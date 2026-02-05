Hekktrimmer HGE 18-50 Battery Set
Batteri og hurtiglader inkludert: det batteridrevne hekktrimmersettet HGE 18-50 Battery Set. Håndtaket som kan dreies 180° og avkappkammen sørger for praktisk klipping av hekken.
Slutt på trette skuldre og armer når du arbeider: Takket være håndtaket som kan dreies 180°, sørger batteridrevne HGE 18-50 Battery Set for at du til enhver tid har en bekvem arbeidsstilling, for eksempel når du skal klippe vertikalt. I tillegg har den batteridrevne hekktrimmeren en rekke praktiske funksjoner. Den tohånds sikkerhetskretsen hindrer utilsiktet start av enheten. Sagefunksjonen gjør det til en smal sak å kappe tykkere grener. Antiblokkeringssystemet sørger for at du kan arbeide uten avbrudd. Og avkappkammen fører hekkavkappet, som ellers ville havnet ned i hekken, rett ned på bakken. Sverdet på den batteridrevne hekktrimmeren er diamantslipt og gir derfor en presis klipp. Den ekstra sverdbeskyttelsen med integrert løfteøye beskytter bygg, gulv og selve sverdet mot skade og gjør det mulig å henge opp enheten på veggen for å spare plass. Ett batteri og hurtiglader inngår i leveringsomfanget.
Egenskaper og fordeler
Roterbart bakhåndtakHåndtaket kan roteres 180 ° i flere trinn for å gi en komfortabel arbeidsstilling.
HekkekostFeier lett avkappet som normalt ville falle ned i hekken og langs bakken foran brukeren.
SagefunksjonSpesielt praktisk for hekker med tidvis tykkere grener.
Diamantslipt blad
- Bladet sikrer et presist resultat.
Ergonomisk design på håndtak
- For et behagelig og sikkert grep også i lengre arbeidsperioder.
Kontrollvakt
- Beskytter bladet og forhindrer skader på bygninger og gulv.
- Med integrert oppheng for praktisk oppbevaring av veggen.
Sikkerhet
- Mot utilsiktet start av hekksaksen.
18 V Kärcher Battery Power plattform
- LCD skjerm på batteri som viser sanntidsinformasjon om gjenværende driftstid, gjenværende ladetid og batterikapasitet.
- Svært holdbar og kraftig med litium-ion celler.
- Det utskiftbare batteriet kan brukes i alle andre Kärcher 18 V Battery Power-plattformenheter.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteridrevet enhet
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Kutteelengde (cm)
|50
|Avstand mellom knivblader (mm)
|22
|Fartsregulering
|nei
|Skjærehastighet (kutt/min)
|2700
|Batteritype
|Utskiftbart litium-ion batteri
|Spenning (V)
|18
|Kapasitet (Ah)
|2,5
|Performanceingcharge *g (m)
|maks. 325 (2,5 Ah)
|Kjøretid per batterilading (min)
|maks. 40 (2,5 Ah)
|Ladetid for batteri med hurtiglader 80 % / 100 % (min)
|44 / 83
|Ladestrøm (A)
|2,5
|Strømforsyning for batterilader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|2,9
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|5,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|970 x 213 x 188
* Hekkhøyde: 1 m, en sides skjæring
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader inkludert
- Batteri: 18 V / 2,5 Ah Battery Power-batteri (1 stk.)
- Batterilader: 18 V Battery Power-hurtiglader (1. stk.)
- Knivbladbeskyttelse
- Hekkekost
Utstyr
- Håndtak: roterende
- Sagefunksjon
- Kontrollvakt
- Løkke for oppheng
Bruksområder
- Hekker, busker
