Hekktrimmer HGE 18-45 Battery Set
Leveres som et sett med batteri og batterilader: den batteridrevne hekktrimmeren HGE 18-45 Battery. Energibesparende takket være den lave vekten og presis klipping med det diamantslipte sverdet.
Det batteridrevne hekktrimmersettet HGE 18-45 Battery er en utpreget lettvekter. Dermed kan du arbeide enkelt og uanstrengt uten å bli trett i skuldre og armer. Det ergonomiske håndtaket bidrar til bekvem og sikker bruk. Det diamantslipte sverdet sikrer presis klipping. Dessuten forhindrer en 2-hånds sikkerhetskrets utilsiktet start av den trådløse hekktrimmeren. Ett batteri og en batterilader inngår i leveringsomfanget.
Egenskaper og fordeler
Lett vektSkuldre og armer blir ikke slitne selv etter å ha jobbet i lengre perioder.
Diamantslipt bladBladet sikrer et presist resultat.
Ergonomisk design på håndtakFor et behagelig og sikkert grep også i lengre arbeidsperioder.
Sikkerhet
- Mot utilsiktet start av hekksaksen.
18 V Kärcher Battery Power plattform
- LCD skjerm på batteri som viser sanntidsinformasjon om gjenværende driftstid, gjenværende ladetid og batterikapasitet.
- Svært holdbar og kraftig med litium-ion celler.
- Det utskiftbare batteriet kan brukes i alle andre Kärcher 18 V Battery Power-plattformenheter.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteridrevet enhet
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Kutteelengde (cm)
|45
|Avstand mellom knivblader (mm)
|18
|Fartsregulering
|nei
|Skjærehastighet (kutt/min)
|2700
|Batteritype
|Utskiftbart litium-ion batteri
|Spenning (V)
|18
|Kapasitet (Ah)
|2,5
|Performanceingcharge *g (m)
|maks. 250 (2,5 Ah)
|Kjøretid per batterilading (min)
|maks. 35 (2,5 Ah)
|Ladetid med standard lader (min)
|300
|Ladestrøm (A)
|0,5
|Strømforsyning for batterilader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|2,7
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|4,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|895 x 243 x 171
* Hekkhøyde: 1 m, en sides skjæring
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader inkludert
- Batteri: 18 V / 2,5 Ah Battery Power-batteri (1 stk.)
- Batterilader: 18 V Battery Power standard lader (1 stk.)
- Knivbladbeskyttelse
Videoer
Bruksområder
- Hekker, busker
Tilbehør
