Robotgressklipper RCX 6
Takket være drift på alle hjulene mestrer robotgressklipperen RCX 6 utfordrende terreng, samtidig som den skåner plenen. GPS, RTK og AI-kamera gjør trådløs og fullautomatisk klipping mulig.
RCX 6 robotgressklipper navigerer uten kanttråd takket være GPS, RTK-antenne og AI-kamera. Presis posisjonering gjør det mulig å klippe i parallelle spor og sikrer effektiv plenpleie på kortest mulig tid. Den kan enkelt håndtere opptil 3000 kvadratmeter plen. Klippehøyden kan justeres automatisk via appen mellom 2 og 10 centimeter, tilpasset området som skal klippes. I tillegg kan grunninnstillingene leses av og justeres på LCD-skjermen. Hindringer oppdages og unngås intelligent – avstanden tilpasses typen hindring. Dette gjør at RCX 6 kan klippe tett inntil trær, samtidig som den holder trygg avstand til dyr som pinnsvin. RCX 6 har drift på alle tre hjul, noe som ikke bare gir suveren fremkommelighet og stabilitet selv i hellinger på opptil 70 %, men også ekstra skånsomme og presise manøvreringer for plenen. Arbeidsområdene kartlegges enten via fjernstyring i appen eller automatisk ved hjelp av AI-basert flategjenkjenning. Plenen kan deles inn i soner, og det er mulig å definere no-go-soner. Individuelle innstillinger for tidsplan, kjøreatferd og mye mer kan justeres direkte i appen.
Egenskaper og fordeler
Navigasjon med GPS og RTK
- Ingen kanttråd nødvendig – ingen tidkrevende installasjon eller justering av tråd
- Presis posisjonering med satellittkommunikasjon og RTK-antenne for nøyaktig avgrensning av klippeområder
- Klippeområdet kartlegges enkelt via fjernstyring av robotgressklipperen
AI-kamera
- 3D-stereokameraet gjenkjenner overflater som gress og stein og kan dermed automatisk kartlegge området
- AI-drevet kamera gjenkjenner objekter og tilpasser kjøreatferden etter hindringen
- Robotgressklipperen nærmer seg trær og busker, men holder god avstand til levende skapninger
Klipping i parallelle spor
- Robotgressklipperen klipper i parallelle spor for maksimal effektivitet. Avstanden mellom sporene kan tilpasses.
- Hvis man ønsker å unngå spor, kan robotgressklipperen endre retning etter hver klipping eller velge en tilpasset klippevinkel.
Firehjulsdrift
- Med sine tre drivhjul kan den klatre og klippe i skråninger på opptil 70 %.
- På ujevnt underlag kan roboten frigjøre seg selv fra vanskelige situasjoner.
- Den kan krysse høyere terskler, for eksempel for å bytte mellom områder med ulike høydenivåer.
Skånsomme svinger
- Samspillet mellom drivhjulene og det 360° fleksible bakhjulet gjør at den svinger mykt og skånsomt for plenen.
Automatisk justering av klippehøyde
- Klippehøyden kan velges innen et bredt område fra 2 til 10 cm.
- Høyden justeres elektronisk via appen.
- Forskjellig klippehøyde kan settes for hver sone, og roboten tilpasser seg automatisk.
Dobbelt klippeaggregat
- To knivdisker gir en klippebredde på hele 35 cm, som gir raskere og mer effektiv klipping.
Regnsensor
- Regnsensor registrerer nedbør, og roboten returnerer automatisk til ladestasjonen til plenen er tørr igjen.
- Innstillingen kan tilpasses for å klippe i regnvær eller for andre ønskede pauser.
LCD-display
- Det store LCD-displayet viser status direkte på enheten.
- Grunninnstillinger kan stilles inn via skjermen.
Automatisk tidsplan med flere soner
- Robotgressklipperen lager en skreddersydd klippeplan basert på området og forholdene, og RCX 6 utfører planen jevnlig.
- Ulike soner kan opprettes, og roboten kan veksle mellom dem automatisk og målrettet.
- Tidsplanen kan tilpasses, for eksempel for å unngå at den klipper i en bestemt sone på et gitt tidspunkt.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Arealytelse (m²)
|3000
|Gressklippertype
|Fritt roterende kniver
|Antall blader
|6
|Klippebredde (cm)
|35
|Klippehøyde (cm)
|2 / 10
|Stigningskapasitet (%)
|maks. 70
|Klippeapplikasjon
|Bioklipp (mulching)
|Navigasjonsteknologi
|GPS / RTK / AI-kamera
|Kameratype
|3D-stereo
|Definering av klippeområde
|GPS-lokalisering / Gressgjenkjenning
|Smaleste korridorbredde (cm)
|80
|Antall klippesoner (Stk)
|maks. 10
|Ladetid for batteri (min)
|35
|Batteritype
|Litium-ion-batteri
|Batterispenning (V)
|18
|Batterikapasitet (Ah)
|5
|Ladestrøm (A)
|5
|Støynivå (dB)
|60
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Farge
|svart
|Mål (L x B x H) (mm)
|868 x 535 x 297
|Robotens mål (L x B x H) (mm)
|735 x 510 x 270
|Robotens vekt (kg)
|14,4
|Klippevarighet per batterilading (min)
|75
|Vekt uten tilbehør (kg)
|14,4
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|29,8
Scope of supply
- Ladestasjon
- RTK-antenne
- Plugg for feste av ladestasjon: 8 Stk
- Plugg for feste av RTK-antenne: 4 Stk
- Skruer for montering av RTK-antenne: 4 Stk
- Knivblader og skruer: 18 Stk
Utstyr
- Navigasjonssystem: Systematisk klipping i striper
- No-go-soner
- Kantklippingsfunksjon
- Sensorteknologi: Optisk sensor/ Regnsensor/ Løftesensor/ Anti-vippesensor/ Støtsensor
- LoRa®
- styres ved hjelp av app
- Tilkobling med WLAN
- Tilkobling med Bluetooth
- Smarte funksjoner og tjenester i appen
- PIN-kodelås
- OTA fastvareoppdatering
- Flytende klippeaggregat
- Firehjulsdrift
- Skjerm
- Regnutsettelse
- Antall hjul: 3 Stk
- Spot-lys
- Bærehåndtak
- Tyveribeskyttelse
Videoer
Bruksområder
- Egnet for alle typer plener med gress opptil 10 cm og hellinger på opptil 70 %
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.