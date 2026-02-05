Robotgressklipper RCX 4
Robotgressklipperen RCX 4 klipper plenen uten behov for kanttråd, takket være GPS, RTK og AI-kamera. Med drift på alle hjul takler den enkelt krevende terreng og skåner plenen.
Robotgressklipperen RCX 4 klipper plener på opptil 1500 m² helt automatisk – uten behov for kanttråd. GPS, RTK-antenne og AI-kamera muliggjør presis navigering uten avgrensningskabler. Takket være nøyaktig posisjonering klipper den i parallelle baner og fullfører jobben på kortest mulig tid. Hindringer som trær eller pinnsvin oppdages og unngås intelligent med optimal avstand. Klippehøyden kan justeres trinnløst mellom 2 og 6 cm. Klipperen kartlegger arbeidsområdene via fjernstyring i appen eller AI-basert overflategjenkjenning. Arbeidsområder og no-go-soner kan enkelt defineres. Via appen kan du tilpasse klippeplan, kjøreatferd og mye mer – for maksimal brukervennlighet. Drift på alle hjul gjør det mulig å klippe i skråninger på opptil 60 %, samtidig som den snur skånsomt for å beskytte plenen. Alle grunninnstillinger kan leses og justeres på LCD-displayet.
Egenskaper og fordeler
Navigasjon med GPS og RTK
- Ingen kanttråd nødvendig – ingen tidkrevende installasjon eller justering av tråd
- Presis posisjonering med satellittkommunikasjon og RTK-antenne for nøyaktig avgrensning av klippeområder
- Klippeområdet kartlegges enkelt via fjernstyring av robotgressklipperen
AI-kamera
- 3D-stereokameraet gjenkjenner ulike overflater som gress og stein, og kan dermed automatisk kartlegge klippeområdet på egen hånd.
- Det AI-drevne kameraet gjenkjenner objekter på intelligent vis og tilpasser kjøreatferden etter hindringen. Robotgressklipperen nærmer seg trær og busker, men holder avstand til levende skapninger.
- Robotgressklipperen nærmer seg trær og busker, men holder god avstand til levende skapninger
Klipping i parallelle spor
- Robotgressklipperen klipper i parallelle spor for maksimal effektivitet. Avstanden mellom sporene kan tilpasses.
- Hvis man ønsker å unngå hjulspor, kan robotgressklipperen endre klipperetning etter hver økt eller velge en egendefinert vinkel.
Firehjulsdrift
- Med tre driftede hjul kan den klatre og klippe i skråninger på opptil 60 %.
- På ujevnt underlag klarer den å frigjøre seg selv fra utfordrende situasjoner.
- Den kan krysse høyere terskler, for eksempel for å bytte mellom områder med ulike høydenivåer.
Skånsomme svinger
- Samspillet mellom drivhjulene og det 360° fleksible bakhjulet gjør at den svinger mykt og skånsomt for plenen.
Regnsensor
- Robotgressklipperen registrerer med sensor om det regner, og returnerer da automatisk til ladestasjonen til plenen er tørr igjen.
- Innstillingene kan tilpasses – du kan velge at den fortsatt skal klippe i regn, eller justere hvor lenge den skal vente før den fortsetter.
LCD-display
- Det store LCD-displayet viser status direkte på enheten.
- Grunninnstillinger kan stilles inn via skjermen.
Automatisk tidsplan med flere soner
- Robotgressklipperen lager et tilpasset klippeprogram basert på plenens størrelse og tilstand, og følger deretter planen regelmessig.
- Ulike soner kan opprettes, og roboten kan veksle mellom dem automatisk og målrettet.
- Tidsplanen kan tilpasses, for eksempel for å unngå at den klipper i en bestemt sone på et gitt tidspunkt.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Arealytelse (m²)
|1500
|Gressklippertype
|Fritt roterende kniver
|Antall blader
|3
|Klippebredde (cm)
|22
|Klippehøyde (mm)
|20 / 60
|Stigningskapasitet (%)
|maks. 60
|Klippeapplikasjon
|Bioklipp (mulching)
|Navigasjonsteknologi
|GPS / RTK / AI-kamera
|Kameratype
|3D-stereo
|Definering av klippeområde
|GPS-lokalisering / Gressgjenkjenning
|Smaleste korridorbredde (cm)
|80
|Antall klippesoner (Stk)
|maks. 10
|Ladetid for batteri (min)
|75
|Batteritype
|Litium-ion-batteri
|Batterispenning (V)
|18
|Batterikapasitet (Ah)
|5
|Ladestrøm (A)
|3
|Støynivå (dB)
|60
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Farge
|svart
|Mål (L x B x H) (mm)
|680 x 420 x 275
|Klippevarighet per batterilading (min)
|90
|Vekt uten tilbehør (kg)
|12,4
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|31
Scope of supply
- Ladestasjon
- RTK-antenne
- Plugg for feste av ladestasjon: 8 Stk
- Plugg for feste av RTK-antenne: 4 Stk
- Skruer for montering av RTK-antenne: 4 Stk
- Knivblader og skruer: 9 Stk
Utstyr
- Navigasjonssystem: Systematisk klipping i striper
- No-go-soner
- Kantklippingsfunksjon
- Sensorteknologi: Optisk sensor/ Regnsensor/ Løftesensor/ Anti-vippesensor/ Støtsensor
- LoRa®
- styres ved hjelp av app
- Tilkobling med WLAN
- Tilkobling med Bluetooth
- Smarte funksjoner og tjenester i appen
- PIN-kodelås
- OTA fastvareoppdatering
- Flytende klippeaggregat
- Firehjulsdrift
- Skjerm
- Regnutsettelse
- Antall hjul: 3 Stk
- Bærehåndtak
- Tyveribeskyttelse
