Under klipping tilpasser det intelligente iPower-motorsystemet automatisk hastigheten etter gressforholdene. Langs kanter og bed rettes gresset opp av innebygde gresskammer, slik at du får med hvert eneste strå. 2-i-1-klippesystemet gir deg muligheten til å velge mellom bioklipp – der gresset finhakkes og fungerer som naturlig gjødsel – eller oppsamling i den store gressoppsamleren på 45 liter, slik at du kan klippe lenger uten stopp. Det teleskopiske styret gir en ergonomisk og komfortabel arbeidsstilling, og den sammenleggbare rammen gjør gressklipperen plassbesparende ved oppbevaring. Et solid bærehåndtak gjør det enkelt å løfte klipperen opp trapper eller over hindringer. Batterier og hurtiglader følger med i settet.
Egenskaper og fordeler
18 V + 18 V = 36 V kraftKraftig 36 V motor drevet av to 18 V Li-Ion-batterier
Kraftig børsteløs motorHøy ytelse og lengre levetid
iPowerEkstra ytelse og optimalisert batteritid Takket være intelligent motorstyring justeres hastigheten automatisk etter gressforholdene under klipping
2-i-1 klippesystem
- Det avklipte gresset samles effektivt i oppsamlingsbeholderen
- Bioklippfunksjon: Ved bruk av bioklipp-sett fordeles det klipte gresset over plenen som naturlig gjødsel
Effektiv fylling av oppsamlingsbeholderen
- Takket være optimalisert luftstrøm fylles oppsamlingsbeholderen opptil 95%. Dette gir mindre stopp under arbeidet.
- Luken på oppsamlingsbeholderen lukkes når den er helt full og må tømmes.
Enkel justering av klippehøyde
- Med kun ett enkelt grep kan klippehøyden justeres til én av seks nivåer – fra 25 til 70 mm.
Klipper opp til kanten av plenen
- Gresskammer fanger automatisk opp gress som vokser helt inntil kanten.
Plassbesparende design
- Den tekstile oppsamlingsbeholderen kan foldes svært kompakt sammen og tar minimalt med plass når den oppbevares på gressklipperen.
- Sammenleggbart håndtak for plassbesparende oppbevaring
Integrert bærehåndtak
- Integrert bærehåndtak for enkel transportering
Ergonomisk design
- Hurtigutløsningsfester for enkel låsing. Justerbar vinkel sikrer en oppreist arbeidsstilling.
- Skumhåndtaket gir godt grep og komfort
- Den heldekkende kontrollbøylen på styret gjør bruken enkel.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Motorkraft (V)
|36
|Batteridrevet enhet
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Klippebredde (cm)
|41
|Klippehøyde (mm)
|25 - 70
|Justering av klippehøyde
|6x
|Volum gressoppsamler (l)
|45
|Drift
|Børsteløs motor
|Hastighet (rpm)
|3500
|Batteritype
|Utskiftbart litium-ion batteri
|Spenning (V)
|18
|Kapasitet (Ah)
|5
|Antall påkrevde batterier (Stk)
|2
|Performanceingcharge *g (m²)
|maks. 550 (5,0 Ah)
|Kjøretid per batterilading (min)
|maks. 40 (5,0 Ah)
|Ladetid for batteri med hurtiglader 80 % / 100 % (min)
|94 / 143
|Ladestrøm (A)
|2,5
|Strømforsyning for batterilader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|14
|Mål (L x B x H) (mm)
|1245 x 440 x 1031
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader medfølger
- Batteri: 18 V / 5.0 Ah Battery Power battery (2 pc.)
- Batterilader: 18 V Battery Power fast charger (2 pc.)
- Kompostsett
- Gressoppsamler
Utstyr
- Blad
- Guideingadjustableg
- Integrert bærehåndtak
- Fyllingsindikator
- Plen
