Hekksaksen HGE 2-18 med en knivlengde på 45 cm muliggjør ledningsfritt og fleksibelt arbeid takket være den lave vekten og batteridriften.

Flotte hekker er uanstrengt med 18 V hekksaksen HGE 2-18. Den lave vekten og det ergonomiske håndtaket gjør at HGE 2-18 ligger perfekt i hånden, slik at du enkelt kan håndtere selv mer omfattende jobber. Den diamantslipte kniven med en lengde på 45 centimeter og tannavstand på 18 millimeter gir presise og rene kutt. Den robuste knivbeskyttelsen forhindrer skade på kniven ved klipping nær vegger eller gjerder. Når hagearbeidet er ferdig, tilbyr den praktiske opphengsløkken i huset en smart løsning for plassbesparende oppbevaring. Og den beskyttende knivsliren, som er enkel å sette på, sørger for at maskinen kan transporteres trygt og er beskyttet under oppbevaring.

Egenskaper og fordeler
HGE 2-18: Lett vekt
Lett vekt
Skuldre og armer blir ikke slitne selv etter å ha jobbet i lengre perioder.
HGE 2-18: Diamantslipt blad
Diamantslipt blad
Bladet sikrer et presist resultat.
HGE 2-18: Kontrollvakt
Kontrollvakt
Beskytter bladet og forhindrer skader på bygninger og gulv.
Sikkerhet
  • Mot utilsiktet start av hekksaksen.
Ergonomisk design på håndtak
  • For et behagelig og sikkert grep også i lengre arbeidsperioder.
Løkke for oppheng
Knivbladbeskyttelse
18 V Kärcher Battery Power plattform
  • Real Time Technology med LCD-batterivisning: viser gjenværende driftstid, ladetid og batterikapasitet.
  • Langvarig og kraftig med litium-ion celler
  • Enheten kan drives av alle 18 V Kärcher-batterier.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Batteridrevet enhet
Batteriplattform 18 V batteriplattform
Kutteelengde (cm) 45
Avstand mellom knivblader (mm) 18
Skjærehastighet (kutt/min) 2450
Type skjæreblad laserkuttet, diamantslipt
Batteritype Utskiftbart litium-ion batteri
Spenning (V) 18
Performanceingcharge *g (m²) maks. 210 (2,5 Ah) / maks. 420 (5,0 Ah)
Kjøretid per batterilading (min) maks. 35 (2,5 Ah) / maks. 70 (5,0 Ah)
Farge Gul
Vekt uten tilbehør (kg) 2,3
Vekt inkludert emballasje (kg) 3,7
Mål (L x B x H) (mm) 878 x 193 x 185

Scope of supply

  • Variant: Batteri og lader ikke inkludert
  • Knivbladbeskyttelse

Utstyr

  • Kontrollvakt
  • Løkke for oppheng
Bruksområder
  • Hekker, busker
Tilbehør
