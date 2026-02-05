Få hagen i form igjen uten stige – uanstrengt og praktisk med den 18-volts batteridrevne stanghekksaksen PHG 2-18. Det trinnløse teleskopskaftet når høyder på opptil ca. 2,80 meter, mens klippehodet, utstyrt med en knivlengde på 45 centimeter, kan justeres i 6 trinn. Den lave vekten og den justerbare skulderremmen, som gir ekstra støtte og optimal vektfordeling, gjør selv langvarige arbeidsoppgaver til en behagelig opplevelse. Takket være den integrerte sagefunksjonen foran på kniven, er selv tykkere grener ikke lenger noe problem. Støtbøylen beskytter bygninger og kniven mot potensielle skader, og når arbeidet er gjort, sørger den lettmonterte knivsliren for sikker oppbevaring. Praktisk nok finner også hekkfeieren, som fører avkappede grener direkte til bakken, sin plass her, noe som muliggjør optimal og plassbesparende oppbevaring. For enkel transport og minimal lagringsplass i boden eller garasjen, kan skaftet på hekksaksen også deles uten verktøy.