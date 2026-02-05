Robotgressklipper RCX 6

Takket være drift på alle hjulene mestrer robotgressklipperen RCX 6 utfordrende terreng, samtidig som den skåner plenen. GPS, RTK og AI-kamera gjør trådløs og fullautomatisk klipping mulig.

RCX 6 robotgressklipper navigerer uten kanttråd takket være GPS, RTK-antenne og AI-kamera. Presis posisjonering gjør det mulig å klippe i parallelle spor og sikrer effektiv plenpleie på kortest mulig tid. Den kan enkelt håndtere opptil 3000 kvadratmeter plen. Klippehøyden kan justeres automatisk via appen mellom 2 og 10 centimeter, tilpasset området som skal klippes. I tillegg kan grunninnstillingene leses av og justeres på LCD-skjermen. Hindringer oppdages og unngås intelligent – avstanden tilpasses typen hindring. Dette gjør at RCX 6 kan klippe tett inntil trær, samtidig som den holder trygg avstand til dyr som pinnsvin. RCX 6 har drift på alle tre hjul, noe som ikke bare gir suveren fremkommelighet og stabilitet selv i hellinger på opptil 70 %, men også ekstra skånsomme og presise manøvreringer for plenen. Arbeidsområdene kartlegges enten via fjernstyring i appen eller automatisk ved hjelp av AI-basert flategjenkjenning. Plenen kan deles inn i soner, og det er mulig å definere no-go-soner. Individuelle innstillinger for tidsplan, kjøreatferd og mye mer kan justeres direkte i appen.

Egenskaper og fordeler
Navigasjon med GPS og RTK
  • Ingen kanttråd nødvendig – ingen tidkrevende installasjon eller justering av tråd
  • Presis posisjonering med satellittkommunikasjon og RTK-antenne for nøyaktig avgrensning av klippeområder
  • Klippeområdet kartlegges enkelt via fjernstyring av robotgressklipperen
AI-kamera
  • 3D-stereokameraet gjenkjenner overflater som gress og stein og kan dermed automatisk kartlegge området
  • AI-drevet kamera gjenkjenner objekter og tilpasser kjøreatferden etter hindringen
  • Robotgressklipperen nærmer seg trær og busker, men holder god avstand til levende skapninger
Klipping i parallelle spor
  • Robotgressklipperen klipper i parallelle spor for maksimal effektivitet. Avstanden mellom sporene kan tilpasses.
  • Hvis man ønsker å unngå spor, kan robotgressklipperen endre retning etter hver klipping eller velge en tilpasset klippevinkel.
Firehjulsdrift
  • Med sine tre drivhjul kan den klatre og klippe i skråninger på opptil 70 %.
  • På ujevnt underlag kan roboten frigjøre seg selv fra vanskelige situasjoner.
  • Den kan krysse høyere terskler, for eksempel for å bytte mellom områder med ulike høydenivåer.
Skånsomme svinger
  • Samspillet mellom drivhjulene og det 360° fleksible bakhjulet gjør at den svinger mykt og skånsomt for plenen.
Automatisk justering av klippehøyde
  • Klippehøyden kan velges innen et bredt område fra 2 til 10 cm.
  • Høyden justeres elektronisk via appen.
  • Forskjellig klippehøyde kan settes for hver sone, og roboten tilpasser seg automatisk.
Dobbelt klippeaggregat
  • To knivdisker gir en klippebredde på hele 35 cm, som gir raskere og mer effektiv klipping.
Regnsensor
  • Regnsensor registrerer nedbør, og roboten returnerer automatisk til ladestasjonen til plenen er tørr igjen.
  • Innstillingen kan tilpasses for å klippe i regnvær eller for andre ønskede pauser.
LCD-display
  • Det store LCD-displayet viser status direkte på enheten.
  • Grunninnstillinger kan stilles inn via skjermen.
Automatisk tidsplan med flere soner
  • Robotgressklipperen lager en skreddersydd klippeplan basert på området og forholdene, og RCX 6 utfører planen jevnlig.
  • Ulike soner kan opprettes, og roboten kan veksle mellom dem automatisk og målrettet.
  • Tidsplanen kan tilpasses, for eksempel for å unngå at den klipper i en bestemt sone på et gitt tidspunkt.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Arealytelse (m²) 3000
Gressklippertype Fritt roterende kniver
Antall blader 6
Klippebredde (cm) 35
Klippehøyde (cm) 2 / 10
Stigningskapasitet (%) maks. 70
Klippeapplikasjon Bioklipp (mulching)
Navigasjonsteknologi GPS / RTK / AI-kamera
Kameratype 3D-stereo
Definering av klippeområde GPS-lokalisering / Gressgjenkjenning
Smaleste korridorbredde (cm) 80
Antall klippesoner (Stk) maks. 10
Ladetid for batteri (min) 35
Batteritype Litium-ion-batteri
Batterispenning (V) 18
Batterikapasitet (Ah) 5
Ladestrøm (A) 5
Støynivå (dB) 60
Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 100 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Farge svart
Mål (L x B x H) (mm) 868 x 535 x 297
Robotens mål (L x B x H) (mm) 735 x 510 x 270
Robotens vekt (kg) 14,4
Klippevarighet per batterilading (min) 75
Vekt uten tilbehør (kg) 14,4
Vekt inkludert emballasje (kg) 29,8

Scope of supply

  • Ladestasjon
  • RTK-antenne
  • Plugg for feste av ladestasjon: 8 Stk
  • Plugg for feste av RTK-antenne: 4 Stk
  • Skruer for montering av RTK-antenne: 4 Stk
  • Knivblader og skruer: 18 Stk

Utstyr

  • Navigasjonssystem: Systematisk klipping i striper
  • No-go-soner
  • Kantklippingsfunksjon
  • Sensorteknologi: Optisk sensor/ Regnsensor/ Løftesensor/ Anti-vippesensor/ Støtsensor
  • LoRa®
  • styres ved hjelp av app
  • Tilkobling med WLAN
  • Tilkobling med Bluetooth
  • Smarte funksjoner og tjenester i appen
  • PIN-kodelås
  • OTA fastvareoppdatering
  • Flytende klippeaggregat
  • Firehjulsdrift
  • Skjerm
  • Regnutsettelse
  • Antall hjul: 3 Stk
  • Spot-lys
  • Bærehåndtak
  • Tyveribeskyttelse

Bruksområder
  • Egnet for alle typer plener med gress opptil 10 cm og hellinger på opptil 70 %
Tilbehør
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.