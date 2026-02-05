PHG 2-18
Den lette batteridrevne stanghekksaksen PHG 2-18 gjør det enkelt å klippe høye hekker. Utstyrt med 45 cm knivlengde, en hekkfeier og et justerbart klippehode.
Få hagen i form igjen uten stige – uanstrengt og praktisk med den 18-volts batteridrevne stanghekksaksen PHG 2-18. Det trinnløse teleskopskaftet når høyder på opptil ca. 2,80 meter, mens klippehodet, utstyrt med en knivlengde på 45 centimeter, kan justeres i 6 trinn. Den lave vekten og den justerbare skulderremmen, som gir ekstra støtte og optimal vektfordeling, gjør selv langvarige arbeidsoppgaver til en behagelig opplevelse. Takket være den integrerte sagefunksjonen foran på kniven, er selv tykkere grener ikke lenger noe problem. Støtbøylen beskytter bygninger og kniven mot potensielle skader, og når arbeidet er gjort, sørger den lettmonterte knivsliren for sikker oppbevaring. Praktisk nok finner også hekkfeieren, som fører avkappede grener direkte til bakken, sin plass her, noe som muliggjør optimal og plassbesparende oppbevaring. For enkel transport og minimal lagringsplass i boden eller garasjen, kan skaftet på hekksaksen også deles uten verktøy.
Egenskaper og fordeler
Justerbart skjærehode
Hekkekost
- Feier lett avkappet som normalt ville falle ned i hekken og langs bakken foran brukeren.
Sagefunksjon
- Spesielt praktisk for hekker med tidvis tykkere grener.
Skulderstropp
- Den optimale vektfordelingen tar belastningen fra brukernes armer under lange jobbøkter.
Diamantslipt blad
- Bladet sikrer et presist resultat.
Ergonomisk design på håndtak
- For et behagelig og sikkert grep også i lengre arbeidsperioder.
Kontrollvakt
- Beskytter bladet og forhindrer skader på bygninger og gulv.
Knivbladbeskyttelse
18 V Kärcher Battery Power plattform
- Enheten kan drives av alle 18 V Kärcher-batterier.
- Real Time Technology med LCD-batterivisning: viser gjenværende driftstid, ladetid og batterikapasitet.
- Langvarig og kraftig med litium-ion celler
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteridrevet enhet
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Kutteelengde (cm)
|45
|Avstand mellom knivblader (mm)
|18
|Skjærevinkel (°)
|125
|Type skjæreblad
|laserkuttet, diamantslipt
|Skjærehastighet (kutt/min)
|2300
|Batteritype
|Utskiftbart litium-ion batteri
|Spenning (V)
|18
|Performanceingcharge *g (m²)
|maks. 180 (2,5 Ah) / maks. 360 (5,0 Ah)
|Kjøretid per batterilading (min)
|maks. 35 (2,5 Ah) / maks. 70 (5,0 Ah)
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|3,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|4,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|2090 x 89 x 200
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader ikke inkludert
- Knivbladbeskyttelse
- Hekkekost
- Skulderstropp
Utstyr
- Sagefunksjon
- Kontrollvakt
