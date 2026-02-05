HGE 3-18 BATTERY SET
Inkludert batteri og hurtiglader: Hekksaksen HGE 3-18 Battery Set er behagelig å jobbe med takket være det roterbare håndtaket og knivlengden på 50 cm.
Hekklipping gjort enkelt med 18 V hekksaksen HGE 3-18 Battery Set. Håndtaket kan roteres 90° for komfortable vertikale kutt og tilpasser seg perfekt til arbeidsforholdene dine. Takket være en knivlengde på 50 centimeter og tannavstand på 22 millimeter, garanterer den diamantslipte kniven presisjon og rene kutt hver eneste gang. Selv tykkere grener stopper deg ikke, takket være den integrerte sagefunksjonen. For å gjøre opprydningen enklere, skyver den lettmonterte hekkfeieren avkapp og grener ned på bakken når du klipper horisontalt. Knivbeskyttelsen beskytter kniven pålitelig mot skader og gjør det enklere å klippe langs vegger eller bygninger. Når arbeidet er ferdig, kan hekksaksen stues bort ved hjelp av den integrerte opphengsløkken for å spare plass. En beskyttende knivslire er inkludert slik at kniven kan oppbevares trygt. I tillegg kan hekkfeieren klipses på knivsliren for oppbevaring. Kärcher HGE 3-18 Battery Set 18 V hekksaks leveres med batteri og hurtiglader slik at du kan gå rett løs på jobbene i hagen.
Egenskaper og fordeler
Roterbart bakhåndtak
HekkekostFeier lett avkappet som normalt ville falle ned i hekken og langs bakken foran brukeren.
SagefunksjonSpesielt praktisk for hekker med tidvis tykkere grener.
Diamantslipt blad
- Bladet sikrer et presist resultat.
Ergonomisk design på håndtak
- For et behagelig og sikkert grep også i lengre arbeidsperioder.
Kontrollvakt
- Beskytter bladet og forhindrer skader på bygninger og gulv.
Sikkerhet
- Mot utilsiktet start av hekksaksen.
Løkke for oppheng
Knivbladbeskyttelse
18 V Kärcher Battery Power plattform
- LCD skjerm på batteri som viser sanntidsinformasjon om gjenværende driftstid, gjenværende ladetid og batterikapasitet.
- Langvarig og kraftig med litium-ion celler
- Det utskiftbare batteriet kan brukes i 18 V Battery Power-plattformenheter.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteridrevet enhet
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Kutteelengde (cm)
|50
|Avstand mellom knivblader (mm)
|22
|Skjærehastighet (kutt/min)
|2450
|Type skjæreblad
|laserkuttet, diamantslipt
|Batteritype
|Utskiftbart litium-ion batteri
|Spenning (V)
|18
|Kapasitet (Ah)
|2
|Performanceingcharge *g (m²)
|maks. 190
|Kjøretid per batterilading (min)
|maks. 30
|Ladetid for batteri med hurtiglader 80 % / 100 % (min)
|41 / 73
|Ladestrøm (A)
|2,5
|Strømforsyning for batterilader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|2,4
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|5,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|921 x 193 x 185
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader inkludert
- Batterilader: 18 V Battery Power-hurtiglader (1. stk.)
- Knivbladbeskyttelse
- Hekkekost
Utstyr
- Håndtak: roterende
- Sagefunksjon
- Kontrollvakt
- Løkke for oppheng
Videoer
Bruksområder
- Hekker, busker
Tilbehør
