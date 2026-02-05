Hekktrimmer HGE 36-60 Battery Set
Imøtekommer alle krav: den batteridrevne hekktrimmeren HGE 36-60 Battery Set med håndtak som kan dreies og totrinns hastighetsregulering. Batteri og hurtiglader inkludert.
Den batteridrevne 36 V hekktrimmeren HGE 36-60 Battery Set fra Kärcher er en skikkelig kraftpakke. Takket være totrinns hastighetsregulering kan brukeren velge mellom maksimal hastighet og maksimal effekt, avhengig av bruken. Håndtaket kan dreies 180° i flere sprang sørger for komfort i alle arbeidsstillinger, slik at du slipper å bli trett i armer og skuldre, for eksempel når du skal klippe vertikalt. Den påmonterte avkappkammen er svært praktisk. Den sørger for at hekkavkappet, som ellers ville ha falt ned i hekken, enkelt kan feies ned på bakken. Det laserskårne og diamantslipte sverdet gir presise klipperesultater. Den ekstra sverdbeskyttelsen forhindrer skade på bygg og gulv samt selve sverdet, og det integrerte løfteøyet gir mulighet for plassbesparende oppbevaring på veggen. Sagefunksjonen gjør det til en smal sak å kappe selv tykkere grener og antiblokkeringssystemet gjør at du kan arbeide uten avbrudd. Ett batteri og hurtiglader inngår i leveringsomfanget.
Egenskaper og fordeler
To-stegs hastighetskontrollAvhengig av applikasjon, kan brukere velge mellom maksimal hastighet og maksimal effekt. Nivå 1: høy hastighet. Ideell for presise konturskjæringer. Nivå 2: høy effekt. Ideell for å kutte ned tykkere grener og tette hekker.
Roterbart bakhåndtakHåndtaket kan roteres 180 ° i flere trinn for å gi en komfortabel arbeidsstilling.
HekkekostFeier lett avkappet som normalt ville falle ned i hekken og langs bakken foran brukeren.
Sagefunksjon
- Spesielt praktisk for hekker med tidvis tykkere grener.
Laserskåret og diamantslipt blad
- Bladet sikrer et presist resultat.
Ergonomisk design på håndtak
- For et behagelig og sikkert grep også i lengre arbeidsperioder.
Kontrollvakt
- Beskytter bladet og forhindrer skader på bygninger og gulv.
- Med integrert oppheng for praktisk oppbevaring av veggen.
Sikkerhet
- Mot utilsiktet start av hekksaksen.
36 V Battery Power batteriplattform
- LCD skjerm på batteri som viser sanntidsinformasjon om gjenværende driftstid, gjenværende ladetid og batterikapasitet.
- Svært holdbar og kraftig med litium-ion celler.
- Det utskiftbare batteriet kan brukes i alle andre 36 V Battery Power-plattformenheter fra Kärcher.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteridrevet enhet
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Kutteelengde (cm)
|60
|Avstand mellom knivblader (mm)
|26
|Fartsregulering
|ja
|Hastighetsnivåer
|2
|Skjærehastighet (kutt/min)
|trinn én 2700 / trinn to 760
|Type skjæreblad
|laserkuttet, diamantslipt
|Batteritype
|Utskiftbart litium-ion batteri
|Spenning (V)
|36
|Kapasitet (Ah)
|2,5
|Performanceingcharge *g (m)
|maks. 600 (2,5 Ah)
|Kjøretid per batterilading (min)
|maks. 85 (2,5 Ah)
|Ladetid for batteri med hurtiglader 80 % / 100 % (min)
|48 / 78
|Ladestrøm (A)
|2,5
|Strømforsyning for batterilader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|3,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|6,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|1077 x 213 x 183
* Hekkhøyde: 1 m, en sides skjæring i nivå 1
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader inkludert
- Batteri: 36 V / 2.5 Ah Batteri (1 stk.)
- Batterilader: 36 V Battery Power hurtiglader (1 stk.)
- Knivbladbeskyttelse
- Hekkekost
Utstyr
- Håndtak: roterende
- Sagefunksjon
- Kontrollvakt
- Løkke for oppheng
Videoer
Bruksområder
- Hekker, busker
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.