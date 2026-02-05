Hekktrimmer HGE 18-45 Battery Set

Leveres som et sett med batteri og batterilader: den batteridrevne hekktrimmeren HGE 18-45 Battery. Energibesparende takket være den lave vekten og presis klipping med det diamantslipte sverdet.

Det batteridrevne hekktrimmersettet HGE 18-45 Battery er en utpreget lettvekter. Dermed kan du arbeide enkelt og uanstrengt uten å bli trett i skuldre og armer. Det ergonomiske håndtaket bidrar til bekvem og sikker bruk. Det diamantslipte sverdet sikrer presis klipping. Dessuten forhindrer en 2-hånds sikkerhetskrets utilsiktet start av den trådløse hekktrimmeren. Ett batteri og en batterilader inngår i leveringsomfanget.

Egenskaper og fordeler
Hekktrimmer HGE 18-45 Battery Set: Lett vekt
Lett vekt
Skuldre og armer blir ikke slitne selv etter å ha jobbet i lengre perioder.
Hekktrimmer HGE 18-45 Battery Set: Diamantslipt blad
Diamantslipt blad
Bladet sikrer et presist resultat.
Hekktrimmer HGE 18-45 Battery Set: Ergonomisk design på håndtak
Ergonomisk design på håndtak
For et behagelig og sikkert grep også i lengre arbeidsperioder.
Sikkerhet
  • Mot utilsiktet start av hekksaksen.
18 V Kärcher Battery Power plattform
  • LCD skjerm på batteri som viser sanntidsinformasjon om gjenværende driftstid, gjenværende ladetid og batterikapasitet.
  • Svært holdbar og kraftig med litium-ion celler.
  • Det utskiftbare batteriet kan brukes i alle andre Kärcher 18 V Battery Power-plattformenheter.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Batteridrevet enhet
Batteriplattform 18 V batteriplattform
Kutteelengde (cm) 45
Avstand mellom knivblader (mm) 18
Fartsregulering nei
Skjærehastighet (kutt/min) 2700
Batteritype Utskiftbart litium-ion batteri
Spenning (V) 18
Kapasitet (Ah) 2,5
Performanceingcharge *g (m) maks. 250 (2,5 Ah)
Kjøretid per batterilading (min) maks. 35 (2,5 Ah)
Ladetid med standard lader (min) 300
Ladestrøm (A) 0,5
Strømforsyning for batterilader (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Farge Gul
Vekt uten tilbehør (kg) 2,7
Vekt inkludert emballasje (kg) 4,7
Mål (L x B x H) (mm) 895 x 243 x 171

* Hekkhøyde: 1 m, en sides skjæring

Scope of supply

  • Variant: Batteri og lader inkludert
  • Batteri: 18 V / 2,5 Ah Battery Power-batteri (1 stk.)
  • Batterilader: 18 V Battery Power standard lader (1 stk.)
  • Knivbladbeskyttelse
Hekktrimmer HGE 18-45 Battery Set
Hekktrimmer HGE 18-45 Battery Set

Videoer

Bruksområder
  • Hekker, busker
Tilbehør
