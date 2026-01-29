Teleskophekktrimmer PHG 18-45 Battery
Den batteridrevne teleskophekktrimmeren PHG 18-45 Battery med forlengelse gjør at du ikke trenger stige når du skal klippe høye hekker. Det justerbare hodet sørger for fleksibiliteten som kreves for å kunne klippe hekker med ulik form.
Når hekken strekker seg mot himmelen, må gartneren gjøre det samme. Da er den batteridrevne teleskophekktrimmeren PHG 18-45 Battery god å ha – med en rekkevidde på inntil 4 meter. Siden det ikke er behov for stige, kan brukeren stå med rak rygg og klippe alle sider av hekken med perfekt resultat. Den påmonterte avkappkammen sørger for at avkappet faller foran og ikke ned i hekken. Det justerbare hodet kan vinkles inntil 115 grader for å sikre ergonomisk håndtering i alle arbeidsstillinger. Det innebærer også at hekktrimmeren kan føres jevnt over toppen av hekken når den klippes. Skulderremmen fordeler vekten mest mulig effektivt for å unngå verk i arm og skulder i forbindelse med langvarig klipping. Den fremre delen av det diamantslipte sverdet har en sagefunksjon, slik at selv tykkere grener enkelt kan kappes. Hekktrimmeren leveres også med en sverdbeskyttelse for å hindre at gulv og bygg eller selve sverdet skades uforvarende. Takket være det integrerte opphengshullet kan hekktrimmeren henges opp i en garasje eller bod uten at den tar opp for mye plass.
Egenskaper og fordeler
Forlengerstang
- For enkel å kutte høye hekker. Med hurtiglåsing og plassbesparende lagring.
Justerbart skjærehode
- Med et valg av fire tiltvinkelmuligheter opp til 115 ° for å kutte en rekke forskjellige hekkformer.
Hekkekost
- Avkappet som normalt ville falle ned i hekken sveipes bort.
Sagefunksjon
- Kan til og med skjære gjennom tykkere grener takket være den integrerte sagfunksjonen.
Skulderstropp
- Den optimale vektfordelingen tar belastningen fra brukernes armer under lange jobbøkter.
Diamantslipt blad
- Bladet sikrer et nøyaktig kutt og gjennomgående ryddig kuttingsresultat.
Ergonomisk design på håndtak
- Den ergonomiske utformingen av håndtaket gjør det behagelig å holde, selv i lengre perioder
Kontrollvakt
- Beskytter bladet og forhindrer skader på bygninger og gulv.
- Med integrert oppheng for praktisk oppbevaring av veggen.
18 V Kärcher Battery Power plattform
- Med LCD-skjerm som viser gjenværende driftstid, ladetid og kapasitet og sanntidsteknologi.
- Svært holdbar og kraftig med litium-ion celler.
- Det utskiftbare batteriet kan også brukes i andre 18 V-enheter.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteridrevet enhet
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Kutteelengde (cm)
|45
|Avstand mellom knivblader (mm)
|18
|Skjærevinkel (°)
|115
|Skjærehastighet (kutt/min)
|2700
|Drift
|Børstemotor
|Batteritype
|Utskiftbart litium-ion batteri
|Spenning (V)
|18
|Performanceingcharge *g (m)
|maks. 250 (2,5 Ah) / maks. 500 (5,0 Ah)
|Kjøretid per batterilading (min)
|maks. 35 (2,5 Ah) / maks. 70 (5,0 Ah)
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|4,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|5,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|2910 x 122 x 240
* Hekkebredde: 1 m, horisontalt snitt
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader ikke inkludert
- Knivbladbeskyttelse
- Hekkekost
- Forlengerstang
- Skulderstropp
Utstyr
- Sagefunksjon
- Kontrollvakt
- Løkke for oppheng
Videoer
Bruksområder
- Hekker, busker
