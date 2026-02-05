HGE 2-18
Hekksaksen HGE 2-18 med en knivlengde på 45 cm muliggjør ledningsfritt og fleksibelt arbeid takket være den lave vekten og batteridriften.
Flotte hekker er uanstrengt med 18 V hekksaksen HGE 2-18. Den lave vekten og det ergonomiske håndtaket gjør at HGE 2-18 ligger perfekt i hånden, slik at du enkelt kan håndtere selv mer omfattende jobber. Den diamantslipte kniven med en lengde på 45 centimeter og tannavstand på 18 millimeter gir presise og rene kutt. Den robuste knivbeskyttelsen forhindrer skade på kniven ved klipping nær vegger eller gjerder. Når hagearbeidet er ferdig, tilbyr den praktiske opphengsløkken i huset en smart løsning for plassbesparende oppbevaring. Og den beskyttende knivsliren, som er enkel å sette på, sørger for at maskinen kan transporteres trygt og er beskyttet under oppbevaring.
Egenskaper og fordeler
Lett vektSkuldre og armer blir ikke slitne selv etter å ha jobbet i lengre perioder.
Diamantslipt bladBladet sikrer et presist resultat.
KontrollvaktBeskytter bladet og forhindrer skader på bygninger og gulv.
Sikkerhet
- Mot utilsiktet start av hekksaksen.
Ergonomisk design på håndtak
- For et behagelig og sikkert grep også i lengre arbeidsperioder.
Løkke for oppheng
Knivbladbeskyttelse
18 V Kärcher Battery Power plattform
- Real Time Technology med LCD-batterivisning: viser gjenværende driftstid, ladetid og batterikapasitet.
- Langvarig og kraftig med litium-ion celler
- Enheten kan drives av alle 18 V Kärcher-batterier.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteridrevet enhet
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Kutteelengde (cm)
|45
|Avstand mellom knivblader (mm)
|18
|Skjærehastighet (kutt/min)
|2450
|Type skjæreblad
|laserkuttet, diamantslipt
|Batteritype
|Utskiftbart litium-ion batteri
|Spenning (V)
|18
|Performanceingcharge *g (m²)
|maks. 210 (2,5 Ah) / maks. 420 (5,0 Ah)
|Kjøretid per batterilading (min)
|maks. 35 (2,5 Ah) / maks. 70 (5,0 Ah)
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|2,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|3,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|878 x 193 x 185
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader ikke inkludert
- Knivbladbeskyttelse
Utstyr
- Kontrollvakt
- Løkke for oppheng
Videoer
Bruksområder
- Hekker, busker
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.