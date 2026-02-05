Robotgressklipper RCX 4

Robotgressklipperen RCX 4 klipper plenen uten behov for kanttråd, takket være GPS, RTK og AI-kamera. Med drift på alle hjul takler den enkelt krevende terreng og skåner plenen.

Robotgressklipperen RCX 4 klipper plener på opptil 1500 m² helt automatisk – uten behov for kanttråd. GPS, RTK-antenne og AI-kamera muliggjør presis navigering uten avgrensningskabler. Takket være nøyaktig posisjonering klipper den i parallelle baner og fullfører jobben på kortest mulig tid. Hindringer som trær eller pinnsvin oppdages og unngås intelligent med optimal avstand. Klippehøyden kan justeres trinnløst mellom 2 og 6 cm. Klipperen kartlegger arbeidsområdene via fjernstyring i appen eller AI-basert overflategjenkjenning. Arbeidsområder og no-go-soner kan enkelt defineres. Via appen kan du tilpasse klippeplan, kjøreatferd og mye mer – for maksimal brukervennlighet. Drift på alle hjul gjør det mulig å klippe i skråninger på opptil 60 %, samtidig som den snur skånsomt for å beskytte plenen. Alle grunninnstillinger kan leses og justeres på LCD-displayet.

Egenskaper og fordeler
Navigasjon med GPS og RTK
  • Ingen kanttråd nødvendig – ingen tidkrevende installasjon eller justering av tråd
  • Presis posisjonering med satellittkommunikasjon og RTK-antenne for nøyaktig avgrensning av klippeområder
  • Klippeområdet kartlegges enkelt via fjernstyring av robotgressklipperen
AI-kamera
  • 3D-stereokameraet gjenkjenner ulike overflater som gress og stein, og kan dermed automatisk kartlegge klippeområdet på egen hånd.
  • Det AI-drevne kameraet gjenkjenner objekter på intelligent vis og tilpasser kjøreatferden etter hindringen. Robotgressklipperen nærmer seg trær og busker, men holder avstand til levende skapninger.
  • Robotgressklipperen nærmer seg trær og busker, men holder god avstand til levende skapninger
Klipping i parallelle spor
  • Robotgressklipperen klipper i parallelle spor for maksimal effektivitet. Avstanden mellom sporene kan tilpasses.
  • Hvis man ønsker å unngå hjulspor, kan robotgressklipperen endre klipperetning etter hver økt eller velge en egendefinert vinkel.
Firehjulsdrift
  • Med tre driftede hjul kan den klatre og klippe i skråninger på opptil 60 %.
  • På ujevnt underlag klarer den å frigjøre seg selv fra utfordrende situasjoner.
  • Den kan krysse høyere terskler, for eksempel for å bytte mellom områder med ulike høydenivåer.
Skånsomme svinger
  • Samspillet mellom drivhjulene og det 360° fleksible bakhjulet gjør at den svinger mykt og skånsomt for plenen.
Regnsensor
  • Robotgressklipperen registrerer med sensor om det regner, og returnerer da automatisk til ladestasjonen til plenen er tørr igjen.
  • Innstillingene kan tilpasses – du kan velge at den fortsatt skal klippe i regn, eller justere hvor lenge den skal vente før den fortsetter.
LCD-display
  • Det store LCD-displayet viser status direkte på enheten.
  • Grunninnstillinger kan stilles inn via skjermen.
Automatisk tidsplan med flere soner
  • Robotgressklipperen lager et tilpasset klippeprogram basert på plenens størrelse og tilstand, og følger deretter planen regelmessig.
  • Ulike soner kan opprettes, og roboten kan veksle mellom dem automatisk og målrettet.
  • Tidsplanen kan tilpasses, for eksempel for å unngå at den klipper i en bestemt sone på et gitt tidspunkt.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Arealytelse (m²) 1500
Gressklippertype Fritt roterende kniver
Antall blader 3
Klippebredde (cm) 22
Klippehøyde (mm) 20 / 60
Stigningskapasitet (%) maks. 60
Klippeapplikasjon Bioklipp (mulching)
Navigasjonsteknologi GPS / RTK / AI-kamera
Kameratype 3D-stereo
Definering av klippeområde GPS-lokalisering / Gressgjenkjenning
Smaleste korridorbredde (cm) 80
Antall klippesoner (Stk) maks. 10
Ladetid for batteri (min) 75
Batteritype Litium-ion-batteri
Batterispenning (V) 18
Batterikapasitet (Ah) 5
Ladestrøm (A) 3
Støynivå (dB) 60
Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 100 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Farge svart
Mål (L x B x H) (mm) 680 x 420 x 275
Klippevarighet per batterilading (min) 90
Vekt uten tilbehør (kg) 12,4
Vekt inkludert emballasje (kg) 31

Scope of supply

  • Ladestasjon
  • RTK-antenne
  • Plugg for feste av ladestasjon: 8 Stk
  • Plugg for feste av RTK-antenne: 4 Stk
  • Skruer for montering av RTK-antenne: 4 Stk
  • Knivblader og skruer: 9 Stk

Utstyr

  • Navigasjonssystem: Systematisk klipping i striper
  • No-go-soner
  • Kantklippingsfunksjon
  • Sensorteknologi: Optisk sensor/ Regnsensor/ Løftesensor/ Anti-vippesensor/ Støtsensor
  • LoRa®
  • styres ved hjelp av app
  • Tilkobling med WLAN
  • Tilkobling med Bluetooth
  • Smarte funksjoner og tjenester i appen
  • PIN-kodelås
  • OTA fastvareoppdatering
  • Flytende klippeaggregat
  • Firehjulsdrift
  • Skjerm
  • Regnutsettelse
  • Antall hjul: 3 Stk
  • Bærehåndtak
  • Tyveribeskyttelse

Videoer

Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.