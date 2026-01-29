Når hekken strekker seg mot himmelen, må gartneren gjøre det samme. Da er den batteridrevne teleskophekktrimmeren PHG 18-45 Battery god å ha – med en rekkevidde på inntil 4 meter. Siden det ikke er behov for stige, kan brukeren stå med rak rygg og klippe alle sider av hekken med perfekt resultat. Den påmonterte avkappkammen sørger for at avkappet faller foran og ikke ned i hekken. Det justerbare hodet kan vinkles inntil 115 grader for å sikre ergonomisk håndtering i alle arbeidsstillinger. Det innebærer også at hekktrimmeren kan føres jevnt over toppen av hekken når den klippes. Skulderremmen fordeler vekten mest mulig effektivt for å unngå verk i arm og skulder i forbindelse med langvarig klipping. Den fremre delen av det diamantslipte sverdet har en sagefunksjon, slik at selv tykkere grener enkelt kan kappes. Hekktrimmeren leveres også med en sverdbeskyttelse for å hindre at gulv og bygg eller selve sverdet skades uforvarende. Takket være det integrerte opphengshullet kan hekktrimmeren henges opp i en garasje eller bod uten at den tar opp for mye plass.